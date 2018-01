Subiectele zilei: Marturia sotiei unui fost sclav de la Berevoesti: "Am facut plangere la politie, dar s-a musamalizat"; Emanuel Ungureanu: la Institutul de Transplant Renal Cluj se facea trafic de organe inca din 2001; Romfilatelia, capusa politica a Postei Romane

Pe 25 ianuarie, inca sapte stapani de sclavi din localitatea argeseana Berevoesti, care au ingrozit o tara intreaga prin metodele de tortura folosite, au primit pedepse cu inchisoarea. Sentinta, pronuntata de Tribunalul Arges, nu este definitiva. Stapanii de sclavi trebuie sa achite la patru victime daune de 80.000 de euro. Jurnalistii Adevarul au vorbit cu sotia unuia dintre sclavi. Pedepsele pentru cei sapte stapani de sclavi condamnati sunt cuprinse intre 4 an si 8 luni si 13 ani de inchisoare cu executare, dupa cum urmeaza: Grancea Petre - 10 ani si 8 luni inchisoare cu executare; Grancea Maria - 7 ani si 4 luni inchisoare cu executare; Grancea Laurentiu - 13 ani inchisoare cu executare; Grancea Alin - 7 ani si 4 luni inchisoare; Onica Cerasela - 4 ani si 8 luni inchisoare cu executare; Furdui Ilie-Valentin - 13 ani inchisoare cu executare in regim de detentie; Grancea Vasilica - 7 ani si 4 luni inchisoare cu executare. Stapanii de sclavi condamnati trebuie sa plateasca cate 20.000 de euro daune morale la trei dintre victime: Bratu Ion Cristinel, Arsene Daniel, Badescu Ioan si Stan Marcel, noteaza Adevarul. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat pe Facebook mai multe documente medicale "ignorate de procurori timp de 15 ani" si care pot proba faptul ca la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca se facea trafic de organe inca din 2001. Emanuel Ungureanu a postat pe Facebook mai multe documente medicale despre care sustine ca pot proba traficul de organe pe care l-a sesizat in 2005 Iulian Iacob. Brasoveanul s-a autodenuntat atunci, anuntand ca si-a vandut un rinichi pentru suma de 7.500 de euro, operatia fiind facuta de medicul Mihai Lucan. El a mai povestit si ca a primit doar 2.500 de euro si i s-a spus ca caute alti donatori. "Probe zdrobitoare ignorate de procurori timp de 15 ani. Astazi, public probe covarsitoare care arata ca Iulian Iacob a avut dreptate cand a spus ca in Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, medicul Mihai Lucan a traficat in anul 2001 rinichii celor doi romani racolati de Iacob, Ivascu Petrica si Herlea Costica (...) In documente apar in clar si numele altor medici care au participat la recoltarea rinichilor traficati de Lucan. Sunt convins ca medicii si asistentele din Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca nu pot uita cu usurinta prezenta in Sectia de Terapie Intensiva a garzilor de corp inarmate ale strainilor transplantati de Lucan. Recoltarea rinichilor nu putea fi facuta doar de catre Lucan. De ce l-au protejat pe Lucan si grupul lui infractional procurorii din Cluj cand au avut atat de multe dovezi la dispozitie? Cine sunt cei care faceau parte din Caracatita lui Lucan?", scrie Emanuel Ungureanu pe Facebook, potrivit Romania Libera. O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal martea a trecuta de iubitul ei, de 35 de ani, subofiter la o unitate militara din Dambovita. In 2011, un alt alt caz soca, dupa ce un militar isi impusca mortal sotia, dupa care alegea suicidul. Televiziunile suna psihologi, incearca sa gaseasca explicatii, leaga cele doua cazuri. Criminologii dau verdicte in platourile televiziunilor: "femeia se complace in a fi brutalizata, amenintata cu moartea, fara a apela la ceea ce statul ii pune la dispozitie." Alexandra Mihalcea, din Sibiu, urmareste jurnalele de stiri si povesteste, succint, intr-o postare pe facebook, ca a trait ani de zile un calvar intr-o casatorie in care bataia si umilintele erau la ordinea zilei. Cel care o batea este tot un militar, pe numele sau Constantin Rotaru. Intre timp, el a urcat in grad la rangul de maior. De furia maiorului Rotaru n-a scapat nici baiatul familiei, Tudor, ajuns acum la varsta de 11 ani, scrie Actual de Cluj. De 13 ani, Posta Romana este devalizata de propria filiala creata in baza unei hotarari de guvern din 2004. Infiintarea Romfilatelia a fost perfectata de firma de avocatura a lui Dan Sova, care ulterior a incheiat mai multe contracte de asistenta juridica si consultanta cu filiala Postei. Martori oculari sustin ca in campaniile electorale filialele Postei se ocupa de distributia si tiparirea afiselor electorale. Banii din consultanta juridica ar fi finantat partidele aflate la guvernare. Grigore Agapie, colectionar de timbre: La ora actuala filatelia, imi pare rau ca trebuie sa inregistreze baiatul, e moarta. Mai suntem cativa zeci care ne mai ocupam de filatelie. - Care este relatia dumneavoastra cu Romfilatelia? - Nu-i in regula. Ei se aliniaza la tari care au filatelie, care au posta. Arunca toate emisiunile astea romanesti...de aia nu le cumpara nimeni. 14 lei 80. 16 lei...unde dracu trimiti o scrisoare cu 16 lei? Si in Noua Zeelanda te costa mai putin. Un alt colectionar isi aduce aminte de problemele pe care le avea in comunism cand dorea sa faca schimb de timbre, relateaza Digi 24 Scriu acest text revoltat, dar nu descumpanit. Lucrurile sunt limpezi: Caizii Dragnea si Tariceanu sunt panicati, vor recurge la absolut orice mijloace spre a-si mentiner puterea. Conceputa intr-o inconfundabila limba de lemn, scrisoarea celor 30 de rectori (deveniti, intre timp cei 45) de sustinere a omologului lor sucevean pentru ministeriatul educatiei este consternanta. Mai intai, pentru ca apare ca un penibil lobby in favoarea unui personaj, intelectual vorbind, minabil. Apoi, pentru ca ignora miezul chestiunii, agramatismul personajului combinat cu netarmurit servilism politc. Last but not least, pentru ca nu apar acolo (exceptia confirma regula) semnaturile rectorilor universitatilor de varf ale Romaniei. Et pour cause... In acea antologie atat de necesara si, sunt convins, inevitabila, a obscenitatii, a lipsei de patriotism, a miseliei si a turpitudinii va ramane pentru vesnicie "Scrisoarea rectorilor" pesedisti. Dedic acest scurt text memoriei marelui psiholog Nicolae Margineanu, martir al inchisorilor comuniste, profesor la acea venerabila universitate clujeana pe care Ioan Aurel Pop, semnand infama scrisoare, a dezonorat-o, precizeaza Contributors In urma incendiului din 21 ianuarie 2017, clubul Bamboo s-a facut praf. El s-a mutat in apropiere, pe locul din Baza Sportiva Tei unde functiona de mai multi ani clubul Le Gaga, ambele localuri apartinand acelorasi proprietari: influenta familie napoletana Castellano. Practic, in martie 2017, Joshua Castellano a demolat Le Gaga si a construit Bamboo fara autorizatie, totul intr-o baza publica a MTS, spune Curtea de Conturi. In plus, discoteca e langa un minihotel de P+2 a MTS, ars tot in era Castellano si care sta sa cada, potrivit Inspectoratului de Stat in Constructii, al carui raport il publicam azi. ISC a fixat termen bazei din subordinea MTS ca sa demoleze minihotelul, inainte de a ingropa pe cineva sub el. Ana Maria Puscau, sefa bazei Tei, trimite catre MTS adrese repetate ca sa darame cladirea periculoasa. Marius Dunca, cel care locuia pe parcursul mandatului de ministru in Baza de la Tei, chiar langa santierul ilegal al lui Castellano, nu-i da sefei bazei nici un raspuns. Si asa termenul de demolare trece de acum trei luni, in octombrie 2017, conform tolo.ro.