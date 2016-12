Utile: Sapte lucruri pe care ti le spune sanatatea ochilor despre organismul tau; Semne de alarma ca aveti glicemia foarte ridicata; Un medicament nou arata ca poate incetini avansarea sclerozei multiple

Nu degeaba se spune ca ochii sunt oglinda sufletului: in ei se reflecta toate sentimentele noastre si oricine poate sa ne citeasca cu usurinta daca invata sa ne descifreze expresia din ochi. Stiai, insa, ca ochii ne pot spune foarte multe si despre starea noastra de sanatate? Exista semne subtile care arata ca in organismul nostru ceva nu este in regula, iar multe dintre ele sunt localizate chiar la nivelul ochilor. Urcior permanent sau care apare foarte des: cel putin o data in viata fiecare dintre noi s-a confruntat cu acea mica umflatura rosiatica si foarte dureroasa care apare pe pleoapa, scrie Divahair. Glicemia trebuie testata zilnic cel putin odata pe zi, folosind un glucometru. Exista unele semne si simptome care ne pot sugera faptul ca glicemia este mare. Atunci cand glicemia a trecut de 200 mg/dl (11 mmol/L) apare gura uscata, buze uscate, dificultate usoara la vorbire si sete. Daca glicemia aceasta mare dureaza mai mult de o zi va apare o crestere a volumului de urina, ce obliga pacientul sa mearga mai des la baie, inclusiv noaptea. Setea va fi combatuta instinctiv prin consumul unei cantitati mai mari de apa, uneori depasind 4-6 litri pe zi, anunta doctorulzilei.ro. Un nou medicament este pe cale sa intre in lupta cu scleroza multipla, iar testele pe oameni ale acestuia au aratat progrese notabile. Efectul medicamentului nu este foarte mare, dar pentru o boala care s-a dovedit atat de rezistenta la tratament, in trecut, orice beneficiu este un pas inainte. Intr-un studiu separat, medicamentul denumit ocrelizumab a depasit medicamentele deja existente pentru pacientii care sufera de scleroza multipla, potrivit iflscience.com. Toate formele de scleroza multipla apar atunci cand sistemul imunitar nu functioneaza corect, ataca tecile de mielina care protejeaza nervii si care interfereaza cu transmiterea impulsurilor in sistemul neuronal, arata Playtech Intre mesele imbelsugate de Craciun si petrecerea de Anul Nou, trebuie sa-i dam o pauza si organismului. Cel mai indicat e sa consumam cat mai multe sucuri naturale, din fructe si legume, pentru a ne curata de toxine si a ne vitaminiza. Ce contin aceste licori? Sucurile naturale sunt cel mai bun medicament pentru refacerea, regenerarea sau vitaminizarea organismului. Sucurile de fructe au virtuti purificatoare. Daca puneti mai mult de 3 feluri si sunt bine coapte, ele furnizeaza organismului minerale, vitamine si toate glucidele de care acesta are nevoie, informeaza Click Cititoarea ziarului Libertatea, Florica Ciorga din Oradea, ne-a scris la redactie solicitand informatii despre modul in care pot fi despagubite valorile materiale deteriorate in urma unui accident auto pe care l-a produs. Am supus problema atentiei avocatei Alexandra Gabriela Velican (foto). Iar raspunsul amanuntit pe care ni l-a trimis omul legii este de interes pentru toti conducatorii auto. "Am facut un accident de masina care nu s-a soldat, din fericire, cu victime" - ne scrie cititoarea Florica Ciorga din Oradea, relateaza Libertatea