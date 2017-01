Utile: Iti doresti jobul? Nu face aceste greseli; Ce carbohidrati trebuie sa mananci pentru a slabi; Mierea care inlocuieste antibioticele. Are importante proprietati anti-bacteriene

Cu rezistenta la antibiotice in crestere, cercetatorii isi indreapta atentia la metode alternative de a lupta impotriva patogenilor. Unul dintre aceste produse este mierea manuka - miere obtinuta de la polenizarea plantei manuka (Leptospermum scoparium) din Noua Zeelanda. O noua descoperire arata ca o varietate de miere din Australia are aceleasi proprietati anti-bacteriene ca mierea manuka din Noua Zeelanda. Desi aceasta este eficienta in inhibarea cresterii bacteriilor, inca nu se poate prescrie miere in loc de antibiotice in cazul infectiilor. Cererea pentru mierea aceasta este mult mai mare decat pot sa produca albinele, in jur de 1.700 de tone sunt produse intr-un an in Noua Zeelanda, in conditile in care se vand 10.000 de tone de miere manuka despre care se spune ca este autentica, scrie descopera.ro Desi s-au facut progrese enorme in domeniul medical si corpul uman nu mai este un mister total pentru noi, inca nu putem spune ca l-am descoperit in totalitate. Chiar si in ziua de azi, oamenii de stiinta continua sa fie surprinsi de mecanismele incredibile ale acestuia si sa afle lucruri noi despre el. De curand, ei au dezvaluit prezenta unui nou organ in anatomia omului, care apartine sistemului digestiv! Noul organ descoperit in anatomia omului, mezenterul, nu este, de fapt, atat de nou, ci se stie despre prezenta lui de sute de ani (el a fost inclus chiar si de Leonardo DaVinci intr-o ilustratie anatomica). Inainte, insa, se credea ca el este doar o structura fragmentara, compusa din mai multe particele mici. Acum s-a aflat ca el este un organ in toata regula, ceea ce schimba complet ecuatia, anunta Diva Hair Ginecologii explica mai detaliat cinci semne pentru care trebuie neaparat consultat un medic specializat in obstretica-ginecologie. Mancarimea, combinata cu boli de piele. Sapunurile sau lubrifiantele parfumate sunt cel mai des invinuite pentru aparitia mancarimilor, mai ales pentru persoanele care au o piele sensibila. "Mancarimea din zona genitala poate fi cauzata de infectii vaginale (frecvent candidoza) la femei, boli cu transmitere sexuala sau alergii, cele mai frecvente fiind date de latexul prezervativului", explica dr. Ciprian Pop, asistent universitar, medic specialist obstetrica-ginecologie la Spitalul de Urgenta "Elias" din Bucuresti. Totusi, mancarimea devine o problema atunci cand apar si afectiuni ale pielii. De exemplu, o boala de piele, denumita "lichen sclerosus" poate provoca mancarime si contribuie la aparitia unor pete mici, albe pe vulva (partea exterioara a vaginului). Aceasta afectiune este rar intalnita si afecteaza in special persoanele in varsta. Lasate netratate, petele se transforma in cicatrici si pot crea probleme de urinare sau in timpul actului sexual, relateaza Doctorul Zilei. Cu o strangere ferma de maini, un contact vizual sincer, dar natural si cu o tinuta decenta si impecabila nu poti fi sigura ca faci o impresie buna viitorul angajator. Daca iti doresti foarte tare sa castigi jobul mult-dorit, evita aceste greseli la interviu. Sunt eliminatorii! Sunt cateva lucruri care te pot descalifica inainte sa raspunzi inteligent la intrebari. Iata care sunt cele mai grave greseli la interviu, pe care trebuie neaparat sa le ocolesti.Fa un drum pana la locul intalnirii cu o zi inainte de interviu. Doar asa vei sti cu aproximatie cat iti ia sa fii la timp la ora stabilita. Dar, daca din diverse motive crezi ca vei intarzia, e de bun-simt sa anunti, ca sa puteti stabili o reprogramare. O tinuta adecvata variaza in functie de locul de munca, asa ca nu exista reguli clare in privinta hainelor pe care sa le imbraci la serviciu. Pentru un interviu, iti propun sa observi din vreme stilul vestimentar agreat de companie, ca sa fii in ton cu ceilalti. Te-ai simti incomod sa vezi ca oamenii din firma prefera stilul lejer, relaxat, iar tu esti in costum gri-petrol, precum cele purtate de sefii sucursalelor bancare, scrie Clickpentrufemei.ro Se spune ca ar trebui sa renunti la carbohidrati daca vrei sa slabesti. Ceea ce nu stie foarte lume este ca trebuie sa renunti la carbohidratii rai, nu si la cei buni. O dieta echilibrata include: proteine, minerale, vitamine, fibre si carbohidrati. Foarte multa lume renunta la carbohidrati pentru ca sursa principala de ingrasare, uitand de faptul ca acesti carbohidrati sunt esentiali intr-o dieta echilibrata. Carbohidratii dau energie organismului nostru. Alimente bogate in carbohidrati pe care sa le incluzi in dieta ta chair daca vrei sa slabesti. Cartofii sunt bogati in carbohidrati buni. Un cartof mediu contine in jur de 50g de carbohidrati si niciun pic de grasime. Un cartof copt pe zi are 100 de calorii si este o sursa excelenta de potasiu si vitamina C, anunta Unica.ro