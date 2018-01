. De cate ori aud vreun caz foarte mediatizat cu un om disparut pe munte ma intreb ce-ar fi fost daca. Relu Nica lucreaza ca salvamontist de 17 ani si cunoaste toate tehnicile de supravietuire pe munte. Care este greseala pe care o fac cel mai des turistii pe munte? "Supraestimarea - sunt prea increzatori in fortele proprii, in echipament, in sansa. In zilele noastre, achizitionarea unui echipament de buna calitate se face foarte usor si de multe ori purtatorul are impresia ca, odata cu o geaca, a obtinut si experienta.", a afirmat Nica, amintindu-si de replica unui participant al unei scoli de munte- "Mie nu mi-e frica de avalanse, eu am costum de Gore-Tex!". Unde a gresit alpinistului care a fost prins de-o avalansa in Valea Costilei, din Bucegi? "Cei mai multi pasionati de munte evalueaza incomplet, gresit, sau chiar deloc situatia zapezii sau a pericolelor. Starea zapezii de la un anumit loc este una, iar la doar 50 m altitudine mai sus, poate sa fie alta, complet diferita", a mai spus acesta intr-un interviu cu Vice. "Traim in Romania si asta spune tot!", il aud pe un copil langa mine turnand fara suflare axioma neputintei noastre postrevolutionare. Euforia dispare pe loc si simt furia care imi urca din stomac in creier. Simt frustrare, nerv si durere. Ma intorc si intreb: Nu te supara, in ce clasa esti?, "- Intr-a cincea!", spune baiatul raspicat, infruntandu-mi privirea. "- Si ce inseamna traim in Romania?", intreb. "- Inseamna ca nu putem face nimic!". Din comoditate, din indiferenta, din lipsa unei constiinte a ceea ce inseamna democratie cu adevarat. Ani de zile, implicarea mea civica s-a rezumat la simplul gest de a vota iluzia schimbarii. Ceea ce mi se pare grav si trist este ca ne perpetuam neputinta ca niste Sisifi mioritici care imping de-a lungul istoriei lor bolovanul imens al fatalitatii. Ne-a fost data Romania asta "nenorocita" si le transmitem cumva copiilor frustrarile si prejudecatile pe care le avem despre noi, ca natie, scrie Viorela Mihai pe Republica. . Comunistii au falsificat o buna parte din istoria Romaniei, iar pentru aceasta nu au ezitat nici sa inventeze evenimente sau personaje. In schimb, partidele istorice si politicienii care s-au opus expansiunii comuniste au fost practic desfiintati sau numiti tradatori de neam. Petre Constantinescu-Iasi si Miron Constantinescu au fost doi dintre cei mai apreciati istorici ai perioadei, promovand o istoriografie de tip stalinist. Istoricii din anii 1945-1960 au promovat ideile Moscovei si au incercat sa acrediteze ideea conform careia Romania ii datora toata recunostinta Uniunii Sovietice, pentru rolul pe care aceasta l-ar fi avut in dezvoltarea tarii. La polul opus, Regele Mihai, Maresalul Ion Antonescu si liderii partidelor istorice au fost prezentati ca niste tradatori de neam. Lipsiti de orice fel de scrupule, comunistii i-au demonizat pe toti cei care s-au opus Uniunii Sovietice si instaurarii noului regim, potrivit Adevarul. . Ceea ce s-a intamplat ieri in Capitala si in multe orase din tara reprezinta un fapt ce ar trebui sa ii dea serioase motive de reflectie d-nei Viorica Dancila. Inainte de a prezenta lista ministrilor ei sau , mai exact, lista ministrilor ce i-au fost impusi de Dragnea-Trei Dosare, inainte de a infatisa in Parlament noua forma, nu ma indoiesc ca va fi una revizuita, adaugita, chiar cu totul alta a sacrosanctului program de guvernare, inainte de a depune juramantul in fata presedintelui Iohannis, premierul desemnat ar trebui sa se intrebe daca este cu adevarat pregatit pentru aceasta functie. Ieri d-na Dancila si politica pe care o reprezinta au primit un vot de neincredere din partea strazii. O va pune el oare cat de cat pe ganduri? Sau va ramane doamna Dancila fidela cuvintelor negandite ce i-au iesit pe gura anul trecut la adresa protestarilor, lui Daddy Dragnea si ideii ca "pentru noi nu oamenii conteaza, conteaza programul de guvernare", scrie Mircea Morariu pe Contributors. Ce au insemnat mega-protestele de sambata seara, calificate de unii tineri drept -"Revolutia generatiei noastre"? Un pas mic pentru omenire, dar un salt urias pentru romani. Scriitorul Mircea Cartarescu a subliniat ca merge la proteste cu sentimentul ca a ramas, impreuna cu oamenii din strada, "singur pe baricade". Intre absentele cele mai notabile i-am detectat - cu exceptia lui Siegfried Muresan si a lui Peter Eckstein Kovacs - pe oamenii politici. Pe liderii opozitiei. Pe capii Bisericii ortodoxe romane. Pe jurnalistii unor inexistente televiziuni credibile. Pe Cati Andronescu si dementa care o determina sa uite, la televizor, ca nu protestatarii, ci ea insasi si ai ei din PSD i-au rapit tarii in rastimp de doar un an si stabilitatea si credibilitatea, dandu-i jos doua guverne, o justitie si un sistem de stat de drept. Pe fruntasii Academiei Romane. Istoria, sunt sigur, nu-i va uita pe dezertori. Si nici asupra crimei de a-i lasa singuri pe romani la greu nu va trece prea usor. Eu unul n-am de gand sa-i iert, scrie Deutsche Welle. Un adevarat focar de infectie a rasarit, la marginea Calafatului. Zeci de tone de gunoaie sunt aruncate saptamanal pe un islaz, la doar cateva sute de metri de casele oamenilor. Groapa de gunoi a fost improvizata chiar de catre primarie. Masinile de la salubritate arunca aici deseurile adunate din tot orasul, in loc sa le duca la Craiova, la singurul depozit ecologic autorizat din judet. Edilul spune ca solutia e una temporara. "Situatia este ca avem o singura masina de strans gunoiul si de transportat la Craiova. Nu avem timpul necesar ca sa ducem tot gunoiul. Avem o platforma provizorie si in momentul in care avem timp luam si caram si de pe platforma la Craiova", a declarat primarul orasului Calafat, Lucian Ciobanu. Autoritatile de mediu spun si ele ca groapa de gunoi improvizata de primarie este periculoasa. Pana acum nimeni nu stia de existenta ei,, informeaza Digi24. Richard Razafy Rakotofiringa, un african din Madagascar care a urmat in tinerete cursurile Scolii Militare de Aviatie de la Boboc, planuieste sa obtina cea mai inalta functie in statul natal si vorbeste la superlativ despre Romania. Dorinta de a zbura era visul sau din copilarie. Visul sau din copilarie a devenit realitate dupa ce Nicolae Ceausescu a deschis granita tinerilor africani care doreau sa invete in Romania. Unul dintre ei a fost si Richard Razafy. "Acomodarea nu a fost grea, pentru ca eram deja obisnuiti cu cultura si civilizatia franceza", spune el. A ramas cu amintiri de neuitat din Romania. "Aveti o tara frumoasa si mi-e dor de acest pamant. Mi-e dor de cantecele Mariei Ciobanu, pe care le ascultam fericit. Mi-e dor de dumneavoastra, de romani", transmite el de departe, relateaza Adevarul. Cine controleaza resursele energetice ale planetei? In principiu, cei care au o strategie pentru asta. Cat vor plati cei care nu au posibilitatea sa se ocupe de securitatea lor energetica si in ce situatie este Romania din acest punct de vedere? "Sistemul energetic mondial nu va mai fi asa cum il stim de zeci de ani. Trecem intr-o era noua in care jucatorii si jocul se vor schimba, si la fel si structura pretului, tehnologiilor, finantelor. De aceea, trebuie sa fii atent la tehnologie, incotro se indreapta, si nu trebuie sa investesti sume uriase de bani in proiecte impresionante, care pot deveni redundante sau depasite in urmatorii 3-5 ani. In ceea ce priveste resursele din Marea Neagra, poate acum NU este momentul sa se bage miliarde in activitatile de explorare, in afara de zonele unde suntem siguri ca petrolul si gazele pot fi extrase", spune Mehmet Ogutcu, unul dintre cei mai buni analisti din domeniul energetic la nivel mondial. "Rusia va ramane principalul furnizor de gaz natural pentru Europa, dar in perspectiva sunt de urmarit si Norvegia si nordul Africii.", a mai adaugat acesta pentru Digi24