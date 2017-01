Utile: "Medicamentul" care creste in ghiveci si trateaza 100 de boli; 3 remedii naturiste eficiente impotriva racelii; Probleme cu memoria? Ofteaza si-ti amintesti tot

Probele de sange, cele de urina sau tesuturi pentru biopsie sunt analizate in laborator pentru identificarea modificarilor caracteristice cancerului. Aceste probe pot arata prezenta celulelor canceroase, proteine sau alte substante produse de celulele canceroase. Iata cateva analize medicale folosite pentru depistarea cancerului: 1. Hemoleucograma Acest test de sange frecvent folosit masoara numarul diferitelor tipuri de celule sanguine dintr-o proba de sange. Cancerele de sange pot fi diagnosticate daca anumite tipuri de celule sunt anormale ca numar (prea multe sau prea putine). O biopsie a maduvei osoase poate ajuta la confirmarea diagnosticului de cancer sanguin, scrie doctorulzilei.ro Sezonul rece e perioada virozelor si a gripei, prin urmare de multe ori e inevitabil sa racesti si tu. Asta nu inseamna insa ca trebuie sa te indopi cu medicamente, fara a-ti ajuta organismul sa treca peste perioada mai usor, cu ingrediente naturale. Iata 3 remedii naturiste testate, ce sigur functioneaza si sunt adjuvante eficiente in tratarea simptomelor de raceala si gripa. In plus, e foarte probabil sa le ai deja in bucatarie. Sarea grunjoasa Poate iti amintesti de la bunici, sau poate nu, insa sarea grunjoasa e aliatul tau cand vine vorba de tuse. Pentru a putea dormi mai usor, sau pur si simplu pentru a ameliora simptomele, foloseste sare grunjoasa, scrie Libertatea Aveti des senzatii de oboseala, va concentrati greu si nu va adunati gandurile? In plus, aveti nevoie de cateva minute bune sa va amintiti daca ati incuiat sau nu usa la apartament cand ati plecat? E clar, trebuie sa oftati mai des. Cercetatorii britanici de la Universitatea din Northwestern au convins 60 de voluntari de ambele sexe, cu varste cuprinse intre 35 si 65 de ani sa faca timp de o saptamana exercitii de respirat. Cu totii acuzau inainte probleme de concentrare si o memorie precara, in ciuda faptului ca analizele medicale le iesisera bune. In timpul experimentului, voluntarii au iesit la aer curat timp de cinci minute si au respirat adanc si rar, pe nas timp de mai multe ori. Apoi au revenit la birou si si-au continuat activitatea, potrivit Click. Explicatiile si solutiile psihoterapeutilor. Daca sfarsitul de an, poate duce la depresie din cauza bilantului unui an negativ, inceputul anului poate debuta si el cu un episod depresiv major. Motivele sunt detaliate mai jos de psihoterapeutul Constantin Cornea. "Sunt persoane care isi dau seama ca si anul care incepe face parte din acelasi sir, care pare ca se repeta, anumite asteptari raman neindeplinite intr-o societate din ce in ce mai individualista", explica specialistul. Pentru aceste persoane, toti ceilalti par sa alerge fara noima, pentru un castig cat mai mare, cat mai rapid, ce tine de bani sau de faima, fara a se mai bucura de clipa, de familie, de realizari. "Iar asta ii face sa se simta singuri, neintelesi, neiubiti pentru ca nu vor sa isi traiasca viata asa cum propun reclamele de la televizor sau de pe strada", scrie Adevarul. Multa lume spune despre ea ca este o planta miraculoasa. Gelul care se obtine din frunzele sale prezinta multiple beneficii pentru sanatate. Utilizarile sale legendare au fost transmise de-a lungul timpului, fiind consolidate prin inovatie stiintifica si secole de experienta. Inainte a afla alte detalii interesante despre utilizarea ei, sa ii zicem numele: ALOE VERA. Aceasta planta contine peste 75 de factori nutritivi si peste 200 de ingrediente active esentiale: 20 minerale (printre care calciu, fosfor, potasiu, fier, sodiu, mangan, magneziu, cupru, crom, iod, seleniu, zinc), 18 aminoacizi si 12 vitamine (A, B1, B2, PP, acid pantotenic, B6, B8, acid folic, B12, C, D, E), scrie doctorulzilei.ro