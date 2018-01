​Subiectele zilei: Posibile implicatii ale demisiei lui Mihai Tudose; Premieri, premiere, teleormanii; Romania interzice din vara pungile din plastic

Demisia lui Mihai Tudose din functia de premier si inceperea negocierilor pentru un nou Guvern vor avea urmari in zona economica si administrativa, in interiorul PSD si al bazinului social-democratilor, dar si la nivelul societatii, arata o analiza a companiei Redteam Analytx. Potrivit analizei Redteam Analytx, principalele implicatii ale demisiei lui Mihai Tudose la nivelul economico-administrativ ar fi blocajul temporar activitatii statului, amanarea sau sistarea unor proiecte de investitii majore, dar si devalorizarea leului. Pe e alta parte, implicatiile la varful PSD ar fi: "reconfirmarea lipsei unei alternative puternice la Liviu Dragnea, precum si reconfirmarea capacitatii sale solide de negociere cu liderii filialelor locale; aparitia publica a unei opozitii asumate fata de Dragnea compusa din N. Badalau, L. Negoita si M. Oprisan, opozitie care in functie de evolutiile din perioada urmatoare va incerca sa identifice si sa promoveze un lider post-Dragnea, cel mai probabil Gabriela Firea, noteaza Adevarul Exista numeroase manii. Una pare sa fi ramas neclasificata. E teleormania. E o tulburare afectiva ce intra in faze acute undeva la nord de Dunare si sud de Carpati din 6 in 6 luni, cand provoaca modificari dramatice. Afectiunea psihica despre care este vorba se distinge printr-un "ce" tribal. Ea se lasa cu schimbari de premieri si instalari de premiere. De preferinta teleormanene. Boala cu pricina, o spun din capul locului, n-are a face neaparat cu locuitorii frumosului oras purtand numele lui Alexandru Macedon. Cel care, acum vreo 2.300 de ani, organiza o expeditie punitiva in contra "tribalilor, un neam tracic de la nord de Balcani," batandu-i rau undeva pe la Zimnicea, dupa cum afirma istorici avizati. Teleormania n-are cine stie ce de-a face nici cu nevinovatii lor conjudeteni si conjudetene, fie ele chiar foste secretare sau cadre didactice de prin scolilele generale ale splendidei regiuni danubiene, care are cinstea de a fi raionul-muma al liderului PSD, precizeaza Deutsche Welle. Toti romanii care urmeaza sa viziteze Turcia, Germania si Ucraina sunt avertizati sa tina cont de conditiile meteo periculoase. MAE avertizeaza ca in Istanbul, in perioada 17-19 ianuarie, vor fi furtuni cu intensificari ale vantului care pot pune in pericol populatia, in Germania va fi cod galben si portocaliu de fenomene meteo severe, iar in Ucraina va fi vant puternic, viscol si caderi masive de zapada. "In conformitate cu datele emise de Centrul de Coordonare in cazul Dezastrelor din Istanbul, in perioada 17-19 ianuarie 2018 vor fi furtuni cu intensificari considerabile ale vantului, cu intensitati ce pot pune in pericol populatia (posibile dislocari ale acoperisurilor, caderi de copaci) si pot afecta transportul aerian, terestru si maritim, precum si transportul in comun, conform Romania Libera Am vorbit cu un psiholog si un psihiatru care au facut terapie cu pedofili ca sa inteleg care e problema cu acesti oameni. Cazul politistului pedofil a adus in atentia publica nu numai balbele de comunicare si lipsa de reactie a autoritatilor, dar arata si cat de incompetent este statul roman in a monitoriza persoanele care au comis abuzuri asupra copiilor, pentru a nu recidiva. Dupa savarsirea unor agresiuni asupra copiilor si executarea pedepsei, acestia revin in societate fara a fi introdusi intr-un program terapeutic sau intr-o evidenta a politiei. In Madrid, de pilda, autoritatile au infiintat, acum cativa ani, Registru de Delicventi Sexuali, care poate fi consultat inaintea angajarii in anumite institutii de stat, iar in multe state din SUA, unde exista, de asemenea, registre cu violatori sau pedofili condamnati, politia anunta cetatenii atunci cand un agresor sexual se muta in cartierul lor., relateaza Vice Incepand cu vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise in Romania. Asta dupa ce Comisia Europeana a adoptat prima strategie la nivel european privind materialele plastice. Potrivit documentului, toate ambalajele de pe teritoriul european vor deveni reciclabile pana in 2030. Concret, se doreste reducerea consumului de articole din plastic de unica folosinta va fi redus, iar utilizarea intentionata a microplasticului va fi limitata. "Trebuie sa luam masuri pentru ca plasticul sa nu mai ajunga in apa, in mancarea si in organismele noastre. Singura solutie pe termen lung este reducerea deseurilor din plastic, printr-o reciclare si o reutilizare sporite", a declarat prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabila. Tari precum Italia, Franta, Danemarca sau Irlanda au interzis complet utilizarea pungilor de plastic si au trecut la folosirea celor din material textil, care nu prezinta la fel de multe riscuri pentru mediu si pentru sanatatea oamenilor si cea a animalelor, anunta Adevarul Propunerea PSD a facut sarcina presedintelui Iohannis si mai dificila. Si asa dorinta sa de a urgenta procedura a sporit nemultumirea opozantilor PSD, care au vazut in aceasta criza o buna ocazie de a impune un guvern propriu in dauna majoritatii. Cea mai buna expresie a sentimentului politic al opozitiei a dat-o poate Traian Basescu cand i-a cerut presedintelui Iohannis "sa joace". Dar se pare ca tocmai asta respinge presedintele Iohannis , "jocul", gustul riscului, lupta cu deznodamant neclar, dar poate mai ales costurile unei asemenea lupte. Delegatia japoneza, de exemplu, nu a gasit la Bucuresti interlocutorii la care se astepta si, de obicei, in situatii similare intentiile sunt puse in stand by pana cand sunt abandonate, daca asteptarea se prelungeste. Adevarul este ca nu avem o imagine clara a acestor riscuri, dar presedintele le-a invocat cu insistenta in cursul declaratiei de marti. Sarcina presedintelui a devenit insa mai grea, deoarece candidata PSD, Viorica Dancila, pe langa ca nu are nicio experienta executiva la nivel inalt, face figura unei persoane care a deprins cateva stereotipuri de limbaj cu care "se descurca" in toate imprejurarile, scrie Deutsche Welle.