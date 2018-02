Subiectele zilei: ​"Nastem si noi azi?!"; Una din trei crime are loc in familie. Ordinul de restrictie, o hartie fara valoare; Un an de la OUG 13. Unde sunt si ce fac acum oamenii din spatele Ordonantei

PSD a rasplatit partidele care au votat Guvernul Dancila cu functii parlamentare care asigura confort si un salariu mai mare. In schimb, PMP n-a primit niciun loc in conducerea Camerei Deputatilor, desi are mai multi alesi decat ALDE, partenerul PSD. Si liberalii s-au certat pe functii ca la usa cortului. Joi, in prima zi a noii sesiunii parlamentare, partidele si-au impartit functiile din Birourile Permanente ale celor doua Camere. Practic, sunt 13 senatori si 13 deputati - presedinte, vicepresedinti si chestori - care asigura conducerea Parlamentului. Conform Regulamentului intern, locurile din Birourile Permanente se impart in functie de "configuratia politica" a celor doua Camere. Pe scurt, cele mai multe functii de conducere le revin social-democratilor, pentru ca au cele mai multe mandate in Legislativ. Numai ca PSD a vrut si mai mult decat prevede Regulamentul, pentru ca avea de "stins" cateva datorii fata de partenerii politici. Spre exemplu, PMP, partid care numara 16 deputati, nu va avea reprezentant in noul Birou Permanent al Camerei Deputatilor, scrie Adevarul De cand se stiu, serviciile sunt un subiect delicat in Romania. Mai nou, au devenit unul mai fierbinte decat castana pe care baietii cu ochi albastri si stapanii lor mafioti obisnuiesc s-o scoata din foc cu mana altuia. Tema arde in special pentru ca se prefigureaza "restructurarea" lor in sensul dorit de Liviu Dragnea. Se intrevede, altfel spus, extragerea serviciilor de sub controlul presedintelui si plasarea lor sub autoritatea dictaturii majoritatii parlamentare. Ceea ce ar putea reprezenta lovitura de ciocan decisiva in ultimul cui necesar sicriului statului de drept romanesc. Proxima restructurare e proiectata ca final al unei ofensive preparate minutios. Pare un urias asalt militar de infanterie, precedat de o constiincioasa pregatire de artilerie si la fel de atent orientate tiruri de rachete. Masivele bombardamente sunt lansate de te miri unde, lasand in urma cratere gigantice in nivelata presa romaneasca, relateaza Deutsche Welle. Gabriel Predoiu (foto), fratele sefului operativ al SIE Silviu Predoiu, implicat in afacerea cu prostituate a unor chinezi, a lucrat dupa ce a plecat din SRI cu mai multe personaje controversate. Printre altele, a fost creierul atacului la afacerile lui Dan Adamescu. Conform surselor FLUX 24, Gabriel Predoiu pe care Catalin Tolontan l-a pomenit in afacerea cu prostituate ar fi plecat din SRI in 2007. El a lucrat anterior la ContraSpionaj, nu la Crima Organizata asa cum eronat a scris presa. Plecarea lui Predoiu din SRI s-a facut prin demisie. Conform surselor citate el era unul din liderii fractiunii anti Coldea din SRI. Dupa plecarea din SRI, Gabriel Predoiu a fost consilier al lui Sahin Yuksek, regele comertului cu legume si fruncte, cetatean turc de etnie kurda. Poreclit "Vamesul", Sahin este de ani buni liderul clanului Yuksek. El a venit ca sofer in Romania acum douazeci de ani, infiintand aici prima firma de import export, alaturi de tatal sau, Sabri, noteaza Romania Libera. De ce? Pentru ca putem. (...) Da, putem. PSD este tinta predilecta a personajelor toxice care, impreuna, unit, formeaza statul paralel. Aceste persoane care folosesc: autoritatea in care sunt numiti - ilegal si neconstitutional - bugetul, subalternii si informatiile pentru a face politica, pentru a stabili cine traieste si cine moare, cine e arestat si cine e liber." Codrin Stefanescu "Partidul e-n toate/ E-n cele ce sunt/ Si-n cele ce maine vor rade la soare..." Cele cateva fraze culese din declaratiile secretarului general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu - ce detine o functie politica de prim rang in cadrul partidului care controleaza guvernarea actuala -, au fost citate ca motto pentru ca vin sa sustina cat se poate de convingator o teza pe care ma straduiesc sa o enunt in cele ce urmeaza, si anume ca traim zile ale razbunarii non-elitelor care, pana la instalarea regimului comunist in Romania, nici nu ar fi conceput sa aiba un cuvant de spus in faurirea destinului Romaniei, potrivit Contributors. Un an de la OUG 13. Unde sunt si ce fac acum oamenii din spatele Ordonantei. La un an de la adoptarea in miez de noapte a celebrei OUG 13, principalii actori sunt inca pe scena politica, chiar daca au provocat cel mai mare protest din Romania de dupa Revolutie. Dragnea l-a dat jos pe Grindeanu pentru nesupunere, dar tot Dragnea i-a oferit ulterior o sinecura. Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, hulit intens de strada, modifica in continuare legile Justitiei, iar Liviu Dragnea este mai puternic ca niciodata. La doar cinci luni de la demiterea guvernului Grindeanu, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din noiembrie 2017, majoritatea PSD-ALDE decis numirea fostului premier in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicare (ANCOM). Propunerea a venit chiar de la Mihai Tudose, cel care i-a urmat lui Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, arata Adevarul. E vocea medicului roman care trece printre paturi de gravide. "Nastem si noi azi?!" se aude de zeci de ani in spitale si in maternitati, iar aceasta intrebare imperativa a facut din Romania tara cu cea mai accentuata crestere a ratei de cezariene din Europa. Cezariana este o operatie efectuata atunci cand nasterea naturala implica un risc major pentru fat sau pentru mama. Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca cezariana ar trebui sa fie exceptia de la regula si in niciun caz nu ar trebui recomandata ca o optiune comoda in detrimentul nasterii naturale. Totusi, in Romania cezarienele au devenit regula, cu largul concurs al medicilor, care le prefera din motive ce tin de frica de malpraxis, de timpul lor liber si, nu in ultimul rand, de bani. Dupa Revolutie, tara noastra a inregistrat cea mai mare crestere a procentului de nasteri prin cezariana din Europa: peste 29% (de la 7.2%, in 1990, la 36,3%, in 2014), arata Recorder. Cazul directoarei ucise vineri la gradinita de sotul impotriva caruia obtinuse ordin de restrictie redeschide discutia despre eficienta sistemului din Romania. La noi, ordinul este... doar un petic de hartie, fara valoare. Avocatii sustin ca este nevoie de legi mult mai dure pentru a proteja femeile torturate de parteneri. Altfel, statistica ce spune ca una din trei crime are loc in familie va fi neschimbata. Tot mai multe persoane depun cerere pentru a obtine ordin de protectie impotriva unui cunoscut. Numarul solicitarilor a crescut cu 30%, in ultimii ani. Perioada de admitere a cererilor dureaza uneori saptamani. Odata obtinut ordinul nici macar nu este o garantie ca victima a scapat de probleme. S-a intamplat chiar saptamana trecuta cand directoarea unei gradinite a fost ucisa de sotul sau, care nu avea voie sa se apropie de ea la mai putin 200 de metri, precizeaza Digi24.