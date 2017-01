Utile: Ce trebuie sa stii despre alunitele rosii; Sani lasati si fara fermitate: moduri in care ii refaci fara operatie; Care este distanta optima fata de televizor

Cuoscute sub denumirile stiintifice de "angioame senile" sau "angioame cherry", alunitele rosii sunt cel mai comun tip de angioame si reprezinta niste aglomerari de vase sanguine dilatate care se dezvolta aproape de suprafata pielii. Ele sunt rotunde si au un diametru de cativa milimetri, iar culorile lor pot varia de la rosu aprins la violet. Se formeaza, de regula, la nivelul trunchiului si al extremitatilor, la aproximativ 50% dintre adulti. Aceste angioame apar incepand cu 20 de ani, iar numarul lor creste odata cu inaintarea in varsta, informeaza Divahair. Pe masura ce imbatranim, pielea incepe sa-ti piarda fermitatea si sanii nostri se lasa. Situatia le face pe multe femei sa-si piarda semnificativ increderea in fortele proprii. Din fericire, sunt cateva masuri la-ndemana prin care sanii se pot reface fara operatie. De ce se lasa sanii? Cele mai multe femei se confrunta cu o scadere a elasticitatii sanilor dupa varsta de 40 de ani. Contrar a ceea ce se crede, mai multe cercetari arata ca purtarea sutienelor face ca sanii sa-si piarda din fermitate, deoarece acestea impiedica dezvoltarea tesuturilor musculare. Sarcina este o alta cauza comuna a lasarii premature a sanilor, potrivit Click Televizorul este elementul central al unei sufragerii, iar acesta trebuie intotdeauna ales in functie de distanta la care va veti afla fata de ecran. In ziua de astazi, lucrul in legatura cu care se plang cel mai des cei care achizitioneaza un televizor nou este dimensiunea. Mai exact, majoritatea oamenilor care au cumparat deja un TV ajung sa regrete ca nu au ales unul cu un ecran mai mare. De ce exista astfel de situatii? Una dintre cauza ar putea fi chiar pretul. Din dorinta de a economisi cat mai multi bani, un om ajunge sa ignore diagonala unui televizor si opteaza pentru un model Full HD de 80 de centimetri cand, de fapt, ar fi avut nevoie de unul de cel putin 109 centimetri, noteaza Playtech. Conceptia generala este ca racelile sau virozele respiratorii sunt mai frecvente iarna. De obicei, aceasta preconceptie este alimentata de mamele care ne aduc aminte sa ne imbracam mai gros pentru ca vom raci. Majoritatea oamenilor ce prezinta simptome usoare (rinoree, stranut, durere de cap) catalogheaza aceasta stare ca fiind raceala, iar simptomele mai grave (tuse, migrene, dureri musculare) ca fiind gripa. Granita dintre raceala si gripa devine extrem de subtire si cele doua sunt diferentiate doar prin simptomatologie, ceea ce e gresit. Exista in jur de 200 de virusuri care provoaca racelile sau virozele respiratorii. Majoritatea sunt rinovirusuri, arata Unica. Accidentul vascular cerebral este una dintre cele mai periculoase afectiuni cu care te poti confrunta de-a lungul vietii, motiv pentru care este important sa detectezi problema imediat ce organismul iti transmite primele semnale ca ceva este in neregula. Daca vei stii sa recunosti simptomele accidentului vascular cerebral poti actiona rapid, pentru a diminua efectele negative ale acestuia asupra starii de sanatate, relateaza doctorulzilei.ro.