Utile: Ce bauturi nu trebuie sa-ti lipseasca de Anul Nou; De ce sa nu renunti la ciocolata?; De ce apar durerile de spate?

Doctorul Catalin Luca considera, de asemenea, ca 90% din imbolnaviri sunt cauzate de un colon murdar, iar statisticile arata ca 1 din 20 locuitorii din tarile dezvoltate sunt afectati de cancer de colon, care este a doua cauza de deces prin cancer."Surprinzator, dar adevarat: in mod curent fiinta umana asimileaza doar 10% din nutrientii din hrana lor", adauga dr. Luca. Aceasta se datoreaza formarii de-a lungul timpului a asa-numitei "placi de mucoid" ce reprezinta un amestec de materie partial digerata si in stare de putrefactie, amestecata cu substante toxice si medicamente, si inchegata cu mucus intarit ce se depune pe peretele intestinului. De-a lungul timpului aceasta teaca poate ajunge sa cantareasca intre 2 si 11 kg de reziduri metabolice, relateaza Doctorul Zilei Cand te gandesti la bauturile de pe masa de Revelion, te gandesti invariabil la acelea care contin alcool, dar acestea sunt acide si pot provoca dureri stomacale, mai ales daca treci de 3 pahare la o singura masa. De aceea, iti propunem alte tipuri de bauturi, care sa nu-ti puna in pericol sanatatea: sucuri de fructe si de legume, plus ceaiuri care stimuleaza digestia. Un pahar de suc de portocale, mandarine sau grepfrut regleaza tranzitul intestinal si elimina toxinele acumulate, mai ales daca-l bei in dimineata de Ajun, pe stomacul gol. Este si un bun laxativ natural. Ii reface in timp scurt pe cei care se confrunta cu mahmureala din ziua de 1 ianuarie. Mezelurile si preparatele grele, traditionale de Anul Nou sunt greu de digerat si cresc aciditatea stomacala. Retine ca, la finalul mesei, sa bei un pahar de suc de legume, de preferat din morcovi, castraveti sau ridichi, ambele bune diuretice si recomandate pentru mentinerea sanatatii ficatului si bilei, atat de incercate de Revelion, relateaza ClickSanatate.ro Partea inferioara a spatelui sustine cea mai mare parte a greutatii corporale. Si e cea mai afectata de dureri. In multe cazuri, senzatiile neplacute de la nivelul spatelui nu sunt cauzate doar de pozitia defectuoasa a corpului sau de sedentarism. Ci pot fi determinate si de existenta unor problemele mai grave de sanatate care afecteaza musculatura, ligamentele, articulatiile, oasele sau chiar unele organe interne. Asadar, de ce apar durerile de spate? Leziunea unui muschi sau a unui ligament, determinata de o intindere necorespunzatoare, de o greutate corporala excesiva, de ridicarea unor greutati sau de dormitul intr-o pozitie inconfortabila. Durerile pot aparea imediat, sub forma unui junghi puternic, sau mai tarziu, ca o durere insotita de amorteala, relateaza Libertateapentrufemei.ro Mancarea prajita in untura e mai sanatoasa pentru ca uleiurile vegetale elimina substante toxice care pot cauza cancer, boli de inima si chiar dementa, potrivit unui nou studiu. Uleiurile bogate in grasimi polinesaturate, precum cel de floarea-soarelui si cel de porumb elimina o cantitate mare de aldehide, niste substante toxice ¬"nvinovatite" de aparitia mai multor boli. Cu toate ca uleiul de masline e mai sanatos decat alte uleiuri vegetale, tot untul si untura sunt mai sanatoase. Descoperirile se bazeaza pe 20 de ani de cercetari, chiar daca expertii in sanatate ne sfatuiesc sa evitam grasimile saturate si sa le folosim pe cele nesaturate, scrie Doctorul Zilei De nelipsit din dulciurile si torturile festive, ciocolata se afla, pentru cei care tin dieta, pe lista alimentelor de evitat. Gresit! Chiar daca iti pare de necrezut, ciocolata te mentine sanatoasa, cu o singura conditie: sa alegi una veritabila. Cateva patratele de ciocolata amaruie pe zi nu-ti afecteaza silueta: din contra, iti dau o stare de bine si scad colesterolul rau. Recunosti usor ciocolata de calitate dupa textura fina si culoarea inchisa. Nu se rupe cu sunet inabusit, se topeste usor, nu se lipeste de dinti si nu se faramiteaza. Pe lista ingredientelor din care este facuta ar trebui sa apara unt de cacao, masa uscata de cacao, zahar pudra. Un astfel de desert iti aduce un plus de minerale (magneziu, fier, potasiu), acizi grasi, fibre solubile (la 100 de grame de ciocolata sunt 11 grame de fibre), antioxidanti, flavonoide si polifenoli. Ultimele trei intarzie efectele imbatranirii, iti intaresc sistemul imunitar si te protejeaza de boli de inima, anunta ClickSanatate.ro