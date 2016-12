Utile: De ce e gresit sa folosesti betisoarele pentru igiena urechilor; 7 motive sa nu arunci niciodata bananele innegrite; Bautura care creste riscul de cancer de piele

Iti amintesti cum in copilarie mama ta iti curata frecvent urechile cu betisoare de urechi? Oamenii de stiinta avertizeaza ca acesta este un obicei daunator, care ne poate trimite la medic. "Este un fel de mit urban modul in care ar trebui sa ne curatam urechile", spune Stephen Rothstein, medic la NYU Medical Center. Chiar si pe unele ambalaje care contin betisoare de urechi suntem avertizati ca ele nu sunt indicate pentru indepartarea cerumenului. De ce sunt ele considerate ca fac mai mult rau decat bine? Introducerea unui betisor in interiorul urechii impinge ceara mai departe in interiorul canalului auditiv in loc sa o scoata afara, scrie Click. Nu te mai grabi sa arunci bananele innegrite. Chiar daca nu ai apucat sa le mananci la timp, poti face multe alte lucruri utile cu ele. Bananele innegrite pot fi folosite la multe alte lucruri in casa, chiar daca nu iti mai face placere sa le mananci ca atare. Sunt un aliment versatil, cu o multime de intrebuintari, de la pulpa parfumata din interior, la coaja, informeaza Libertatea. Desi existau cateva banuieli, cele mai mari temeri ale noastre se pare ca s-au adeverit. O bautura foarte apreciata de majoritatea dintre noi se pare ca favorizeaza dezvoltarea cancerului. Asociatia americana care se ocupa cu studierea diverselor forme de cancer a ajuns la concluzia ca, desi toate bauturile alcoolice sunt responsabile cam de sapte forme diferite de cancer, o bautura anume influenteaza intr-un mod deosebit dezvoltarea cancerului de piele. Dezvoltarea cancerului de piele este posibila din cauza unui compus numit etanol, care se pare ca exista in cantitati mai mari in aceasta bautura. Asta nu inseamna ca celelalte bauturi alcoolice nu prezinta riscuri, relateaza Divahair Acum un an, Volvo a lansat un spray reflectorizant creat pentru a-i proteja pe biciclisti, iar acum il readuc in centrul atentiei. Noutatea, de aceasta data, este ca acest spray reflectorizant poate fi cumparat si online Acesta este creat pentru a fi invizibil la lumina naturala, dar atunci cand stratul acoperit cu acest spray este luminat de farurile unei masini, devine puternic reflectorizant. Astfel, biciclistii ce tin la siguranta lor pot avea o metoda buna de a se face vazuti de catre conducatorii auto atunci cand pedaleaza pe intuneric. LifePaint este creat pentru o multime de produse, nu doar pentru cadre de bicicleta si accesorii pentru ciclism, noteaza Playtech. Vine Mosul! Ai cumparat cadourile pentru cei dragi? Daca nu, grabeste-te! Magazinele au devenit deja neincapatoare, caci ploua cu oferte care mai de care mai atragatoare. Raioanele cu jucarii sunt cele mai cautate pentru ca aici sunt scoase la vanzare zeci de modele de papusi, bijuterii pentru fetite, masinute, jocuri educationale, lego, figurine din desene animate si jucarii din plus. Daca vrei sa cumperi cosmetice sau produse de ingrijire corporala pentru femei, iti recomandam standurile special amenajate din hypermarketuri, magazinele specializate si buticurile online. In ceea ce priveste cadourile pentru barbati, acestea pot fi foarte usor de ales, arata Click.