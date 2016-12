Utile: Cele mai bune remedii contra mahmurelii; Depresia de Sarbatori: cum o poti depasi; Beneficiile alergatului. De ce e bine sa faci jogging?

O piele frumoasa inseamna o piele ingrijita. Totusi, oricat de bine am avea grija de pielea noastra, exista o afectiune care nu poate fi evitata, dar poate fi oprita: cosurile. Cel mai mare cosmar al unei femei este sa se trezeasca dimineata si sa vada un cos. Acesta nu numai ca ii strica buna dispozitie, ci ii stirbeste si din frumusete. Oricat vom incerca sa il ascundem, el tot se va vedea. Urmatorul lucru pe care am putea sa il facem este sa il stoarcem, in speranta ca va disparea sau se va vedea mai putin. Totusi aceasta nu este solutia perfecta de fiecare data. Deoarece facem asta in graba, nu tinem cont de toate masurile de igiena si astfel cosul devine si mai mare.Wasabi, cel mai iubit condiment atunci cand vine vorba de sushi, este cheia unui ten fara cosuri, relateaza Diva Hair De sarbatori, cei mai multi dintre noi gusta un pahar de vin, un cocktail sau o bere, apoi inca unul, iar de aici pana la o stare de mahmureala nu mai este decat un mic pas. Totusi, ce faci ca sa scapi de ameteala cat mai repede? Unul dintre cele mai bune trucuri pentru a tine mahmureala la distanta este sa te hidratezi bine (cu apa, in principiu) si sa mananci la fel de bine, atunci cand consumi alcool. Daca totusi ai facut ce ai facut si te-ai ametit, incearca aceste remedii naturale, care te ajuta sa scoti aburii alcoolului din cap si din organism. Pentru ca consumul de alcool in exces duc la pierderea potasiului din organism, bananele vor contribui la refacerea rezervei din corp. Deci, langa sticla de bere sau vin, ai grija sa ai si o banana, scrie Clickpentrufemei.ro Ghimbirul este unul dintre aliatii de nadejde ai persoanelor care vor sa dea jos kilogramele in plus. In procesul de slabire, pe langa consumul constant de ghimbir, se recomanda si efectuarea de exercitii fizice regulate. Folosit inca din antichitate, ghimbirul are un rol important in tratarea problemelor digestive. Mai exact, ghimbirul calmeaza durerile stomacale si normalizeaza digestia, ceea ce duce la o buna functionare a sistemului digestiv pentru a putea sustine procesul de slabire.nPotrivit specialistilor, ghimbirul stimuleaza metabolismul, ceea ce determina arderea rapida a caloriilor. In cazul persoanelor care consuma ghimbir frecvent, senzatia de satietate de instaleaza rapid si astfel se reduce numarul de calorii consumate, anunta Doctorul Zilei Beneficiile alergatului, pe langa faptul ca te ajuta sa slabesti, sunt numeroase: contribuie la prevenirea diabetului, hipertensiunii, pierderii densitatii osoase, la cresterea masei musculare, reglarea hormonului de crestere sau stimularea sistemului imunitar. Alergatul este unul dintre cele mai eficiente tipuri de sport si poate fi practicat aproape de oricine, indiferent de varsta. E suficient sa iti setezi un ritm de alergare adecvat starii tale fizice. Il poti de asemenea practica aproape oriunde: pe strada, in parc, acasa, pe banda de alergare, sau la sala de fitness. Medicii recomanda copiilor si adolescentilor sa practice diverse activitati sportive, inclusiv jogging-ul. Alergatul joaca un rol foarte important in reglarea hormonului de crestere, ajutand la dezvoltarea armonioasa a corpului. Persoanele adulte beneficiaza de asemenea de pe urma stimularii productiei hormonului de crestere. Acesta are numeroase efecte benefice, printre care stimularea arderii grasimilor, buna functionare a sistemului nervos, sanatatea pielii, articulatiilor si tesutului conjunctiv, scrie Libertateapentrufemei.ro . Sarbatorile sunt un prilej de bucurie, de a darui si de a primi cadouri, insa, pentru unele persoane, pot fi un prilej de tristete, mai ales pentru cele singure, dar si pentru cele care se confrunta cu stari depresive. Potrivit psihologului Camilo Zacchia, citat de passeportsante.net, sarbatorile sunt un moment in care aspectul social si familial este omniprezent. Aceasta este perioada in care se acorda o mare importanta familiei si prietenilor. Cand nu ai familie sau prieteni care sa-si petreaca sarbatorile cu tine, atunci apar anxietatea si depresia. Pentru a rupe izolarea, nu refuza, de exemplu, sa mergi la petrecerea de Craciun oferita de compania la care lucrezi. Alege activitati care te relaxeaza, fa lucruri care iti fac placere si de care nu ai timp in restul anului. Daca ai in jurul tau persoane cu tendinte depresive, nu le lasa singure, stai de vorba cu ele, include-le in activitatie destinate sarbatorilor, relateaza clicksanatate.ro