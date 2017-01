Utile: Cura cu anghinare. Se tine 10 zile pe luna: arde grasimea si regenereaza ficatul; Noua mecanisme impresionante prin care corpul ne protejeaza de pericolele din jur; Ce analize obligatorii ai de facut dupa sarbatori

. Anghinarea, pe langa faptul ca ajuta la slabit, este si o sursa importanta de vitamina B, fier, magneziu, aminoacizi, flavonoide, fosfor si potasiu. Desi anghinarea ajuta la slabit, trebuie sa stii ca nu exista un produs-minune care te ajuta sa slabesti peste noapte. Dieta consta in consumarea apei de anghinare de trei ori pe zi, 10 zile pe luna, timp de trei luni. Pe langa faptul ca vei slabi, iti vei detoxifia intreg organismul. In cele 10 zile in care tii cura, vei evita alimentele procesate, grasimile, zaharul si vei consuma multe fructe si legume, scrie doctorulzilei.ro . Corpul uman realizeaza nenumarate cicluri biologice si sisteme care uneori sunt dificil de inteles. Acesta ne protejeaza de pericol 24 de ore pe zi, sapte zile pe saptamana, de nenumarati factori care ne-au putea afecta. Iata noua lucruri fascinante pe care organismul uman le realizeaza: 1.Cascatul Principalul scop al cascatului este racirea creierului dupa ce a fost supraincalzit sau supraincacat. 2.Stranutul. De obicei, oamenii stranuta atunci cand caile nazale se umplu de alergeni, microbi, praf sau alti iritanti. Stranutul este modul prin care corpul elimina substantele nedorite, scrie descopera.ro Viziteaza-ti medicul de familie si informeaza-te asupra gratuitatilor de care beneficiezi ca asigurat in sistemul de stat, dar si privat. E momentul propice pentru un set de analize de sange complet, adica o hemoleucograma, un test de glicemie, trigliceride, de verificare a nivelului de colesterol. Daca poti, doneaza sange si beneficiezi de teste absolut gratis. 2.Gastroenterologie Sistemul digestiv are nevoie de noi prieteni: gastroeneterologul, hepatologul si proctologul. Cum in restul anului mananci de miri ce, pe fuga, iar de sarbatori dai iama in bunatati, stomacul, ficatul si intenstinele au de suferit. Nu strica o endoscopie, o colonoscopie si o rectoscopie, scrie Libertatea Momentele de stres, in special cele legate de esec, frustrare, constrangere, lasa o "cicatrice chimica" de nesters in corpul nostru. Deseurile metabolice, cum sunt numite substantele toxice care se elibereaza in corpul nostru in aceste momente, se depun pe artere, pe articulatii, in tesutul elastic al pielii si afecteaza buna functionare a organelor. Iata insa care sunt reactiile organismului la stres si cele mai raspandite afectiuni pe care le provoaca. Dupa o zi intreaga de munca, in care n-ai avut ragaz sa mananci la ora cuvenita, te pomenesti cu o durere de cap de toata frumusetea. Cum se explica acest lucru? Starile de stres si de nervozitate ti-au scazut prea mult glicemia, scrie doctorulzilei.ro Multa vreme s-a crezut ca apa nu are niciun gust, dar acest lucru este pus la indoiala. De mii de ani se credea ca apa nu are nicio aroma. Este complet neutra, asa cum este linistea pentru auz si intunericul pentru vaz, fara sa stimuleze simtul gustului cu absolut nimic. S-a descoperit totusi ca apa poate provoca anumite gusturi, in functie de ce s-a consumat inainte. Un aliment acid provoaca un simt de dulce la gustarea apei, iar ceva sarat provoaca un gust de amar. In anii '60 si '70, psihologul Linda Bartoshuk a publicat o serie de studii care sugerau ca atunci cand o persoana mananca sau bea, papilele gustative se adapteaza la acel stimul, scrie descopera.ro