Utile: De ce ametesti si esti obosit dimineata? Sase cauze nebanuite; Cat de des trebuie sa ne spalam prosopul de baie; Cum sa te apuci de sport si sa nu renunti

Ti s-a intamplat vreodata sa te trezesti dimineata si sa fii obosit, chiar daca ai dormit suficient? Expertii spun ca aceasta stare de oboseala poate fi simptomul anumitor boli. Oboseala de dimineata, simptome: ameteli, gura uscata, dureri musculare, disconfort gastrointestinal, hipotensiune, ochi uscati, epuizare, posibile cauze ale oboselii. Oboseala resimtita dimineata nu este o boala in sine ci este un semn ca ceva nu functioneaza bine in organism, noteaza doctorulzilei.ro. Prosopul de baie ascunde mai multe bacterii decat iti poti imagina. In momentul in care este folosit, acesta devine un mediu de inmultire a fungilor si a bacteriilor, un loc in care se amesteca celulele moarte cu secretii de tot felul. De asemenea, deoarece se afla mereu intr-un mediu umed si nu foarte igienic, prosopul tau mai poate capata si alte bacterii nedorite ce se afla raspandite peste tot prin baie (chiar si din vasul de toaleta!).Desi majoritatea bacteriilor nu iti fac rau imediat, trebuie sa fii constienta de faptul ca acestea exista si se raspandesc foarte rapid. Principalii factori care favorizeaza inmultirea acestora sunt umezeala si temperatura ridicata, scrie Divahair. Una dintre cele mai intalnite rezolutii pe plan personal la inceput de an este cea de a face mai mult sport, decizie frecvent abandonata dupa cateva saptamani. Iata cateva idei care sa te ajute sa depasesti stadiul de intentie si sa nu renunti la sport. Primul lucru pe care te sfatuim sa-l faci dupa ce ai decis ca e nevoie de sport si de mai multa miscare in viata ta este sa te misti, pur si simplu. Poti incepe cu a merge pe jos ori de cate ori se iveste ocazia unei deplasari scurte. De asemenea, poti renunta la scarile rulante si chiar la lift, daca nu stai la un etaj prea sus. Mireille Guilliano, autoarea bestsellerului "Frantuzoaicele nu se ingrasa", spune ca ei, personal, nu i-a placut niciodata sa mearga la sala, relateaza Unica. . Boala cu implicatii grave, accidentul vascular cerebral nu este numai o afectiune specifica batranilor, din ce in ce mai multi tineri cazandu-i victime. Nu uita ca atacul cerebral este o urgenta medicala, care trebuie tratata ca atare. Accidentul sau atacul vascular cerebral (AVC) se produce atunci cand irigarea cu sange a unei parti a creierului este intrerupta pe neasteptate. Cateva minute de privare de oxigen pot avea efecte grave asupra creierului, precum paralizia partiala sau totala a corpului, dificultati de mers si de efectuare a unor activitati cotidiene sau pierderea capacitatii de a vorbi, informeaza Click. Un nou website reprezinta cea mai facila solutie daca vrei sa stii cum transferi un fisier intre doua sisteme printr-un browser web fara a-l urca intr-un servicu cloud. Exista foarte multe servicii online care iti permit sa-ti salvezi fisierele. Acestea poarta numele de servicii cloud si sunt disponibile atat in varianta gratuita, cat si contra cost. iCloud, One Drive, Google Drive, Dropbox, Mega, WeTransfer sunt doar cateva exemple. Fiecare dintre acestea iti permite si sa partajezi un fisier urcat cu unul sau mai multi prieteni in cativa pasi simpli. Daca vrei insa sa transferi un volum mare de date fara ca acestea sa fie salvate intr-o locatie intermediara, sistemul se complica, anunta Playtech.