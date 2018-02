​Subiectele zilei: La 23 de ani, am plecat din Romania dupa ce am pus un pariu cu mine insumi: "Daca in 10 ani astia reusesc totusi sa faca o autostrada, sa fie pierderea mea!"; Romanul care a construit o salina artificiala pentru a-si trata fiica. Mii de parinti profita acum gratuit de munca lui; Canalele din Venetia au secat

"Acum, ca suntem in UE, o sa fie bine. O sa intre euro, o sa avem salarii ca-n Germania si n-o sa mai fie coruptie. O sa avem autostrazi si n-am sa-mi mai risc viata pe serpentine. Bine, pun pariu ca n-au sa faca astia autostrazi nici peste 10 ani! O sa imbatranesc aici asteptand modernizare. Daca, totusi, se vor face autostrazi si eu plec, atunci sa fie pierderea mea". Asa gandeam in 2008, in timp ce conduceam (mult) pe drumurile patriei, purtat de job, atunci cand dezbateam, cu mine insumi, daca sa plec sau nu din Romania. Iar cum la 23 de ani poti lua decizii chiar si pe baza de pariuri pe autostrazi imaginare, am plecat. Acum, de ce sa mai scriu ceva, ca eu nu mai am dreptul... Am fugit, am abandonat in urma cu 10 ani, relateaza Republica Dorel Popa si sotia sa au renuntat la locurile de munca din Cluj, oportunitatile oferite de oras si prieteni, pentru a se muta la Satu Mare si a deschide o salina artificiala, cu scopul de a-si trata astfel fiica. "Noi locuiam la Cluj, eu am lucrat la Consiliul Judetean Cluj si mai apoi la Compania de apa, ca economist. S-a nascut pitica noastra si era mereu bolnava si iar bolnava. Am bagat un sac de medicamente in ea, dar numai nu ii trecea. Atunci am vorbit cu doctorii si am tot studiat si am aflat ca aerul sarat si aerosolii pot sa fie rezolvarea problemelor ei. M-am pus pe studiat ce inseamna sa deschid o salina artificiala, cum ar functiona, ce beneficii are, ce contraindicatii, de ce anume ar fi nevoie si mi-am facut curaj sa incep sa o construiesc. Pentru asta a fost nevoie sa renuntam la tot, la Cluj, la prieteni, la locurile de munca si sa ne mutam in Satu Mare..." povesteste Dorel Popa, citat de Adevarul Investitia asta trebuia sa fie gata in 2015. Nu numai ca nu e gata, dar OLAF suspecteaza ca s-au furat si ceva bani europeni in povestea asta. Daca mergi cu metroul bucurestean, opresti la Piata Unirii 1 si urci apoi pe scara rulanta care duce spre iesirea catre Palatul de Justitie, sus, in capul scarilor, sunt doi stalpi de rezistenta, aproape lipiti unul de altul. De fiecare data cand trec pe langa ei, verific daca sunt perfect drepti. Ticul asta l-am dezvoltat dupa ce am aflat ca taica-miu a lucrat ca "inginer sef de lot" la constructia statiei. Stalpii aia de sustinere au reprezentat un cosmar pentru echipele de muncitori care au lucrat patru ani la prima magistrala de metrou, intre 1975 si 1979, informeaza Vice. Nu numai in Germania, prea putine familii reusesc sa scape de saracie. Si, aidoma unei boli, ea devine chiar "ereditara". Multi se simt pur si simplu abandonati de catre stat. Saracia e relativa, in functie de locul in care traiesti. Saracia la Zurich e alta decat cea de la Bucuresti sau Sao Paolo. Cu toate acestea, organizatii internationale precum OCDE sau Uniunea Europeana au elaborat o unitate unica de masurare a gradului saraciei. Astfel, sarac este considerat cel care dispune de mai putin de 60 la suta din venitul mediu net. In calcul se iau si ajutoarele pentru copii sau pentru locuinta. Un exemplu: in Germania o familie cu doi copii este considerata drept saraca - in functie de varsta copiilor - daca are la dispozitie un venit net intre 1.978 si 2.355 de euro pe luna. Pentru multi oameni de pe glob, insa, aceasta suma ar reprezenta o avere, scrie Deutsche Welle Marti, 23 ianuarie, a avut loc primirea corpului diplomatic acreditat la Bucuresti si rostirea celui de-al doilea discurs anual ca importanta in materie de politica externa, securitate si aparare al presedintelui Romaniei, dupa cel de la Zilele diplomatiei romane, la 1 septembrie. Discursul presedintelui Klaus Iohannis a adus noutati privind apropierea sau departarea unor tinte de prim-planul intereselor, preocuparilor si prioritatilor romanesti in materie, dar a marcat si o schimbare de prim-plan vizand o prioritate inexistenta pana astazi in niciun asemenea discurs. Centenarul Statului National Unitar roman, bazat pe o politica interna europeana, a democratiei liberale si a statului de drept, noteaza Adevarul Turistii care au ajuns in oras pentru o plimbare cu gondola vor pleca dezamagiti. Orasul plutitor al Italiei este de nerecunoscut dupa ce apele au secat, gondolierii fiind nevoiti sa-si intrerupa activitatea. Vremea rece si lipsa ploilor au dus la o scadere drastica a nivelului apei. De asemenea, si super luna albastra sangerie a contribuit la scaderea apelor influentand mareele. Imaginile surprinse in aceasta saptamana in Orasul Apelor sunt dezolante. Este al treilea an la rand cand apele au secat in frumoasa Venetie. In urma cu doi ani, nivelul apelor a scazut cu peste 70 de centimetri sub nivelul normal, stopand transportul pe apa, precizeaza Digi24 Procurorul general a recunoscut ieri ca dosarul politistilor, procurorilor si agentilor secreti care i-au protejat pe traficantii de fete a fost clasat de DIICOT fara a mai cauta probe, fara audieri, fara interogatorii. Trei ani, din 2006 in 2009, magistratii n-au facut nimic. Recunoasterea problemei e un gest de transparenta din partea lui Augustin Lazar. Pe de alta parte, Parchetul General anunta ca, oricum, "Faptele s-au prescris"! In acest timp, dosarul public contine acuze ale minorelor care povestesc cum au fost obligate sa faca sex cu politisti, comisari si procurori, potrivit tolo.ro