Subiectele zilei: De ce sunt romanii nefericiti in comparatie cu ceilalti europeni; Un barbat fara maini si picioare din Moldova, condamnat pentru ca a batut un politist; Prea saraci pentru a fi liberi

> prezinta un plagiat multiplu si decide publicarea faptelor de plagiat in Indexul Operelor Plagiate. Intrucat prin lipsa de integritate dovedita, autorul - procuror reprezinta o potentiala vulnerabilitate pentru justitia din Romania, solicitam indepartarea autorului din toate institutiile statului. Cetateanul Codrut Olaru sa fie inlaturat din CSM si din toate institutiile statului, inclusiv cele ale Ministerului Public! Un procuror care este dispus sa faca dovada unei calitati profesionale exceptionale prin intermediul unei scrieri contrafacute, care foloseste plagiatul pentru inselarea unei comunitati de cititori avizati, reprezinta o vulnerabilitate permanenta a sistemului de justitie", se arata in documentul citat, potrivit Romania Libera.

Romanii nu sunt foarte fericiti si nici foarte optimisti comparativ cu alti europeni. Fac cu greu fata problemelor financiare, nu isi achita la timp facturile, amana consultatiile la medic si renunta la carne si fructe pentru a economisi. Datele se desprind din cel mai recent raport European Quality of Life Survey. Aceleasi probleme le au si croatii, cipriotii si grecii, arata documentul care evidentiaza modul in care schimbarile sociale si economice au influentat in bine sau in rau calitatea vietii cetatenilor europeni. Concret, media europeana privind fericirea este 7.4 din 10.00, in timp ce media europeana privind calitatea vietii este 7.1 din 10.00, Romania fiind in ambele situatii sub media europeana. Daca in alte state europene, nivelul de satisfactie privind calitatea vietii este constant pe parcursul vietii, la romani scade odata cu inaintarea in viata, informeaza Adevarul Daca-l plangem pe Neagu Djuvara, stim, oare, de ce? Realizam ce ne-a durut, poate, mai mult decat orice, la moartea regelui? Avem motive sa ne indolieze disparitia dintre noi a unei tot mai rare calitati. In lumea noastra de incompetenti si de calici, de impostori si analfabeti, de oportunisti si mafioti, de curve de videochat, de tate facute gramada si de politicieni vicleni, cu staif de diplomati, dar de o infamie egala celei proprii oricarui talhar de drumul mare, sunt rare insulele salvatoare. Chaconna lui Bach cantata la un pian nelacuit, in transcriptia romantica a lui Michelangelo Busoni, intepretata intr-o zi de mare gratie, de Benedetti Michelangeli, imi pare a fi una din ele. Ne copleseste spectacolul imund al unei lumi politice balcanice, in care legea n-o fac versiuni dambovitene ale unor Vaclav Havel, Adenauer, Churchill, ci nepotii, hoti sadea si putinisti, ai unui Nicolae Ceaseascu? E suficienta auditia epocalei piese a lui Bach, intr-o versiune si interpretare ingereasca, spre a te scutura, calma, purifica si apropia de sansa mantuirii, scrie Deutsche Welle Asociatia clujeana GRAUR, care se ocupa cu depistarea cazurilor de plagiat, a confirmat ca o lucrare a procurorului Codrut Olaru prezinta un "plagiat multiplu", informeaza, joi, Mediafax. In acest context, asociatia GRAUR cere ca procurorul Olaru sa fie inlaturat din CSM si din toate institutiile statului roman. Potrivit unui comunicat transmis joi de Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR) Cluj-Napoca, prin lipsa de integritate dovedita, Codrut Olaru reprezinta o potentiala vulnerabilitate pentru justitia din Romania. "Confirmam ca lucrarea EurActiv. Un centru de detentie pentru minori a fost modernizat cu fonduri norvegiene si le asigura detinutilor conditii similare cu cele din Occident. Consecinta? Rata de recidiva este uriasa, pentru ca tinerii prefera sa stea intr-o puscarie primitoare decat intr-o societate care nu le ofera nicio perspectiva. Si uite, mama, ca am ajuns si la scoala de corectie, unde ma tot trimiteau profesorii si parintii colegilor mei. Daca ar fi avut dreptate, aici ajungeam, la Braila, la Tichilesti, pe camera. Pentru ca in Romania sunt doar doua puscarii pentru tinerii zdruncinati, iar noi, bucurestenii, apartinem de jumatatea din tara care trimite delincventii la Tichilesti. Asa ca am venit sa vad cum e la scoala de corectie si sa inteleg ce inseamna sa-ti traiesti adolescenta in spatele gratiilor. Centrul de Detentie Tichilesti e prima puscarie din tara structurata pe model norvegian, relateaza Recorder Anuntul oficial privind componenta cabinetului ce va fi condus de al treilea premier social-democrat in decurs de numai un an are deja ecouri in presa internationala. Paul Cozighian publica in Le Figaro un articol intitulat "Un nou guvern roman pentru a sugruma justitia". Jurnalistul spune ca executivul condus de prima femeie premier din istoria Romaniei s-ar putea sa nu puna capat instabilitatii guvernamentale, ajunsa boala cronica de la venirea la putere a PSD. Acest "vals guvernamental" se explica exclusiv prin diferitele tentative de a modifica legile justitiei, tentative in care sunt implicati mai multi inalti demnitari, in special din PSD, care vor sa scape de acuzatii de coruptie, abuz de putere si deturnare a zeci de milioane de euro, conform Digi 24 Un barbat fara maini si fara picioare este acuzat ca a batut un politist, ca drept urmare a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, insa a fost amnistiat. Desi Nicolae Ceban nu mai are nici maini si nici picioare, acest fapt nu i-a impiedicat pe oficialii de peste Prut sa-l considere vinovat de fapte de agresiune fizica indreptate impotriva unui politist, scrie Pro TV Chisinau. "Sincer nu m-am asteptat. Eu stiu ca eu nu sunt vinovat cu absolut nimic. In primul rand, nu l-am batut si nu a fost totul asa cum spune el si nu stiu de ce judecatorul asa a decis," a marturisit Nicolae Ceban. Judecatoria Chisinau a admis ca barbatul se face responsabil de hugalism. Pentru fapta sa a primit un an de inchisoare cu suspendare, in cazul sau declansandu-se procedura de amnistie. Chiar daca a scapat de executarea pedepsei, Nicolae Ceban va ramane cu cazierul patat, anunta Stirile ProTv