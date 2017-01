Utile: Ce sa mananci daca suferi de ficat gras; Sase lucruri pe care sa le faci in 2017 care iti vor schimba viata; Cum combati insomnia fara medicamente

Popular se numeste ficat gras, dar afectiunea poarta numele de steatoza hepatica si se refera la depunerile de grasimi pe acest organ vital din organism. Daca si tu ai astfel de probleme, e mai bine sa eviti alimentele bogate in grasimi si zahar. Adopta o dieta cu continut caloric relativ mic si incearca sa nu consumi alimente bogate in glucide. Include in meniu acizi grasi Omega-3. Dieta ideala care abunda in alimente cu acizi grasi esentiali Omega-3 este cea mediteraneana. Contine surse de acizi grasi mononesaturati, precum uleiul de masline extravirgin de prima presa, fructele oleaginoase fara sare si neprajite, scrie Click. La fiecare nou inceput de an, avem obiceiul de a ne promite noua insine niste lucruri pe care adesea nu le putem duce la bun sfarsit. Aceasta este perioada in care spunem ca ne lasam de fumat, ca vom manca mai sanatos, ca vom merge la sala, ca vom fi mai buni cu ceilalti etc. Din pacate, nici nu trec bine cateva zile in luna ianuarie si uitam de rezolutiile de anul nou, iar de cele mai multe ori ne continuam aceeasi existenta, fara a face vreo schimbare in bine. Poate ca anul acesta ar trebui sa schimbi putin tactica si sa iei niste decizii care iti vor schimba viata intr-adevar, dar pe care le poti si indeplini cu usurinta, noteaza Divahair. Multe lucruri pot duce la insomnie, precum anumite boli cronice, dureri si probleme psihice. Pe masura ce timpul trece, insomnia devine cronica, iar tratarea cauzei este de lunga durata. Asa ca, ia masuri din timp! Patul e doar pentru somn! Daca obisnuiesti sa faci si alte lucruri in pat, sa lucrezi la laptop sau sa te uiti la TV, risti sa dezvolti unele obiceiuri care duc la insomnie. Daca te trezesti in mijlocul noptii si nu mai poti adormi, ridica-te si mergi prin casa aproximativ 20 de minute. Fa ceva care te linisteste in lumina slaba si stai departe de ecranele emitatoare de lumina, recomanda specialistii, anunta Click pentru Femei . Ai anumite stari de rau fizic pe care nu ti le explici? Iata ce este somatizarea si ce efecte au emotiile asupra sanatatii tale. Somatizarea se traduce prin aparitia unui simptom fizic care nu are o cauza medicala, ci este urmarea unei stari de dezechilibru psihic. Este cauzata de un eveniment stresant sau traumatic. Exista o comunicare permanenta intre corpul fizic si psihicul uman, in scopul mentinerii echilibrului si a starii de bine. Cand aratam bine, cand ne place ce vedem in oglinda, starea noastra psihica este pozitiva, suntem increzatori, mandri, multumiti. O durere la nivel corporal, mai ales daca persista, ne schimba starea psihica in registrul negativ, devenim irascibili, ingrijorati, preocupati, potrivit Psychologies. . Picioarele, parte a corpului careia nu-i acordam o atentie deosebita cat timp totul pare sa functioneze normal, pot da indicii importante despre starea generala de sanatate. Ascunse de cele mai multe ori in ciorapi si pantofi, membrele inferioare prezinta uneori simptomele unor boli grave care se pot manifesta mai intai la extremitatile corpului. The Huffington Post prezinta cateva simptome frecvente la nivelul picioarelor si semnificatia lor pentru sanatate. Picioare reci. Pentru unii oameni, a avea picioarele reci nu este decat un fel de a vorbi. Desi senzatia de frig se poate manifesta fara a exista cauze medicale, a avea in mod constant degetele de la picioare reci poate fi un semn de circulatie proasta, informeaza doctorulzilei.ro.