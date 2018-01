Subiectele zilei: Cinci raspunsuri pentru criticii lui Iohannis. De ce a numit-o presedintele pe Viorica Dancila; Viata bate filmul: "comisionul otravit" si politista inconstienta care a lasat un taximetrist fara masina; Poate legea sa franeze stirile false? Nu in Romania

. In centrul acestei teorii se afla orasul Videle, o asezare de 11.000 de locuitori din nordul judetului, care, dupa ce a dat tarii un ministru de Interne, a umblat din nou la pepiniera de oameni politici si a trimis un videlean direct in fruntea Guvernului. Viorica Dancila a fost desemnata de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de prim-ministru. Fie ca e vorba de patriotism local, fie ca intr-o localitate atat de mica oamenii se stiu intre ei, cetatenii din Videle o prezinta pe Viorica Dancila ca pe un lider cu mari competente, care va schimba fata Romaniei. Desi localnicii admit ca politicienii din Teleorman puteau face mai multe pentru judetul lor inainte de a trece la conducerea tarii, ii privesc ca pe niste fii risipitori pentru care se bucura, totusi, ca au reusit in viata: "Pe-aici n-au prea facut, dar ce sa le facem? Sunt ai nostri, nu putem sa le dam in cap", relateaza Recorder.



. Anul 2018 incepe in germania cu aplicarea legii NetzDG care ameninta marile platforme si agregatorii de stiri online cu amenzi de cincizeci de milioane de Euro daca nu modereaza discursul propagator de ura. Franta preconizeaza o lege asemanatoare pana la sfarsitul anului. Cel putin aceasta este dorinta presedintelui Macron, pentru a proteja societatea de manipulare si de strategiile mediatice care adancesc discordia sociala si stimuleaza suspiciunea, conflictul, frica. In Romania aplicarea unei legi similare este o iluzie. Legea Audiovizualului prevede masuri de detectare si de sanctionare a derapajelor etice, printre care si manipularea, minciuna, campaniile negative etc. difuzate la televiziune sau la radio, insa politizarea Consiliului National al Audiovizualului face inutilizabile instrumentele legale. Protectia pe care o au Antena 3 sau RTV, niciodata sanctionate ca exemplare de manual pentru propaganda si manipulare tabloida, ilustreaza ineficienta CNA, scrie Brindusa Armanca pe Contributors.ro. Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o premier pe Viorica Dancila, parca prea usor, parca prea fara lupta. Iata cateva raspunsuri bazate pe argumente strict politice la intrebarile critice din spatiul virtual. 1. De ce s-a grabit presedintele sa o desemneze pe Viorica Dancila premier? De ce nu a cerut o noua propunere de la PSD, exact ca in cazul Sevil Shhaideh? Pentru ca situatiile sunt complet diferite. Dupa alegerile din decembrie 2016, Liviu Dragnea a incercat o propunere obedienta (Sevil Shahideh), dar, pana la urma, s-a multumit sa numeasca in fruntea Guvernului doar o persoana maleabila (Sorin Grindeanu). Diferenta dintre obedient si maleabil este esentiala pentru Liviu Dragnea. Viorica Dancila, obedienta, este legata profesional si emotional de liderul PSD. 2. Ce pierde si ce castiga Iohannis? Presedintele a ramas fara o mica parte a nucleului dur. Dar nu vorbim de nucleul dur al presedintelui, ci, mai degraba, de nucleu dur anti-PSD. Prin faptul ca a acceptat-o pe Viorica Dancila, Iohannis a inchis definitiv gura PSD, scrie Sebastian Zachmann pe blogurile Adevarul. Exista numeroase manii. Una pare sa fi ramas neclasificata. E teleormania. E o tulburare afectiva ce intra in faze acute undeva la nord de Dunare si sud de Carpati din 6 in 6 luni, cand provoaca modificari dramatice. Propusa premiera teleormaneana se califica sigur pentru ea si fiindca, intre alte calitati, pare a nu sti engleza nici cat o vanzatoare de inghetata dintr-o statiune balneara. Ramane faptul incontestabil ca Liviu Dragnea, care admite ca are o mana proasta, nu crede ca propusa e doar o nulitate din specia slugilor docile. El insusi a recomandat-o cu mana lui buna acum, cu mult timp, deci, inainte de a-i da, peste sase luni, un picior nimerind prost, in partea dorsala. Ce o recomanda pentru functie? E "comunicativa" si ca e, apud Dragnea, "civilizata". In fine, tot el despre ea: este "neconflictuala". Daca-i neconflictuala tovarasa de partid, cum sa se lupte ea cu conflictualitatea, cu grozavia fara margini care este "statul paralel"?, potrivit Deutche Welle. . In tara noastra, intr-adevar, sint putini astronomi sau cercetatori care lucreaza in astronomie. Oficial sint vreo douazeci, mai sint inca vreo sase-sapte pe Platforma Magurele, la Institutul de Stiinte Spatiale. In rest, nu prea mai gasiti. Dar asta nu pentru ca nu ar fi cerul frumos, ca nu s-ar vedea din Romania bine, ci, pur si simplu, pentru ca oamenii nu sint educati sa studieze si altceva decit economie si alte materii care sint la moda acum. In sistemul solar nu prea am avea unde sa ne mutam ca sa traim bine. Am trai in conditii extraordinar de grele pe Marte, si cam atit. Dar costa foarte mult sa trimiti oameni pe Marte. Ca sa trimiti o masina teleghidata acolo, te costa 800 de milioane de dolari. Daca e sa trimiti un om, te costa atita pentru un deget de-al lui...In ce priveste civilizatiile extraterestre, cred ca in Univers sint miliarde de planete in care, acum, extraterestrii stau si se uita la cer, zice Adrian Sonka, intr-un interviu pentru Dilema Veche. . Liderul minoritatilor din Parlament, Varujan Pambuccian, a fost citat, joi, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie. ambuccian a petrecut aproximativ o ora in cladire, iar la finalul discutiilor cu procurorii DNA a dat asigurari ca nu se pune problema ca el sa fie implicat in vreun dosar. Pambuccian a precizat ca a fost chemat pentru a fi instiintat ca a fost interpelat in celebrul dosar Microsoft si ca ascultarea in cazul sau s-a incheiat. "Dupa cum poate va amintiti, la un moment s-a vehiculat in presa ca ar fi fost ascultati aproximativ 80 de oameni in acest dosar. Mi s-a spus acum ca exista un document prin care sa fiu instiintat ca ascultarea s-a incheiat.", a fost mesajul transmis de Pambuccian, potrivit Romania Libera.



O politista de la Sectia 22 este acuzata ca ar fi facut praf masina unui taximetrist in timpul unei actiuni de flagrant. Desi politista ar fi recunoscut ca a condus taximetrul, oamenii legii "au uitat" sa-l despagubeasca pe taximetrist. Politisti de la Sectia 22 ar fi incercat sa-l convinga sa declare agentului de la Politia Rutiera care cerceta accidentul ca el era la volan, ca sa nu aiba probleme colega lor. Barbatul a refuzat. Ramas fara "paine", taximetristul a incercat sa-i convinga pe politisti ca trebuie sa-i repare masina. Adica, o cheltuiala de circa 6.000 de euro. Numai ca sefii Sectiei 22 ar fi tot amanat, pentru ca, in final, sa spuna ca nu au cum sa-l ajute si sa se descurce cum poate. Barbatul a luat atunci legatura cu membrii unei asociatii pentru apararea drepturilor omului, care l-au ajutat sa faca demersurile legale. A depus plangere la Politia Capitalei si la Ministerul de Interne, dar deocamdata nu a primit niciun raspuns, relateaza Adevarul. Fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc a afirmat joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca banuieste ca raportul ar fi fost intocmit cu date mai vechi si probabil au fost avute in vedere proiecte propuse pentru dezbatere, dar nefinalizate. "Un raport GRECO nu se face peste noapte si banuiesc ca pana in momentul de fata, la momentul la care raportul GRECO a fost finalizat, el a fost dat astazi publicitatii, nu au avut ultimele date despre procesul din Parlament. Probabil au avut in vedere cateva proiecte de acte normative propuse pentru dezbatere, dar nefinalizate. Probabil de acolo sunt anumite ingrijorari", a spus Cazanciuc, citat de Digi24