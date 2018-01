Subiectele zilei: Gabi manichiurista a primit o oferta "naucitoare" de la patroana ei, care tocmai a constatat ca "nu-i mai renteaza" afacerea dupa noul Cod fiscal; Prima femeie care conduce Romania: Viorica Dancila de la A la Z; Ce vina are Curtea Constitutionala?

Procurorii DIICOT care instrumenteaza dosarul Romgaz au apelat la o instanta necompetenta pentru a autoriza strangerea a sute de probe, motiv pentru care Curtea Suprema le-a anulat. Specialistii nu exclud insa ca la mijloc sa fie vorba de o actiune deliberata. Dosarul Romgaz, in care procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au lucrat 7 ani ca sa probeze implicarea fostului ministru Adriean Videanu si a omului de afaceri Ioan Niculae in delapidarea companiei, s-a prabusit ca un castel de nisip, dupa ce Curtea Suprema a desfiintat, practic, rechizitoriul anchetatorilor, anuland sute de probe. Motivul pentru care probele nu vor mai putea fi folosite in instanta este cel putin ciudat. Procurorii ar fi incurcat borcanele si au apelat la un judecator cu rang inferior pentru a autoriza strangerea probelor. Potrivit legii, instanta competenta in dosarele in care sunt implicati demnitarii sau fostii demnitari este doar Curtea Suprema, noteaza Adevarul Gabi este manichiurista intr-un salon fara mari pretentii. Un coafor onest, fara titulaturi pompoase si radiofrecvente. Un loc unde se executa maiastru freze a la Viorica, perfect pentru unghii roase, bataturi incapatanate si mustati ce mijesc lunar. De obicei, Gabi este o fata vesela, vorbareata, gata sa-ti impartaseasca oricand felii din viata pe care o imparte cu mama si familia fratelui sau sub acoperisul unui apartament din capitala. Impart bune si rele, porcul de Craciun, cheltuielile si temele celor trei copii din casa. Au hotarat ca e mai bine sa plateasca o singura intretinere decat sa stea prin chirii la limita saraciei. Asa, isi mai permit un Revelion la Caciulata si o vacanta scurta in Grecia, "sa mai stim si noi ce e viata!". Ne-am intalnit in statie si Gabita era tare suparata. Ieri, fusese convocata la o sedinta de urgenta la salon, unde primise o oferta care a naucit-o pe moment. Patroana a adunat fetele si le-a anuntat ca adio carte de munca si statut de angajat - "nu-i renteaza" pentru ca s-a modificat codul fiscal. Erau libere sa plece, daca doreau. Dupa ce le-a lasat un minut sa fiarba, tot sefa a venit cu solutia salvatoare: sa le faca asociati in firma, relateaza Republica. Traiesc la oras, dar au conditii ca la tara. Zeci de locatari ai unei strazi din orasul bihorean Marghita se plang de drumurile desfundate si inecate in noroi pe care circula in fiecare zi. Asta in ciuda faptului ca, spun ei, platesc impozite si taxe demne de un municipiu. De cealalta parte, autoritatile spun ca firma care trebuia sa reabiliteze strada a dat faliment, asa ca procedura de licitatie va trebui reluata. Cand vine vorba de zona lor, locuitorii strazii Brandusei din Marghita o caracterizeaza printr-o singura propozitie: se circula mai greu ca pe ulitele unui sat. Drumul este plin de gropi si denivelari, iar in loc de asfalt strada e plina de noroi, arata Digi24 Toate framantarile politice la care asistam au ca miza in primul rand intinderea prerogativelor DNA si SRI. Curtea incepe sa judece astazi contestatiile la legile justitiei. Sambata seara o multime de oameni fusesera mobilizati sa protesteze inclusiv impotriva Curtii Constitutionale (cel putin asa cereau organizatorii pe Facebook), ceea ce ridica semne de intrebare. Doreste cineva intimidarea judecatorilor? Intamplarea face ca saptamana trecuta Curtea a emis o decizie pe care a aplaudat-o toata lumea. E ceva foarte rar, cu atat mai mult cu cat a fost vorba de cel mai delicat si mai nevralgic subiect si anume probele detinute de serviciile secrete. Pana acum, instanta putea sa judece dupa probe secrete, fara ca apararea sa aiba acces la ele. Desigur, instanta putea cere institutiei cu pricina sa desecretizeze probele si sa le puna inclusiv la dispozitia apararii, dar daca serviciul refuza invocand ratiuni de stat, probele continuau sa fie utilizate. Aici era problema. Prin decizia din 18 ianuarie, Curtea Constitutionala a obligat insa serviciile secrete sa desecretizeze probele de fiecare data si sa le puna la dispozitia apararii, scrie Deutsche Welle. Romania traieste situatia ingrata in care, in mai putin de doi ani, suntem la al treilea premier PSD, Viorica Dancila. Partea trista e ca toti trei au fost mai mult sau mai putin anonimi inainte sa-i aduca Dragnea in conferintele de presa in care ti-a aratat mereu cum el vorbeste in locul premierilor acestei tari. Evident, probabil va creste si Dancila ca personaj media mai ceva decat o sa-ti creasca rata la banca si taxele zilele astea din cauza guvernului. M-am gandit sa te ajut totusi sa vezi cine este cu adevarat persoana care va intra in cartile de istorie ca "prima femeie premier din Romania". A. Avere. Duse-s vremurile in care PSD-ul era condus de ideologi saraci si cinstiti, precum Ion Iliescu. La fel ca-n cazul lui Dragnea, alta valoare a Teleormanului, Vioricai Dancila i-a prins bine intrarea-n politica. Dintr-o umila profesoara de liceu in Videle (ulterior inginera la Petrom), europarlamentara a ajuns in peste 20 de ani de cariera politica sa acumuleze o avere frumusica: trei terenuri in Brasov si Dolj, patru imobile, un Volkswagen Passat si mai multe conturi in euro, dolari si lei (nimic in bitcoin, deocamdata). Salariul de europarlamentar a ajutat-o mult in acumularea acestei avutii, fiind rasplatita cu 78 174 euro anual pentru activitatea ei impresionanta din Parlamentul European, arata Vice. Parlamentul European isi va reduce numarul de membri de la 751 la 705 dupa iesirea Marii Britanii din UE. Comisia de afaceri constitutionale a Parlamentului European a votat in favoarea unei solutii de compromis privind redistribuirea mandatelor detinute de Marea Britanie, dupa 2019 cand Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana. 27 dintre cele 73 de mandate pe care le au in prezent britanicii vor fi distribuite catre cele 14 tari, care sunt usor subreprezentate. (Cine primeste locuri in plus) Romania va primi un mandat in plus fata de actualul Parlament, astfel ca va avea 33 de eurodeputati incepand de anul viitor. Restul de 46 de locuri vor fi pastrate in rezerva pentru viitoare state membre ale UE si pentru liste transnationale la alegerile pentru Parlamentul European. Introducerea unei circumscriptii paneuropene va necesita o schimbare a legislatiei electorale - care, la randul ei, va necesita un vot unanim in Consiliul UE si ratificarea in toate statele membre. Dar introducerea unei circumscriptii transnationale va intari semnificatia cetateniei europene si caracterul european al alegerilor pentru Parlament, sustin eurodeputatii, anunta EurActiv. Nu sunt nationalist, ba din contra, imi plac ungurii si sasii, de exemplu. I-as prefera oricand unora din Teleorman, tinutul agrar, tinutul saraciei nemarginte din care rasar sefi de guverne, de institutii publice. Ei n-au scoala, n-au carte, dar au scoala vietii, cu smenozeala, intelegeri pe genunchi, invarteli. Generatii intregi de teleormaneni sunt atat de saraci ca nici nu pot pleca de-acolo, din Mordorul existentei lor. Nu pot ca n-au nici bani de drum. Din marea milosteniei lor, alti teleormaneni ce guverneaza peste milioane de romani din alte parti, isi mai deschid cate-o afacere, tot acolo, in plaiul mioritic, unde isi cheama iobagii la glie, aruncandu-le uneori cate-un colt de paine. Ei le multumesc prin vot, prin stampila. De-acolo, din Teleorman, Guvernul va beneficia intotdeauna de iubire neconditionata, de supunere oarba. De-acolo si din alte parti asemanatoare sociologic, din zonele sarace si lipsite de sansa unei educatii prescolare si scolare decente. Sunt foarte multi votanti care nu stiu nici sa citeasca. Ei bine, ei sunt marii invingatori din 2016 pentru ca cei care ar fi putut decide un alt viitor, au preferat sa sada-n fotolii, iar cand au amortit a fost prea tarziu, conform Actual de Cluj.