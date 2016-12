Utile: Cum iti desfunzi nasul fara sa folosesti picaturi; Excizia alunitelor. La ce riscuri ne expunem; Cea mai rapida cura de detoxifiere: Curatarea colonului, rinichilor si ficatului in 48 de ore

Sezonul rece aduce cu el viroze respiratorii si mult temuta gripa. Din pacate, una dintre cele mai mari neplaceri pe care le aduce sezonul rece este nasul infundat. Cum scapam de nasul infundat Picaturile de nas creeaza dependenta de cele mai multe ori si nu sunt recomandate a fi folosite mai mult de sapte zile consecutiv. Ce facem insa daca nu putem respira corect din cauza nasului infundat? Cautam solutii neconventionale, scrie Unica Excizia alunitelor reprezinta inca un subiect tabu pentru unele persoane, adepte ale convingerii populare conform careia interventia asupra acestor semne ale pielii poate reprezenta un pericol major pentru sanatate. Doamna doctor Ana Maria Vlad, specialist dermatolog, atentioneaza insa ca aceasta idee este una gresita, adevaratul risc fiind sa ramana netratat un melanom ￯ un cancer de piele foarte agresiv, care se vindeca daca este operat corect intr-un stadiu incipientm prin excizie chirurgicala. "Nu te atinge de alunite! Nu le scoate! Daca raman radacinile acolo?" - iata doar cateva dintre atentionarile si temerile pe care le-am auzit cel putin o data in viata cu privire la excizia alunitelor, potrivit Click. Postul si curele de detoxifiere sunt folosite din cele mai vechi timpuri pentru a imbunatati starea de sanatate. Totusi, in prezent, multe persoane abuzeaza de aceste procedee in speranta ca vor scapa de kilograme, facand abstractie de faptul ca regimurile hipocalorice au un efect negativ asupra metabolismului. Infometarea si detox-urile extreme duc la deshidratare, oboseala, ameteli si carente nutritionale. Specialistii atrag atentia asupra faptului ca organismul are propriul sistem de eliminare a toxinelor, care cuprinde rinichii, ficatul si colonul. Dr. Oz recomanda o detoxifiere de 48 de ore, care nu are efecte adverse si poate fi realizata cu usurinta. Procedura se bazeaza pe consumul unor anumite alimente, dupa un program bine stabilit, scrieHealthyFoodHouse.com, citat de doctorulzilei.ro . Nokia D1C pare sa fie dispozitivul prin care compania isi va marca intoarcerea pe piata smartphone-urilor si are de gand sa inregistreze un succes. Achizitia de catre Microsoft a Nokia Devices and Services, din 2014, a avut o clauza de neconcurenta, care i-a tinut pe cei din urma departe de piata smartphone-urilor, pana acum. Ne asteptam sa descoperim doua variante ale telefonului Nokia D1C. Una dintre acestea va fi un telefon cu specificatii mid-range, iar cea de-a doua varianta va fi un dispozitiv de top, cu specificatii de flagship, anunta Playtech. . Cu un aer festiv, aceste fursecuri bicolore sunt fragede si cu o aroma subtila de vanilie. Incearca si tu reteta de mai jos si rasfata-i pe cei mici cu un desert delicios si simplu. De ce ai nevoie pentru fursecuri bicolore: unt, zahar, oua, esenta de vanilie, sare, praf de copt, faina, colorant ros si bombonele, informeaza Click.