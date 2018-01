Subiectele zilei: Ce scrie presa nipona despre romanii care i-au cerut scuze premierului japonez, dupa o "vizita lipsita de protocol si diplomatie"; Bruxelles, raport negativ despre Justitia din Romania. Se cere suspendarea extradarilor

Sute de romani i-au transmis mesaje in care ii cer scuze premierului japonez Shinzo Abe pentru primirea de care acesta a avut parte la prima sa vizita oficiala in Romania. Totul in conditiile in care Shinzo Abe nu a mai avut cu cine sa se intalneasca la Guvern, dupa ce premierul Mihai Tudose si-a dat demisia. Si, cum s-a trezit cu un gol in programul oficial, s-a alaturat planurilor sotiei sale si a vizitat Muzeul Satului, in loc sa discute despre investitii cu oficialii romani. Japan Today scrie ca "sute de romani i-au transmis scuze premierului Shinzo Abe, a carui vizita in Romania, la finalul unui turneu european, a fost lipsita de protocol si diplomatie. In primul rand, pranzul si discutiile programate pentru marti cu omologul sau roman au fost anulate dupa demisia neasteptata a lui Mihai Tudose, cu o seara inainte.", scrie Digi24. Dupa cadrea Guvernului Tudose, ostil Casei Regale, Principesa Margareta negociaza cu RAAPPS prelungirea termenului pana la care poate ramane la Palatul Elisabeta. Termenul legal expira in data de 5 februarie. Intre timp, Parlamentul va adopta legea initiata de PSD-ALDE privind statutul Casei Regale, care i-ar oferi Principesei Margareta dreptul legal de a ramane in continuare in resedinta oficiala din centrul Capitalei. Chiar daca a fost confiscat de comunisti, din punct de vedere juridic, Palatul Elisabeta apartine statului, iar fostul premier Mihai Tudose a criticat dur Casa Regala pentru ca a cerut sa locuiasca in cladire si dupa moartea Regelui Mihai. Familia Regala era prinsa si in conflictul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea, in conditiile in care liderul PSD i-a promis Principesei Margareta ca va da o lege privind statutul Casei Regale, iar premierul a refuzat categoric orice discutie, potrivit Adevarul. Depozitul de cenusa de la Halanga, un sat din judetul Mehedinti, s-a format in ultimii 30 de ani prin depunerea cenusii rezultate din arderea carbunelui in Termocentrala de la Halanga, cunoscuta si sub numele de Romag Termo. An de an, depozitul a crescut tot mai mare, pana a ajuns sa acopere 94 de hectare, adica o suprafata egala cu cea a 132 de terenuri de fotbal. Volumul total de cenusa depozitata acolo este de 31 de milioane de metri cubi, potrivit Great News. Pentru doua bilete de trimitere am stat 45 de minute. Doctorita mea a completat infiorator de multe formulare ca sa ne trimita pe mine si pe sotul meu la specialisti. Primul cabinet - obstetrica si ginecologie. Hol foarte ingust, extrem de aglomerat, gravide, multe femei ale strazii, aer de nerespirat, asistente si medici nervosi ca n-au pe unde trece spre sau dinspre cabinetele lor. Nu am avut parte de cea mai "pe indelete" consultatie, dar am avut macar un dialog in care am vorbit si despre mine ca pacient si despre ea ca medic intr-un cabinet de spital, intr-un oras mic, care-i aduce ca paciente o multime de femei ce vin si de prin satele din imprejurimi, cu igiena si educatie precare, cu ignoranta. Si mi-a fost mila de ea. Am plecat cu zambetul ei trist de la despartire in cap si cu un nod imens in gat. As fi vrut sa pot sa plang. Si de mila mea, ca pacienta in Romania si de mila ei, ca medic in Romania, scrie Liliana Ivan pe Republica. . UrbanizeHub a lansat "Topul celor mai performante orase si administratii locale din Romania". La aceasta analiza au lucrat mai multi experti ai organizatiei, care au evoluat performantele edililor tinand cont de mai multi indicatori: valoarea absoluta a cheltuielilor de capital si valoarea absoluta a absorbtiei de fonduri europene, pe perioada 2007- 2016; cheltuielile de capital pe cap de locuitor si absorbtia de fonduri europene pe cap de locuitor, pe perioada 2007-2016; modul in care localitatea s-a transformat fizic in ultimii ani. Locul 1: Oradea Oradea are rezultate remarcabile si probabil cea mai buna administratie publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna -1.225 pe cap de locuitor. Locul 2: Alba Iulia Pentru un oras asa mic, Alba Iulia are niste cifre impresionante. La nivelul cheltuielilor de capital, orasul a realizat investitii de -79,6 milioane cu o medie de -1.253 pe cap de locuitor, si -51,7 milioane absorbtie a fondurilor europene, cu o medie de 815 euro pe cap de locuitor, informeaza Adevarul.



. Acest partid pare a nu pricepe mesajul protestelor de sambata. Intelegerea opacitatii lui la realitatile politice, economice si sociale, reflectate de zecile de mii de protestatari ai "revolutiei generatiei noastre", presupune o analiza riguroasa a traiectoriei fostului PCR. Bolsevizat masiv, dupa 1944, "imbogatit" prin cooptarea de legionari, fascizat de Ceausescu, preluat de Ion Iliescu si transformat rand pe rand in FSN, PDSR si PSD, acest partid e profund tarat si marcat de o mentalitate antidemocratica, totalitara. Simultan, e conectat, prin nenumarate fire si retele locale, regionale si nationale, la resursele statului. Spre a parafraza o zicala anglo-saxona despre rate, PSD inoata ca un monstru marin, infuleca si macane precum un monstru marin, rezulta ca e chiar un monstru marin. Fara sa-si revizuiasca agenda, acest monstru isi suplineste impotenta reformista prin versatilitate. S-a putut deci clona si metamorfoza relativ abil si mima, cu mai mult sau mai putin succes, transformarea ba intr-o formatiune socialista, ba, pentru uz intern, intr-una ultranationalista, noteaza Deutsche Welle. In toate Campionatele Mondiale de anul trecut, am castigat medalii de aur, la probele olimpice, la numai doua discipline: canotaj si haltere. In afara de cei 56.000 de la minister, sportivii iau inca 28.000 de lei de la clubul unde sunt legitimati. In total, se ajunge la aproximativ 19.000 de euro pentru o medalie mondiala. Nici pana azi banii de la MTS pentru canotaj nu au venit. Cei pentru haltere, care erau mai putini, s-au dat. "Afland ca halterele s-au platit, Lipa s-a dus la ministrul Dunca inainte de Sarbatori si a primit raspunsul: nu sunt ban", "Mai e putin, se incheie luna ianuarie si tot nu sunt bani", continua omul din MTS. Constatarea practica "nu sunt bani" se extinde, domeniu dupa domeniu. Spitalele si-au restrans platile catre furnizori. Exista anumite spitale, Spitalul de Arsi, "Sf. Pantelimon", IOB, care functioneaza in pragul insolventei. Mai multe primarii din tara au anuntat recent ca nu vor plati salariile angajatilor. Acum, vine randul sportului, scrie Tolo. Pe principiul "nu conteaza omul, ci programul". Am selectat acum sapte dintre lucrurile pe care Viorica Dancila trebuie sa le faca in acest an si care-i privesc in special pe tineri. 1. Pana pe 31 decembrie trebuie sa poti sa-ti platesti toate taxele online. Pare gluma, dar in programul de guvernare al PSD si ALDE scrie, negru pe alb, ca, incepand din 2018, nicio institutie publica nu mai trebuie sa ii ceara cetateanului vreun act sau document pe care o alta institutie de stat il are deja. tot in programul de guvernare mai scrie ca Guvernul trebuie sa faca in asa fel ca, de la 1 ianuarie 2019, sa poti sa-ti platesti toate taxele online. Asta cica este "o forma de respect pentru contribuabili". 2. Daca esti tanar sarac, PSD trebuie sa te faca antreprenor, potrivit Vice.