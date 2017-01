Utile: Cat costa un avort in Romania, in 2017; Ingredientul care iti indeseste parul si pe care l-ai ignorat pana acum; Cea mai mare greseala pe care o poti face cand e ger

Avortul este solutia de urgenta pentru o sarcina cu probleme sau nedorita. Se poate face la orice clinica de ginecologie, in conditiile in care sarcina nu a trecut de 12 saptamani, iar costurile difera de la o clinica la alta si de tipul de intrerupere de sarcina. Daca te afli intr-o astfel de situatie, afla cat costa un avort in Romania, in 2017: Preturile au crescut in comparatie cu anii trecuti, iar o intrerupere de sarcina la cerere poate poate depasi 1.000 lei, in functie de clinica pe care o alegi. De exemplu, la clinica Medical Academica un chiuretaj biopsic aspirativ cu pipela costa 225 lei, potrivit Unica. Un par bogat care sa straluceasca de vitalitate este visul oricarei femei. Toate stim care sunt cauzele ce duc la deteriorarea conditiei acestuia: stres, oboseala, alimentatie proasta. De cele mai multe ori, uitam ca natura ne este cel mai bun prieten si apelam la tratamente costisitoare care rareori au vreun efect. Ceea ce trebuie sa facem este sa ne intoarcem inapoi la natura si sa profitam de toate bogatiile pe care aceasta ni le ofera. Atunci cand vine vorba de sanatate, primul lucru pe care trebuie sa il facem este sa ne analizam cu grija dieta si sa o schimbam. Vitaminele, mineralele si antioxidantii sunt un adevarat miracol pentru organismul nostru. Acest lucru se aplica si in cazul afectiunilor pielii si scalpului, scrie Divahair.



Trebuie sa stiti ca atunci cand este supus unor temperaturi extreme corpul nostru da alarma si incearca sa se apere de agresiune. In interior se da o lupta pentru protejarea organelor vitale, iar fiecare muschi, vas de sange sau nerv contribuie la supravietuirea complexului organism uman. Corpul noastru reuseste sa mentina constant temperatura de 37 de grade Celsius, insa in caz de ger primul care reactioneaza este creierul. "Creierul este foarte sensibil la frig. Scaderea temperaturii centrale duce automat la scaderea activitatii creierului, pana la un moment in care chiar se produce pierderea starii de constienta si trecerea intr-o stare vegetativa. Lucrul asta afecteaza toate celelalte organe si aparate", a declarat Cristian Grasu, medic ambulanta, citat de catre doctorulzilei.ro. Exista anumite produse de curatare si ingrijire a casei pe care nu ar trebui sa le amesteci niciodata pentru ca pot face reactii chimice la care nu te astepti, iar efectul nu va fi cel asteptat de tine. Exista anumite conceptii gresite conform carora obtii rezultate mai bune daca amesteci diferite produse de curatenie si ingrijire. Adevarul este ca unele combinatii pot fi periculoase, iar reactiile chimice ce au loc pot fi daunatoare sanatatii tale, informeaza Libertatea. Indienii o numesc "regina florilor" si in toata lumea este apreciata pentru frumusetea si parfumul ei. Iasomia nu este doar o floare decorativa, ci si una cu multe virtuti terapeutice. Afla din numarul de ianuarie al revistei "Click! Sanatate" ce beneficii are planta! Florile uscate de iasomie sunt folosite in aromarea ceaiurilor, bauturilor carbogazoase, iar uleiul esential este valoros in aromaterapie si medicina naturista, precum si in industria de parfumuri si produse cosmetice.Remediu care alunga epuizarea: te simti extenuat, ai palpitatii, dureri de cap si ti-e greu sa te concentrezi? Acestea ar putea fi semne clare ca suferi de oboseala cronica, precizeaza Click.