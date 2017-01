Faze tari: Eva Braun, goala pusca si pozata de un fotograf necunoscut!; OZN filmat in Chile. Specialistii nu au o explicatie pentru imaginile inregistrate dintr-un elicopter militar;  Un rapper a batut si violat timp de trei zile o tanara de 20 de ani. S-a inspirat dintr-un film in care jucase

Guvernul chilian a desecretizat o inregistrare video si a publicat un raport referitor la aparitia pe cerul tarii a unui obiect zburator neidentificat care a avut loc in urma cu mai bine de doi ani. Inregistrarea video a fost realizata de la bordul unui elicopter al marinei militare chiliene, la o altitudine de 1.370 de metri, de-a lungul coastei, intre portul San Antonio si Quinteros, pe 11 noiembrie 2014, scrie iflscience.com . Operatorul camerei cu infrarosii a elicopterului a detectat un obiect necunoscut la distanta, care parea sa zboare cu o viteza similara celei a aeronavei - circa 244 de kilometri pe ora, potrivit Adevarul. O fata de 20 de ani a trecut prin chinuri groaznice in apartamentul din Londra al lui Courtney Hutchinson, un rapper in varsta de 32 de ani, care isi spune DVS si 1arda pe retelele de socializare. Victima a ajuns cu masina la apartamentul barbatului si inca de la inceput ea a fost dezbracata si fortata sa manance. A doua zi, Courtney a inceput sa o loveasca, sa o umileasca, sa o ameninte cu moartea si chiar sa o puna sa isi sune mama pentru a-si lua adio de la ea, relateaza The Sun , citat de stirileprotv.ro Fie din cauza datoriilor de razboi sau a consturilor reparatiilor de dupa razboi, guvernele au intampinat de-a lungul istoriei obligatii financiare care au fost platite dupa decenii sau chiar secole. Iata sase dintre datoriile statelor care au fost platite in decursul multor ani. In 2014, guvernul britanic a anuntat planul sau de a plati o parte din datoria care dateaza din secolul XVIII. Datoria exista sub forma unei obligatii perpetue obtinute in urma "Imprumutului cu procent de 4%'' pe care prim-ministrul Winston Churchill l-a emis in 1927 pentru a refinanta imprumuturile nationale din timpul Primului Razboi Mondial. Insa acest ,"procent de 4%'' includea mult mai mult decat datoriile din Primul Razboi Mondial. Multumita deceniilor de guvernare si refinantare, la facturile initiale au fost adaugate imprumuturile din timpul lui Napoleon si din timpul razboiului din Crimeea, scrie descopera.ro Eva Braun a fost singura femeie pe care Adolf Hitler o accepta alaturi la cele mai importante evenimentele din viata sa. Cea care avea sa-i devina sotie in ultimele ore ale existentei sale a reprezentat o mare enigma pentru istorici. De curand, presa occidentala a scos la iveala ceva cu totul neasteptat si aparent imposibil de acceptat pentru lumea in care isi ducea existenta prima doamna a Germaniei naziste: fotografii cu Eva in costumul Evei, scrie site-ul a1.ro Ce urmeaza dupa scena. Cativa parinti au crezut ca au o idee foarte buna atunci cand si-au lasat copiii sa incalece un aligator de aproape 3 metri lungime, la petrecerea altui copilas. Reptila gigantica a fost filmata plimbandu-se intr-o camera cu o fetita de cartiva anisori asezata pe spate, in timp ce cativa adulti se distreaza copios de ceea ce vad, relateaza rt.com. Petrecerea a avut loc in Chicago, iar reptila a fost inchiriata de la o firma specializata, scrie stirileprotv.ro