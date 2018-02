​VIDEO Un taximetrist scoate un pistol in timpul unei altercatii cu un client, la Aeroportul Otopeni

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc in cursul zilei de miercuri, imaginile surprinse fiind postate pe Facebook.Soferul a purtat un dialog aprins cu pasagerul, apoi a scos un pistol din portbagaj. A pus arma la brau si s-a urcat in masina, nu inainte de a-si mai ameninta o data clientul.Miercuri seara, reprezentantii Inspectoratului de Politie Ilfov au informat pentru ziarul Libertatea ca acest caz a fost preluat de politia Aeroportului Otopeni.Anterior, Ciprian Romanescu, purtatorul de cuvant al IPJ Ilfov, declarase pentru Libertatea ca, pana la acel moment, nu au fost facute reclamatii la 112 si nici la adresa firmei de taximetrie la care lucreaza barbatul.Anchetatorii urmeaza sa stabileasca daca taximetristul care a fluturat pistolul detine permis de port arma si daca este vorba intr-adevar despre o arma letala sau despre o jucarie.Incidentul vine la nici doua saptamani dupa ce Primaria Capitalei a votat un regulament strict care ii obliga pe taximetristi la un comportament exemplar, sub amenintarea unor amenzi de pana la 500 de lei, aminteste Digi24.