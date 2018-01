Adevarul: Trei dintre cei sapte violatori din Vaslui se pregatesc de liberare conditionata, in baza recursului compensatoriu

Toti cei sapte sunt in prezent incarcerati in Penitenciarul Vaslui, executandu-si pedepsele in regim semideschis. Primii care urmeaza a inainta cererile de liberare conditionata sunt cei trei tineri care si-au recunoscut faptele, fiind condamnati in baza acordurilor de recunoastere.Surse din cadrul Penitenciarului Vaslui au precizat pentru "Adevarul" ca Ioan Surleac, inculpatul care a primit pedeapsa cea mai mica (de 6 ani de inchisoare), va fi propus pentru eliberarea conditionata in luna februarie, in timp ce Alin Rotaru si Bogdan Boicu (condamnati la 6 ani si 4 luni, respectiv 6 ani si 6 luni) vor fi propusi pentru eliberare conditionata in a doua jumatate a acestui an.Din punct de vedere calendaristic, cei trei tineri nu au executat pana in prezent decat jumatate din pedepsele primite, insa au castigat zile de libertate in baza recursului compensatoriu, urmare a conditiilor grele de detentie invocate.Initial, cei sapte au fost incarcerati la Penitenciarul Iasi, unde au executat pedepsele in regim inchis. Acolo s-au plans de conditiile grele de detentie. Pentru fiecare 30 de zile petrecute in conditii precare, detinutilor li s-au acordat, potrivit legii, 6 zile ca fiind executate.Cei sapte tineri, originari din localitatea Valeni, au fost arestati preventiv pe 12 noiembrie 2014, fiind acuzati ca au violat ore in sir o eleva de 18 ani, pe care au acostat-o pe drumul de intoarcere de la scoala spre casa, aminteste ziarul "Adevarul". Ulterior, pe 9 aprilie 2015, au fost plasati in arest la domiciliu, masura care a fost inlocuita cu controlul judiciar pe 22 iunie 2015. Pe 17 august 2015, pe fondul indignarii fara precedent starnite in randul opiniei publice, cei sapte tineri au fost rearestati odata cu pronuntarea sentintei de fond.Pe 11 noiembrie 2015 Curtea de Apel Iasi a pronuntat sentinta definitiva in acest caz si a decis pedepse mai mari pentru toti inculpatii, cuprinse intre 6 si 10 ani. Din condamnari, urma sa se scada cele aproape 12 luni de arest preventiv si arest la domiciliu. Pana in prezent, cei 7 tineri din Valeni au executat aproximativ 36 de luni de inchisoare. Niciunul dintre ei nu a achitat daune morale victimei, desi instanta i-a obligat sa-i plateasca 70.000 de lei despagubiri.