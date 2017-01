Utile: 5 alimente interzise cand esti obosit; Ce se intampla in corpul tau daca renunti la zahar pentru 9 zile; Zece semne de alarma care anunta Alzheimerul.

. In ceea ce priveste masa corporala, multe femei si-ar dori sa arate ca pe copertile revistelor de moda, fara a lua in considerare faptul ca acele imagini sunt retusate de specialisti si nici macar fotomodelele nu arata atat de bine in realitate. Exista anumite standarde in ceea ce priveste greutatea ideala in functie de inaltime si, implicit, in functie de varsta. Exista numeroase tabele in care se arata care este greutatea ideala pentru o persoana in functie de inaltime. Pentru a fi mai usor de parcurs de catre cititori, aceste tabele sunt impartite in doua categorii: copii si adulti. Greutatea trebuie monitorizata la cei mici si la tinerii in formare, deoarece poate indica starea sanatatii acestora. In plus, in perioada adolescentei, multi tineri au diferite probleme in acest sens si sunt supraponderali sau, la polul opus, subponderali, relateaza Diva Hair . Un studiu realizat recent in SUA releva ca renuntarea la zahar pentru doar noua zile aduce imbunatatiri semnificative asupra sanatatii.Sudiul, publicat in jurnalul "Obesity" a fost realizat pe un numar de 43 de copii care sufera de obezitate si demonstreaza faptul ca zaharul este daunator nu numai din cauza numarului ridicat de calorii ci si pentru efectele pe care le are asupra organismului. Autorul studiului, medicul endocrinolog Robert Lustig impreuna cu o echipa de cercetatori de la Universitatea California din San Francisco au aratat care sunt efectele renuntarii la consumul de zahar. In numai noua zile, copiii participanti la studiu si-au redus drastic riscul imbolnavirii cu diabet de tip II. In plus, trigliceridele au scazut cu 33%, iar colesterolul rau a scazut cu 5%. Tensiunea arteriala a scazut de asemenea, anunta Unica Tulburarile de memorie sunt un proces firesc al imbatranirii, insa atunci cand afecteaza cu adevarat calitatea vietii, nu se mai justifica. Daca un membru al familiei uita des intamplarile recente, trece brusc de la o stare la alta, uita cuvinte de baza sau uita sa se mai ingrijeasca, in contrast cu "omul care era odata", poate fi un semnal de alarma ca trebuie dus la un consult medical. "Boala in sine debuteaza in jurul varstei de 55-60 de ani, la femei, iar la barbati, dupa 60 de ani, in jurul varstei de pensionare. Simptomele "usoare" apar insa mult mai devreme, in intervalul de varsta 40-50 de ani", atrage atentia dr. Luiza Spiru, seful Clinicii pentru Longevitate si Preventie in Imbatranirea Cerebrala "Ana Aslan International", care analizeaza mai jos principalele simptome timpurii ale bolii. Iti pierzi mereu echilibrul? Toata lumea se impiedica din cand in cand, dar daca acest lucru se intampla constant poate fi un semn al aparitiei bolii Alzheimer, scrie Doctorul Zilei In momentele in care te simti obosit este mai bine sa eviti anumite alimente care pot accentua starea de disconfort. Oboseala nu face casa buna cu carnea rosie, este un aliment pe care trebuie sa-l eviti in astfel de momente. Asta pentru ca este greu de digerat, dar si pentru ca iti poate provoca balonare si flatulenta. Organismul are nevoie de mai multa energie pentru digestia carnii rosii, ceea ce poate sa accentueze starea de oboseala. ranzeturile sunt dificil de metabolizat, asa ca este mai bine sa le eviti in momentele de oboseala accentuata. Au nevoie de mult efort pentru a fi digerate corect, ceea ce poate duce la aparitia unei stari de somnolenta. Astfel, te vei simti si mai obosit decat esti. Daca iti place mancare sarata, nu o introduce in alimentatie in perioadele stresante, cand esti foarte obosit. Un exces de sare favorizeaza retentia de apa, ingreunand eliminarea toxinelor din corp. De asemenea, sarea este contraindicata persoanelor care sufera de hipertensiune arteriala, relateaza Clicksanatate.ro Uleiul de cocos, tratament pentru acnee, reprezinta un remediu foarte simplu, la indemana tuturor. Gasesti in comert o multitudine de marci de ulei de cocos, dar nu toate produsele sunt la fel de eficiente. Acneea este o afectiune dermatologica cu care ne-am confruntat practic fiecare dintre noi in adolescenta, dar aceasta poate aparea si la adulti. Desi simptomele dispar dupa pubertate, o data cu normalizarea productiei hormonale, acneea este foarte inconfortabila si poate lasa cicatrice vizibile pe ten. La adulti, este si mai dificil de tratat si poate conduce la daune si mai mari asupra pielii fetei. (...). Daca vrei sa folosesti uleiul de cocos impotriva acneei, alege un ulei de cea mai buna calitate. Iti recomand sa cumperi ulei de cocos organic. Nu alege insa un sortiment de ulei nerafinat, deoarece acesta poate contine particule de praf care risca sa-ti blocheze porii. Alege in schimb ulei de cocos organic rafinat, scrie Libertateapentrufemei.ro