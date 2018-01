Subiectele zilei: Videle, orasul sarac cu demnitari bogati. De la era Videanu pana la epoca Dragnea, niciun investitor n-a calcat prin localitate; Harta haosului. Cum a aratat prima ninsoare adevarata din aceasta iarna; Cinci motive pentru care presedintele a gresit

Videle, orasul din Teleorman cu o populatie de 12.000 locuitori, a devenit faimos pentru c-a dat tarii trei demnitari importanti: Adriean Videanu - fost ministru democrat al Economiei, Carmen Dan - ministrul PSD de Interne si Viorica Vasilica Dancila - noul premier PSD. Avantajul apropierii de Capitala nu a ajutat orasul cu absolut nimic. Niciunul dintre cei trei demnitari care au avut buletin de Videle nu a reusit sa schimbe in viata localnicilor. Perioada de glorie a orasului a fost in regimul comunist, cand aici functiona Schela de extractie a titeiului, principalul loc de munca pentru oamenii comunitatii. Actualmente, Schela apartine Petrom-ului. Ca in atatea locuri din Romania, cei mai mari angajatori din Videle sunt tot institutiile statului: Primarie, Finante, scolile etc. Aici exista singurele locuri de munca decente pentru persoanele cu studii. Niciun investitor n-a fost adus aici - nici de regimul Basescu-Boc, nici de regimul Ponta-Dragnea. In 27 ani, singura unitate comerciala mare care a fost deschisa la Videle este un magazin Penny Market. Nimic de productie, totul de consum, scrie Adevarul Laudele recoltate de Iohannis din partea fanilor lui Dragnea nu merita atentie. Ei ce sa faca? Sa-l huiduie pe seful statului? Hotii se bucura, desigur. Ceea ce nu surprinde. Presedintele, insa, a dat un rateu major. Toti oamenii care gandesc cu propriul cap si nu cu al Antenelor stiu ca pseudoargumentele, in principal cele conspirationiste (privind prezumtivi judecatori manevrati, unelte ale statului paralel) sunt intenabile. In fond, le-au respins cu argumente imbatabile prea multi, prea credibili. Intre ei sunt mii de magistrati romani si societatea civila, infima presa independenta romaneasca inca in viata si toti partenerii apuseni ai Romaniei. O lume intreaga stie ca Liviu Dragnea si ai sai incearca sa modifice legile justitiei ca sa scape de puscarie si sa-si protejeze ciracii de gratii. O stie ori parea s-o stie si a spus-o, cu alte cuvinte, presedintele insusi. Pana cand, in mare graba si fara o alocutiune convingatoare, lasata pe seama fanilor sai cei mai devotati, a desemnat-o premier (dar nu al Iranului si Pakistanului, ci al Romaniei) pe, vai, no name-no English-Vasilica-Viorica Dancila, relateaza Deutsche Welle. CDC estimeaza ca 5 milioane de americani primesc anual transfuzii de sange. Unii dintre ei sunt Martori ai lui Iehova, in ciuda faptului ca religia le interzice sa accepte astfel de tratamente. Totusi, multi sunt dispusi sa-si respecte credinta pana-n panzele albe si sa le refuze, chiar si atunci cand este o problema de viata si de moarte. "Am fost crescuta in spiritul unei religii in care acceptarea unor transfuzii de sange este cel mare pacat pe care il poti savarsi. Nu le accepta, indiferent de circumstante sau daca exista riscul de deces", spune Linda Curtis, o fosta membra a Matorilor lui Iehova si autoarea volumului Shunned: How I Lost My Religion and Found Myself. "Acceptarea transfuziilor de sange, atunci cand suntem bolnavi, este considerata o lipsa foarte mare de respect fata de sursa vietii". Curtis mi-a spus ca acest indemn este specificat in Biblie, in pasaje precum 15:29, care spun sa ne "abtinem de la sange" si un citat din Levitic 17:10 care zice ca daca o persoana alege sa primeasca sange, Dumnezeu "il va alunga dintre semenii sai", potrivit Vice Eurodeputatii vor vota in februarie pentru infiintarea unei comisii speciale care sa analizeze procedura de autorizare in UE a pesticidelor. Liderii politici ai Parlamentului European au agreat un plan de creare a unei comisii cu 30 de membri, care sa raspunda ingrijorarilor aparute dupa ce UE a reinnoit in noiembrie licenta de comercializare a ierbicidului glifosat pentru cinci ani. La sfarsitul anului trecut, Bruxelles-ul a aprobat reinnoirea licentei pentru glifosat, ingredientul din cel mai folosit erbicid din lume, dar aceasta decizie a fost inconjurata de mai multe controverse. Parlamentul s-a opus intentiei initiale a Comisiei Europene de a prelungi licenta pentru zece ani si a sustinut interzicerea totala a ierbicidelor pe baza de glifosat incepand cu decembrie 2022 si restrictii imediate privind utilizarea substantelor, precizeaza EurActiv. Prima ninsoare adevarata din aceasta iarna a creat haos in multe zone din tara. In 24 de ore de ninsoare s-au acumulat tone de zapada pe drumuri, iar multi soferi plecati la drum in ciuda avertizarilor meteorologilor au ramas blocati in nameti. Peste 12.000 de pompieri, politisti si jandarmi au fost toata ziua pe teren cu mii de utilaje ca sa-i scoata pe oameni de-acolo. Cele mai mari probleme au fost in sud-estul tarii, unde aproape 100 de masini au stat blocate mai toata ziua in apropiere de Tulcea. Oamenii au ajuns intr-un final acasa, dar chiar si la aceasta ora mai sunt inchise 4 drumuri nationale din acelasi judet. Tot din cauza viscolului, un tren Inter Regio cu 50 de calatori a ramas blocat intre statiile Cataloi si Tulcea. Jumatate dintre pasageri au fost preluati, in urma cu putin timp, de o locomotiva care se va intoarce in cursul noptii sa preia si ceilalti calatori, informeaza Digi24. PSD este un partid creativ. Dupa ce a reinventat social-democratia locala ca o legitimare a cleptocratiei feudale, cu Il padrino teleormanean in fruntea bucatelor, ne propune acum si o interesanta varianta neo-feudala de feminism. Feminismul a la Viorica Dancila, ce apara clica feminina din jurul Marelui Jupin de judet cu argumentele discriminarii de gen. Rovana Plumb si Sevil Shhaideh n-au fost remaniate anul trecut din Guvernul Tudose, de altfel alaturi de Razvan Cuc, din cauza genului lor feminin, asa cum a insinuat la un moment dat, cu elan "feminist", dna Dancila, viitorul prim-ministru PSD al Romaniei. Motivul a fost unul mult mai gender neutral: citarea celor doua ministre de catre DNA in dosarul "Belina", minunata afacere dunareana patronata de "Daddy" prin care o proprietate a statului a trecut ilegal in fieful sau teleormanean. Un DNA condus de altfel de o persoana de acelasi gen cu doamna Dancila ca Laura Kovesi. Infiintat, in structura pe care o are si astazi, tot de o femeie, Monica Macovei, noteaza Contributors. Presa internationala anunta ca megacorporatia Airbus, fosta EADS, e gata sa incheie cu procuratura din Munchen o intelegere de 80 de milioane de euro. Asta pentru ca procurorii suspecteaza ca bani din companie ar fi fost dati drept mita. 1.500 de pacienti au fost decontati dupa moarte de filiala din Romania a Air Liquide Vitalaire Chiar daca Parchetul bavarez nu a descoperit functionarii corupti, Airbus e gata sa plateasca pentru ca se poate dovedi deturnarea banilor companiei de catre propriii angajati. La noi e altfel. O mare corporatie frantuzeasca, Air Liquide Vitalaire, este cercetata de un an si doua luni pentru evaziune fiscala si pentru escrocherii in instanta la adresa a mii de pacienti dependenti de oxigen. Vitalaire a platit 200.000 de euro sanctiuni catre Casa de Sanatate si continua, netulburata, sa livreze concentratoare de oxigen bolnavilor pe care i-a escrocat, arata tolo.ro.