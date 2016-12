Utile: Cum te poti imbolnavi de la sorici; Cum sa ai parte de Sarbatori de iarna fara grija racelilor; Ce stie orice site de pe Internet despre tine si cum poti bloca accesul la date

Toti ne vom bucura de delicioasele preparate cu carne de porc care vor fi pe masa de Craciun, fie ca este vorba de carnati, sarmale, toba sau alte bunatati. Totusi multi uitam de riscul la care ne supunem atunci cand consumam acest tip de carne din surse neautorizate. Una dintre cele mai cunoscute boli aparute ca urmare a consumului de carne de porc este trichineloza, cauzata de viermele Trichinella spiralis (se mai poate intalni si in carnea de mistret sau urs). Pentru a scapa de orice larva care s-ar putea ascunde in carnea de porc, prepar-o la temperaturi de cel putin 70 de grade Celsius, scrie Divahair.



Sarbatorile de iarna se apropie fulgerator. Ultimele cadouri de pe lista au fost luate, iar acum nu mai trebuie sa te ingrijesti decat de pregairea petrecerilor de iarna. Nimic mai simplu! Dar in timpul pregatirilor, sistemul nostru imunitar este pus la grea incercare, iar frigul de afara nu ajuta cu nimic in aceasta situatie, ba chiar inrautateste lucrurile. Ce poti face in acest caz, pentru a te asigura ca pe perioada Sarbatorilor de iarna nu vei capata o raceala sau gripa? Este foarte simplu: foloseste Quixx￯ Protect, o gama de dispozitive medicale cu extract de alge marine rosii, care te ajuta sa lupti eficient cu raceala. Din aceasta gama fac parte doua produse: spray-ul nazal si pastilele pentru gat, care pot avea rol in prevenirea racelii sau scurtarea duratei acesteia, noteaza Unica. Chiar daca nu ne gandim prea mult la asta, site-urile de pe Internet pe care le accesam zilnic afla o multime de lucruri despre noi, fara sa putem face ceva in privinta asta. Webkay este site-ul care iti face o demonstratie live cu privire la toate datele pe care un site le poate afla despre tine. Un website preia toate informatiile de mai jos din browser, fara sa iti ceara, personal, permisiunea. Daca rulezi testul acesta, vei observa ca unele informatii nu sunt extrem de precise, cum ar fi localizarea ta pe o harta. Locatia este aflata folosind API-ul Geolocation de la Google, ce este destul de precis, insa nu se compara cu un GPS. Daca rulezi site-ul de pe mobil, vei putea observa ca precizia poate fi de pana la 50 de kilometri, potrivit Playtech. Se spune ca genele arcuite fac ochii sa semene cu diamentele. Din pacate, nu toate suntem binecuvantate cu gene groase si lungi, iar acest lucru face ca femeile sa apeleze la metode alternative care le fac sa creasca rapid. Masca pentru gene patrunde adanc in straturile pleoapelor, stimuleaza foliculii si firele de par cresc mai repede. In plus, rezultatul apare dupa doar o saptamana sau cel mult doua. Aceasta diferenta este de data de faptul ca ingredientele nu functioneaza in acelasi mod la toate persoanele, informeaza Click. Academia Titi Aur a anuntat ca in anul 2017 va scolariza 1.000 de instructori auto din toata tara care vor invata reguli de conducere defensiva. Academia Titi Aur va lansa "Viata e a ta", o campania sociala de constientizare si preventie la nivel national cu scopul de a trage semnale de alarma asupra motivelor din cauza carora au loc accidentele rutiere. Instructorii vor fi instruiti si asupra cauzelor care provoaca accidentele rutiere: folosirea telefonului mobil, alcoolul, viteza, agresivitatea in trafic, centura de siguranta sau oboseala. Cifrele arata ca pentru tinerii detinatori de permis de conducere, cu varste cuprinse intre 18 si 24 ani pentru care accidentele auto reprezinta cauza numarul 1 de deces, atat in Romania, cat si in lume (15%), anunta Auto-Bild