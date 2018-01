Subiectele zilei: Succesul protestelor si schimbarea auto-perceptiei romanilor; Cum e sa fii elev in Romania cand Primaria iti schimba liceul mai rapid decat se schimba premierii; Proiect inedit pentru Centenar: 100 dintre cei mai importanti romani ai momentului, fotografiati cu tehnica de acum 100 de ani

. Problema e ca multe dintre analizele politice pe care le vedem circulate in spatiul public ignora complet, voit, din naivitate sau ca urmare a unor pozitionari radicalizate contextul politic romanesc. Pentru ca altfel cum sa vorbesti despre anticipate cind stii foarte bine ca daca, printr-o minune, s-ar ajunge acolo ele ar fi cistigate, din nou, detasat de aceeasi coalitie PSD - ALDE. Romania vazuta de pe Facebook e foarte diferita de cea reala, cea care conteaza din punct de vedere electoral. Deocamdata "cadourile sociale" oferite generos de guvernele PSD au impact. In plus, si aici e marea problema, nu exista in acest moment o opozitie politica veritabila si lumea simte asta. De aceea PSD cistiga fara probleme alegerile, cu exceptia celor prezidentiale, cu scoruri mai mult sau mai putin categorice. Mai mult, chiar si atunci cind pierde guvernarea (s-a intimplat in anii 2005-2006 si apoi in perioada in care Emil Boc a fost prim ministru) PSD reuseste sa faca viata grea oponentilor politici recurgind la pirghiile de influenta pe care le detine in structurile institutionale din stat, scrie Alexandru Lazarescu pe Contributors Proiectul "100 de chipuri romanesti" presupune realizarea a 100 de fotografii cu cei mai spectaculosi romani ai momentului cu aceeasi tehnica fotografica folosita la 1 Decembrie 1918. Initiativa apartine artistului fotograf Radu Chindris. Radu Chindris s-a specializat in tehnica fotografiei pe sticla si a venit cu ideea realizarii celor 100 de fotografii. Pana in prezent, acesta a reinterpretat vizual imaginile realizate in timpul Marii Adunari de la 1 decembrie 1918. Astfel, apeland la aceeasi tehnica fotografica folosita de Samoila Marza in urma cu o suta de ani, artistul din Alba Iulia a refotografiat cliseele originale din custodia Muzeului Unirii, rezultatul fiind o galerie de imagini pe sticla, marite fata de originalele istorice, ce pot fi vizualizate ca negativ sau pozitiv in functie de unghiul din care sunt privite, potrivit Adevarul. . Varii erori si dezinformari au strambat perceptia dimensiunii, impactului, incadrarii istorice si urmarilor utile ale protestelor romanesti. E bine sa fie, pe cat posibil, indreptata. Si e nevoie de politizarea strazii. La originea dezinfomarilor se situeaza in genere propaganda voiculescian-dragniota, care a cautat constant sa defaimeze si sa minimalizeze orice manifestatii in favoarea independentei justitiei, a statului de drept si a ancorarii ferme a Romaniei in sistemul ei actual de aliante. Alte erori insa, nu mai putin serioase, provin din tabara care-l critica pe Liviu Dragnea. Si din interiorul acestei factiuni, deloc neglijabile numeric si influente, ideologic, s-au auzit subaprecieri sau desconsiderari ale enormei demonstratii de sambata. Supararea unora se leaga de faptul ca protestele n-ar fi fost destul de vizibile si n-au obtinut destul. A altora ca, precum protestele din iarna trecuta, nu s-au soldat cu debarcarea sinistrului regim Dragnea, potrivit Deutsche Welle. Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat, la Adevarul Live, ca PSD nu va renunta la modificarea legislatiei penale. Intrebat de ce vor fi numiti ministri cu probleme penale in Guvernul Dancila, Codrin Stefanescu a raspuns: "Pentru ca putem". Tot azi, Comisia Europena a anuntat ca va urmari in detaliu modificarile aduse legilor justitiei si Codurilor Penale. "-Vor fi modificate Codurile Penale mult." "-In ce sens?", "- In sens pozitiv.", "-Pozitiv pentru dvs nu inseamna pozitiv pentru societatea civila." "Societatea civila este partea aia mare din Romania care ne-a votat si ne-a dat aceasta imputernicire. Cei de la #rezist, daca vor sa faca un partid unic, cu Kovesi presedinte, prim-ministru si imparat, trebuie sa vina cu acest program in fata romanilor sa-l voteze. Daca romanii vor o tara cu #rezist, schimbam si steagul si imnul cu #, iar noi ceilalti ne aplecam cu respect.", a declarat Codrin Stefanescu pentru A devarul. Daniel Dragomir, alaturi de David Clarke, specialist in politica pe Europa de Est si Willy Fautre, directorul HRWF, sustin ca Romania este un stat de tip politienesc, in care justitia se face la comanda, iar libertatile individuale si expirmarea libera sunt grav incalcate. Dosare fabricate, interceptari telefonice ilegale, arestari pe banda rulanta, probe falsificate, imixtiune a serviciilor in procesul juridic, patroni de presa "haituiti" pentru ca au alta opinie. Cam asa descriu Daniel Dragomir si David Clarke Romania "libera", europeana a anului 2018. Cea mai mare fake news a Europei si Romaniei e Kovesi, care lupta impotrova coruptiei. Acum lupta e foarte necesara, mai ales in tara noastra, dupa cum probabil stiti. 99% din populatia Romaniei sprijina aceasta lupta. Dar altii nu inteleg cat de necesara e aceasta. Pe de alta parte, suntem o natiune care a iesit din zeci de ani de abuz si comunism, relateaza Romania Libera. Rise Project spune povestea unui personaj cheie din dosarul Lucan, un intermediar de organe si martor principal in ancheta. Iulian Iacob e primul care a depus o plangere penala impotriva chirurgului Mihai Lucan, anchetat acum la DIICOT pentru delapidarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj (ICUTR). L-a acuzat de trafic de organe. Din retea, spune Iulian Iacob, ar mai fi facut parte juristul clinicii, mai multi din echipa medicala a Institutului, un fost ambasador al Romaniei la Vatican, oficiali din Ministerul de Interne. Si el insusi. Iacob si-a vandut rinichiul in 2000, apoi a racolat alte persoane pe care le-a convins sa faca acelasi lucru la clinica lui Lucan. Pana intr-o zi din martie 2005, cand s-a enervat decisiv ca nu-si primea banii din afacerea cu organe si a trantit un denunt la parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Potrivit marutriilor sale, Lucan castiga intre 200.000 si 300.000 de euro pentru un transplant facut unui cetatean strain. Cine platea mai mult, avea intaietate, informeaza Actual de Cluj. . Din 2011, elevii din Liceul de Arte Plastice din Timisoara a fost mutati de trei ori de autoritati si parintii lor inca lupta pentru conditii ok. In ultimii ani, Liceul de Arte Plastice din Timisoara a trecut prin multe faze. Dar si case. Daca pana-n 2013 acesta era adapostit chiar in buricul targului, peste drum de Primarie, vechiul edil a considerat inca din 2011 ca nu mai merita sa le achite utilitatile, "ca pedeapsa pentru ca profesorii si parintii nu au fost de acord sa se mute din cladirea inchiriata in alta locatie de pe B-dul Liviu Rebreanu". A doua casa a lor a fost pe Bulevardul Regele Carol I, la Colegiul Tehnic de Vest, pana cand furtuna nasoala din septembrie le-a zburat acoperisul. Apoi s-au mutat pentru o luna la Colegiul National Banatean (CNB), iar de ceva timp au fost s-au mutat definitiv in complexul liceului UMT, destinatia lor finala. Desi initial a trebuit ca parintii sa faca presiuni pentru ca ai' mici sa aiba caldura, toate s-au rezolvat, astfel ca n-au inghetat cu pensulele pe hartie. "A fost haos. Asta si pentru ca eu m-am mutat cu familia in alta parte si eram cu toate chestiile in cutii in aceeasi perioada. Efectiv ma simteam pe drumuri. N-aveam ateliere, n-aveam unde sa lucram, unde sa ne pregatim temele", a povestit Alina pentru Vice.