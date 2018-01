​VIDEO Digi24: Jandarmul surprins lovind cu pumnul protestatari, participant la parada de 1 Decembrie in calitate de comandant al unui detasament de elita al Jandarmeriei Romane

Postul de stiri Digi24 relateaza ca jurnalista Ramona Ursu a vorbit cu Raducu Serban, jandarmul filmat in timp ce lovea protestatari, si ca acesta i-a povestit, printre altele, ca la momentul respectiv avea "informatii in casca ca s-a aruncat cu garduri in jandarmi", dar si cum a ajuns sa-l protejeze pe Liviu Dragnea, atunci cand liderul PSD a fost la DNA.Digi24 mentioneaza de asemenea ca, la parada militara de pe 1 decembrie, jandarmul Raducu Serban era prezentat drept comandantul Detasamentului Actiuni Speciale din cadrul Brigazii Speciale de Interventie "Vlad Tepes", unitate de elita a Jandarmeriei Romane. Avea gradul de capitan. (Vezi VIDEO mai jos, de la minutul 9 si 11 secunde).Brigada Speciala actioneaza pentru prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, executa misiuni de interventie antiterorista si este responsabila de restabilirea ordinii publice atunci cand aceasta este grav tulburata. Militarii care defileaza sunt specializati ca lunetisti, parasutisti, scafandri si alpinisti si au o vasta experienta in misiuni internationale desfasurate in teatrele de operatii sub egida ONU, NATO si a Uniunii Europene, precizeaza Digi24.