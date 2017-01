Utile: Medicii avertizeaza: cat de grav pentru creier este sa folosesti folie alimentara de aluminiu; Zece secrete de slabit pe care nutritionistii nu le dezvaluie; Licori din plante care ajuta la slabit, scad grasimile din sange si alunga stresul

Aluminiul este unul dintre cele mai abundente tipuri de metale din lume si este prezent in foarte multe obiecte si produse (chiar si anumite deodorante contin aluminiu!). Suntem atat de obisnuiti sa folosim folia de aluminiu in bucatarie, atat la gatit, cat si pentru depozitarea alimentelor, incat nici macar nu ne intrebam daca acest obicei ne poate dauna in vreun fel. Daca ai cerceta putin problema, am ajunge la o concluzie nu tocmai pozitiva: folia de aluminiu alimentara poate sa fie foarte daunatoare pentru creier, dand nastere in timp la o toxicitate care declanseaza o multime de boli, scrie Divahair. Auzim in toate dietele de slabit ca grasimile sunt inamicul siluetei noastre, iar la fel de des mai auzim ca putem scapa de kilogramele in plus doar prin alergat. Grant Peterson, autorul cartii "Mananca sunca, nu alerga", demonteaza in lucrarea sa zece dintre cele mai cunoscute mituri despre slabit: Bea apa calda: asiaticii obisnuiesc sa bea apa la temperatura corpului, adica in jur de 37 de grade Celsius si nu mai putin de doi litri pe zi. Acest obicei simplu faciliteaza tranzitul intestinal si eliminarea toxinelor din organism, arata Unica. Ceaiul curata arterele, ajuta la slabit si este o buna terapie impotriva stresului. Nutritionistii il recomanda celor cu colesterolul crescut, persoanelor cu probleme de greutate, dar si celor care sufera de insomnii. Un bun calmant pentru sistemul nervos Ceaiul verde sau de hibiscus, ceaiul alb sau cel de musetel sunt sortimente care va ajuta sa reduceti grasimile din sange. Totodata, ele accelereaza metabolismul, ajutand la slabit. Pentru calmare, sunt recomandate ceaiurile de tei, lavanda, valeriana, coriandru, menta, fenicul, cele din fructe de paducel si cele din radacina de hamei, noteaza doctorulzilei.ro Renumita pentru continutul de antioxidanti, cacao este un remediu eficient si pentru improspatarea pielii deteriorate. Cercetatorii europeni au constatat ca pudra de cacao este un remediu eficient si pentru improspatarea pielii deteriorate, iar efectul consumului acestei bauturi se remarca la scurt timp de la inceperea curei. In paralel cu ceasca de cacao, ce trebuie bauta dimineata, orice persoana care are tegumentul deteriorat poate sa prepare un unguent dintr-o lingurita de pudra de cacao si una de miere, relateaza Click. Ninsorile din ultima perioada si oscilatiile de temperatura noapte/zi favorizeaza producerea de avalanse, mai ales in zonele montane inalte. De altfel, atat meteorologii, cat si salvamontistii au emis, in ultimele zile, avertismente repetate in acest sens. Libertatea iti spune ce trebuie sa faci pentru a evita de un astfel de fenomen periculos si cum trebuie sa procedezi daca, totusi, esti surprins de o avalansa. Potrivit statisticilor, in marea lor majoritate, avalansele cu victime umane exceptand, desigur, catastrofele naturale, au fost declansate chiar de oameni, adica, de victime, informeaza Libertatea.