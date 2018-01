Codrin Stefanescu, intrebat de ce PSD permite persoanelor cu probleme penale sa faca parte din Guvern: De ce? Pentru ca putem

Intrebat daca vor urma discutiile in Comisia Iordache pe marginea Codurilor Penale, Codrin Stefanescu a raspuns: "Vor fi modificate Codurile Penale mult. (...) In sens pozitiv".In opinia sa, societatea civila inseamna "partea aia mare din Romania care ne-a votat si ne-a dat aceasta imputernicire"."Cei de la #rezist, daca vor sa faca un partid unic, cu Kovesi presedinte, prim-ministru si imparat, trebuie sa vina cu acest program in fata romanilor sa-l voteze. Daca romanii vor o tara cu #rezist, schimbam si steagul si imnul cu #, iar noi ceilalti ne aplecam cu respect. Cat nu sunt votati si au 5%, cu tot SRI-ul in spate, cu Coldea cu tot, nu poti sa vii sa faci program si sa implementezi niste idei pentru cealalta mare majoritate care formeaza 50% sau 60% si care a votat", a spus acesta, potrivit transcriptului publicat pe site-ul adevarul.ro.Intrebat de ce PSD permite persoanelor cu probleme penale sa faca parte din Guvern, dupa cum a declarat Liviu Dragnea in aceasta saptamana, Codrin Stefanescu a raspuns: "De ce? Pentru ca putem".El a argumentat ca "PSD este tinta predilecta a personajelor toxice care, impreuna, unit, formeaza statul paralel" iar aceste persoane folosesc "autoritatea in care sunt numiti - ilegal si neconstitutional - bugetul, subalternii si informatiile pentru a face politica, pentru a stabili cine traieste si cine moare, cine e arestat si cine e liber".