Subiectele zilei: De ce l-au sustinut rectorii pe actualul ministru al invatamantului. Si de ce nu este posibila reforma in universitati; Hopa, hopa, am ajuns sa fur cu Popa?!; Cum a ramas Aeroportul Otopeni fara servicii de curatenie si de paza de la Romprest, dupa ce compania a pus monopol timp de 17 ani pe contract

Cui i se datoreaza proba esecului democratizarii si europenizarii Romaniei, care este guvernul Dancila? Lui Dragnea? Partidului sau? Nelustratiei? Formelor fara fond? Elitelor romanesti? Celor europene? I se poate insa imputa lui Klaus Iohannis naufragiul europenizarii Romaniei? Si daca nu doar lui, cui? Partidului care, mai mult decat clonele sale si decat formatiunile infiltrate a reprezentat interesele retelei? Statului paralel?Desigur. Dar numai daca admitem ca acest "stat paralel" exista. Si ca, alcatuit chiar din regimul Dragnea si din acolitii lui emanati, e sinonimul retelei securisto-nomenclaturiste ivite de sub ruinele sistemului comunist, spre a se capitaliza si a se situa paralel cu valorile europene, ale statului de drept si democratiei liberaale. Acestea fiind spuse, esecul europenizarii nu e pur si simplu rezultatul "serviciilor", incriminate conspirationist, de regimul Dragnea si de complicii lui. Nici nu e consecinta unui rezervor uman deficitar, contrazis de gigantice proteste anticleptocratice. Nu e pur si simplu corolarul unui "fond" social si institutional rau si osificat ca atare in interiorul unor "forme" democratice pasamite bune, care s-ar cere pastrate spre a se trece la o noua tranzitie, scrie Deutsche Welle. Valul de indignare este intrutotul indreptatit dar, as spune, cu o formula incomoda, aproape inutil! De ce? Sa incerc sa ma explic: 1) sustinerea aproape unanima a noului ministru, venita din partea mediului universitar, nu este deloc surprinzatoare. Sistemul are tendinta de a-si conserva statutul, iar aceasta alegere este intrutotul concordanta cu felul in care sistemul universitar functioneaza la noi din 1990 incoace; 2) desi indignarea morala este indreptatita, ea nu poate oferi solutii unor probleme sistemice. Pentru a gasi solutii, nu e suficient sa ne indignam, trebuie sa identificam cauzele si apoi, eventual, sa actionam asupra lor astfel incat sa produca noi efecte pozitive. De aceea voi incerca sa discut in acest articol despre cateva cauze sistemice, asupra carora, daca nu vom interveni sub nici o forma, indignarea noastra sincera se va revarsa la infinit, fara a produce insa nici un efect real. In primul rand, trebuie sa spunem, in Romania exista un sistem universitar hibrid, care nu se regaseste in alte tari europene, si care il face sa fie dintru inceput disfunctional, scrie Gelu Sabau pe Contributors. Ministrul educatiei din Romania socoteste ca plagiatele reprezinta o problema marginala menita sa umbreasca in mod nemeritat excelenta dovedita a invatamantului romanesc. In opinia domniei sale, doar 0,1% din lucrarile absolventilor de diferite cicluri de invatamant ar intra in aceasta reprobabila categorie. Reprobabila, dar, repet, neglijabila, un mizilic acolo, un flecustet, un sfaraiac, din care numai niste carcotasi naimiti, niste rigoristi ingusti si o gretoasa snobarime au facut un cal de bataie. Asta numai ca sa strice tot chichirezul programului de guvernare. Ceea ce vrea sa minimalizeze cu orice pret domnul ministru este, in perfecta concordanta cu linia nefastei guvernari care s-a abatut peste Romania si din care face parte, stergerea din randul faptelor culpabile a furtului. Ca sa fie pe deplin convins domnia sa plagiatul e o forma de hotie, poate sa citeasca oricand kilometricele pledoarii in acest sens ale specialistilor in etica cercetarii stiintifice cu care ne-am obisnuit in ultimii ani, scrie Stefan Colceriu pe Republica. Aeroportul Henri Coanda a ramas, de miercuri, fara servicii de curatenie si de paza furnizate de Romprest, dupa ce contractul dintre firma si Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a expirat. Acest lucru pune insa capat unui monopol de 17 ani al Romprest asupra acestui contract. Pana la gasirea unei noi firme, serviciile vor fi asigurate intern. Serviciile de curatenie si salubritate din aeroport au fost, de-a lungul timpului, criticate de pasageri, "transformandu-se intr-unul dintre punctele vulnerabile ale Aeroportului". Din acest motiv, reprezentantii CNAB spun ca managementul companiei a decis "ca noile contracte sa fie guvernate conform unor reguli de eficienta si sa instituie o serie de criterii stricte de verificare a activitatilor de curatenie, pe care firma castigatoare trebuie sa le respecte", informeaza Adevarul. . Investirea noului Guvern este un moment oportun pentru a nu scapa din vedere un scenariu riscant, inclusiv pentru coalitie, dar totusi posibil: o lovitura blitzkrieg impotriva justitiei. Si nu pentru ca ar dicta-o calculul politic, ci pentru ca timpul a devenit un factor urias de presiune pentru liderul PSD. Guvernul Dancila planuieste sa renunte la serviciile Serviciului de Protectie si Paza, cu toate ca prevederile legale privind protectia demnitarilor nu par sa faciliteze punerea in aplicare a unei asemenea decizii. Desi nu este lipsita de importanta, disputa pe argumente juridice ramane, in cazul de fata, elementul marginal, prim-planul fiind monopolizat de implicatiile politice ale acestei intentii. O intentie care, pana sa fie anuntata direct de catre Palatul Victoria, fusese deja confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Un personaj, trebuie subliniat, mereu cu informatia la el cand vine vorba de conflictul dintre Liviu Dragnea, seful PSD, si Lucian Pahontu, seful SPP, potrivit Digi24. O serie intreaga de recomandari internationale au fost primite de Romania in aceasta luna, in cadrul procesului Universal Periodic Review al Natiunilor Unite. Am petrecut o intreaga saptamana la Geneva in intalniri cu organizatii internationale si Misiunile Permanente, nota dominanta fiind mai degraba de perplexitate. Este greu de inteles, mai ales pentru statele din UE ori pentru Statele Unite, Canada sau Australia, cum este posibil ca Romania sa nu aiba pe mai departe o Strategie de tara pentru prevenirea si combaterea discriminarii, una de prevenire HIV/SIDA si TBC, educatie pentru sanatate sexuala si reproductiva in scolile publice. Mai mult de 20 de recomandari internationale privesc tocmai aceste restante dureroase, alaturi de lipsa de progrese in domeniul drepturilor LGBT, care ne califica pentru reamplasare geografica in Africa mai degraba. Va intelege proaspatul guvern instalat la Palatul Victoria sa le ia in serios si sa ne ia in serios?, scrie Florin Buhuceanu, pe blogurile Adevarul . Daca te intrebi de ce nu avem scoli, spitale si autostrazi unul din raspunsuri este asta: pentru ca suntem foarte prosti atunci cand vine vorba de atragerea de bani europeni. Sau, spus altfel, exista niste zeci de miliarde de euro pusi de UE in dreptul Romaniei, numai ca noi nu suntem in stare sa luam banii aia pentru ca nu putem dovedi ca stim ce sa facem cu ei. Din 37,5 miliarde de euro, cate avem la dispozitie pana in 2020, am obtinut doar 3,2 miliarde de euro. De ce nu a putut Romania mai mult? Pana la un punct, a fost si vina Comisiei Europene care, in 2014, a schimbat o serie de mecanisme pentru atragerea de fonduri. Asta s-a vazut in anul 2015, atunci cand tara noastra nu s-a ales decat cu fix 166 100 de euro. Apoi, odata ce lucrurile s-au asezat si s-a luat act de noile conditii, mingea a fost pasata in terenul guvernelor fiecarui stat. Noi am avut, de exemplu, probleme mari cu acreditarea autoritatilor de management, adica institutiile prin care se fac deconturile si se deruleaza tot procesul de aprobare de proiecte si bani europeni, informeaza Vice.