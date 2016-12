Utile: Vrei sa slabesti fara sa mananci mai putin? Adauga in dieta ta aceste vitamine si minerale si vei arde cu 70% mai multa grasime; Singurul supliment pe care sa il iei daca esti racit; Cele mai bune ceaiuri pentru un somn linistit

Senzatia de amorteala este de obicei cauzata de afectarea, iritarea sau compresia nervilor. Poate fi afectat un singur nerv sau mai multi. Afectarea unui disc intervertebral sau de la nivelul incheieturii maini poate conduce la aceasta. Anumite boli, cum ar fi diabetul, pot de asemenea cauza amorteala prin afectarea unor anumiti nervi din corp. Amorteala. Cauze a) amorteala maini: spondiloza cervicala, sindrom depresiv, insuficienta circulatorie, diabet, chimioterapie, intoxicatie alcoolica, scrie avantaje.ro Bautura cea mai populara in randul romanilor este, mai nou, medicament. Nu e minciuna, studiile biochimistilor americani confirma inca o data ca batranii nu greseau deloc atunci cand alungau bolile cu leacuri in care "picurau" si traditionala bautura. Consumata cu moderatie- nu mai mult de 30 de mililitri pe zi- poate combate cu succes bolile de inima, de stomac si problemele la bila, care fac viata un calvar multor romani. Care este insa secretul acestor vindecari miraculoase? Cercetatorii americani au descoperit ca o enzima prezenta in cactusul Karroll viridis enoae se gaseste in cantitati de opt ori mai mari in tuica de prune, scrie doctorulzilei.ro. Spre deosebire de vitamina C care nu are niciun efect conform ultimelor studii, zincul este singurul supliment pe care trebuie sa il iei daca esti racit. Zincul intervine in replicarea rinovirusurilor - agentii patogeni responsibili de majoritatea virozelor respiratorii din sezonul rece. Un studiu din 2011 realizat pe 2121 persoane a aratat ca zincul scurteaza perioada de boala si scade severitatea simptomelor. O parte din participantii la studiu au primit zinc si o parte pastila placebo. Cei care au primit zinc au aratat semne favorabile dupa administrare, virozele au fost suportate mai usor si au trecut mai repede, scrie Unica.ro. Radacina de valeriana, sedativ usor. Daca nu ai incercat pana acum ceaiul din radacina de valeriana, trebuie sa o faci. Acesta actioneaza ca un sedativ usor, transmitand creierului mesajul ca este timpul pentru somn. Este sigur? Da, deoarece pana acum nu s-au descoperit efecte adverse. Ceaiul de valeriana poate fi benefic pentru cei care sufera de anxietate, sunt hiperactivi sau depresivi, au probleme de memorie, insomnie ori nu pot dormi din cauza durerii. Prepara o infuzie dintr-o lingurita de planta la o cana de apa fierbinte, lasa 10 minute. Poti bea ceaiul fie pe parcursul intregii zile, fie seara, inainte de culcare. Nu ignora cojile de banana! Desi este unul din cele mai ciudate ceaiuri, licoarea pregatita din coji de banana este un remediu foarte bun pentru insomniaci, scrie Click.ro Este posibil sa slabesti fara sa te infometezi. Cum e posibil? Anumiti nutrienti pot sa "programeze" organismul sa arda calorii incontinuu. Fara acesti nutrienti, metabolismul este incetinit si corpul va stoca grasimea. VITAMINA D Intr-un studiu recent publicat in Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, se arata ca o carenta de vitamina D in organism are un impact ajor asupra eforturilor de a slabi. Se pare ca lipsa acesteia din dieta se traduce prin incapacitatea organismului de a topi grasimi si de a construi masa musculara. Astfel, femeile care au carente de vitamina D au un procent de grasime cu 24 la suta mai mare decat persoanele care nu se confrunta cu aceste probleme. Doza zilnica recomandata este de 2000 de unitati, scrie doctorulzilei.ro