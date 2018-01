Un restaurant deschis in Cluj de doi canadieni se inchide, dupa 3 ani si jumatate / Patronii acuza schimbarile fiscale introduse de guvern anul trecut si cele aplicate in acest an, "mult mai brutale"

Oliver Ryffel, 40 de ani, a venit din provincia Alberta (Canada) si s-a stabilit la Cluj-Napoca in 2013, iar in vara anului 2014, impreuna cu un prieten, a deschis un restaurant in centrul orasului, arata Mediafax. Cei doi aveau 8 angajati.Iata mai jos mesajul psotat pe pagina de Facebook a restaurantului "Off the wall":"Off the Wall se inchide intr-o saptamanaStimati clienti,Cu tristete va anuntam ca restaurantul Off the Wall se va inchide in 31 Ianuarie 2018. A fost o placere si o onoare sa va servim timp de 3 ani si jumatate, timp in care toata echipa a pus multa pasiune si suflet in toate meniurile 'off the wall' pe care le-am pregatit pentru voi. Am dorit sa va introducem in bucataria canadiana aratandu-va ca in Cluj se poate manca bine cu ingrediente fresh, de la piata, fara microunde sau semipreparate si ne place sa credem ca am reusit sa va convingem ca fresh e intotdeauna mai bun. Am dorit sa fim locul unde prietenii se aduna la o bere artizanala si un burger bun creand amintiri placute care ii vor face sa se intoarca mereu cu placere... un loc confortabil, fara pretentii, cu ospatari prietenosi si glumeti, un loc ca acasa.Din pacate schimbarile fiscale introduse de guvern anul trecut au pus in incurcatura multe afaceri mici, printre care si pe noi. Din 1 Ianuarie 2018 au aparut alte schimbari, mult mai brutale, care din pacate ne impiedica sa ne continuam activitatea.Speram ca ne veti accepta propunerea de a veni sa va bucurati de un ultim burger, fried pickle, kalbi ribs si/sau o bere artizanala romaneasca inainte sa ne inchidem usile...Multumim pentru sustinerea de pana acum! Fara voi n-am fi putut sa ne vedem visul realitate!Echipa Off the Wall"