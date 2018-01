​Subiectele zilei: Scrisoarea celor 45. Semnaturile rectorilor au fost, de fapt, mesaje pe WhatsApp si convorbiri telefonice; De ce nu functioneaza ordinele de protectie in Romania; Statele paralele ale statelor UE si strambarea statului oficial roman

Sa fim noi ai naibii daca mai intelegem ceva din "democratie". Caci nu manipulatorii ne deruteaza. Ci faptele. Si iata niste (doar cateva) fapte: Vinerea trecuta (26 ianuarie 2018), Justitia a descins la ministerul de Finante al Portugaliei. "Pe surse" s-a aflat ca era vorba de suspiciuni privind tratamentul fiscal preferential pe care ministerul l-ar fi acordat unui grup de companii - un fel de Teldrum lusitan. Justitia portugheza n-a facut spectacol din asta - desi Mario Centeno, fostul ministru, a preluat si presedintia Eurogroup din aceasta luna - n-a vorbit nimeni nici de stricarea imaginii Portugaliei in UE, in lume, nici despre jocurile de culise care se tes indeobste in jurul unei asemenea pozitii, informeaza Curs de Guvernare. Violenta domestica este o problema grava de sistem, cu lacune serioase legislative, iar ordinul de protectie, desi ar trebui sa fie util, este greu de obtinut si este frecvent incalcat. Asa sustin specialistii din domeniu, care au solicitat premierului Viorica Dancila, intr-o scrisoare deschisa, sa adopte de urgenta masuri de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie. Amenda penala pe care o primesc agresorii care incalca legea sau riscul sa faca inchisoare de la o luna pana la un an sunt sanctiuni prea mici pentru a-i opri sa recurga din nou la violenta. "Romancele, in rarele situatii in care ajung in instanta, se lupta ca sa obtina un ordin de protectie", a explicat, pentru "Adevarul", Andreea Braga, directorul executiv al Centrului Filia, una din cele 88 de organizatii neguvernamentale care au semnat scrisoarea deschia inaintata premierului Viorica Dancila, scrie Adevarul Daca ar fi fost propus un ministru care sa pledeze pentru examinarea scolilor doctorale si pentru ierarhizarea universitatilor nu s-ar fi bucurat de aceeasi popularitate. Nu atat incapacitatea lui de a rosti o frumoasa limba literara este principalul defect al viitorului ministru al Educatiei. Cine ar putea nega ca limba este locul in care se exprima cel mai bine calitatea unei gandiri? Dar adevarul este ca scandalul nu a facut decat sa oculteze esentialul. Viitorul ministru a primit sustinerea a 30 de rectori de la universitatile din tara, care au semnat impreuna o scrisoare in care sunt enumerate pe scurt calitatile relevante ale viitorului ministru. Si abia asa, citind scrisoarea (semnata ulterior de alti 15 rectori) am inteles care este motivatia centrala a sprijinului de care se bucura, arata Deutsche Welle. N-avem autostrazi, spitale si scoli, dar ni s-au promis submarine si escadrile de avioane anti-grindina. Cineva, la un moment dat, ar trebui sa mapeze culoarele Palatului Parlamentului si sa creeze o harta de Counter-Strike. Este, probabil, cea mai buna idee pe care am auzit ieri, la votul de incredere dat celui de-al treilea cabinet PSD din ultimul an: guvernul Dragnea-Dancila. Audierile noii echipe ministeriale, petrecute in cele mai rasfirate cotloane ale Casei Poporului, au reprezentat o formalitate jenanta. De la ora 8 dimineata si pana la 2 dupa-amiaza, ministrii propusi si parlamentarii din comisiile de specialitate au schimbat lifturi de legatura, si-au tocit pantofii pe culoarele de marmura si s-au vanturat ca niste naluci prin labirintul de culoare, sali, corpuri de cladire si nivele ale cladirii, relateaza Vice Ultimele doua zile au redeschis discutia politizarii excesive din invatamantul romanesc. Iar mediul universitar a aratat ca are criterii bizare pe baza carora decide sa se uneasca si sa ia atitudine. Ce n-a facut impotriva doctoratelor plagiate, a fabricilor de diplome si a coruptiei din sistem, a facut in favoarea unui ministru care nu poate stapani limba romana. Rectorii a 45 de universitati din intreaga tara au semnat o scrisoare de sustinere pentru Valentin Popa, propus ministru al Educatiei, dar criticat pentru greselile gramaticale pe care le face in exprimare. Miscarea de solidaritate s-a incheiat lamentabil: a adus mari prejudicii de imagine mediului universitar si i-a avantaj pe politicienii care au putut justifica numirea unui ministru agramat prin sustinerea aratata de cei 45 de rectori. Explicatiile se pot cauta in biografiile celor care au initiat scrisoarea de sustinere: multi dintre ei au sau au avut legaturi directe cu grupul politic PSD-ALDE, singurul care a avut de castigat pe urma celor 45 de semnaturi, conform recorder.ro Dupa fostul sef al Politiei Parlamentului, colonelul Ion Craiu, inca doua nume de ofiteri superiori sunt indicate de o alta victima in cazul de trafic de minore al grupului de la "Shanghai". Fata i-a recunoscut pe ambii ofiteri in pozele aratate de procurorii DIICOT. Primul este un politist cu care chinezii au obligat-o sa faca sex: colonelul Liviu Barbos, de la Sectia 7, pensionat intre timp. Ca sa se dea mare, acesta i-a fluturat pe sub ochi minorei legitimatia si insigna de politist! A doua figura identificata pe plansa de victima de 16 ani este cea a unuia dintre procurorii activi si cu cea mai mare functie militara din tara in acest moment! De atunci, procurorul Marius Olteanu Felician a fost promovat si el este azi seful sectie de Urmariri Penale la Curtea de Apel Militara, noteaza tolo.ro