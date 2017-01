Utile: Care este marimea ideala a taliei in functie de greutate; Spirulina, alimentul-minune care creste imunitatea; Cum scapi de reclamele personalizate de Google de pe orice site

Intr-o lume in care alimentatia e bazata in mare parte pe semipreparate si pe produse fast-food, greutatea a devenit nu doar o obsesie estetica, ci si un factor cu risc ridicat de mortalitate. Nu ne mai punem doar problema ca nu aratam suficient de bine in costum de baie, ci si ca ne putem pierde ani buni din viata, pentru ca nu reusim sa obtinem o silueta armonioasa. Iar ultimele cercetari au aratat ca nu neaparat numarul de kilograme sau indicele de masa corporala este cel care conteaza, cat mai ales marimea taliei. Descopera in randurile de mai jos care este valoare spre care trebuie sa tintesti, dar si la ce pericole te expui daca nu te incadrezi in limitele masurii normale, noteaza Divahair Spirulina e o microalga de culoare verde-albastruie considerata, inca din cele mai vechi timpuri, a fi un super aliment. Extrem de bogata in nutrienti, complexa, ea are o multime de beneficii pentru sanatate. Daca ai avea o dieta bazata doar pe apa si spirulina, organismul tau ar putea functiona perfect. Asta deoarece aceasta alga contine in proportie de 60-70% proteine pure, mult mai mult decat contine carnea de pui, vita sau peste. In compozitia ei se regasesc toti cei opt aminoacizi esentiali, vitamina B12, vitamina E, calciu, crom, magneziu, potasiu, zinc, seleniu, mult fier si clorofila, antioxidanti care intaresc sistemul imunitar, acizi grasi esentiali, precum si ficocianina, potrivit Click Reclamele personalizate de Google apar pe orice site pe care il vizitati si, desi nu puteti scapa de ele, macar va puteti asigura ca nu mai sunt influnetate de activitatea voastra online. Internetul functioneaza pe baza de reclame. Pentru ca cea mai mare parte a continutului pe care il gasim online nu necesita utilizarea unui card de credit, platim prin intermediul consumului de reclame. Exista multe solutii pentru a scapa complet de acele reclame, dar din respect pentru creatorii de continut, mai ales in cazul site-urilor de stiri pe care le accesati in mod regulat, sfatul meu este sa nu apelati la ele. In schimb, puteti scapa de reclamele personalizate de Google, scrie Playtech. . Codul bunelor maniere. Este usor sa fii politicos cu ceilalti, iar politetea reprezinta un semn de respect atat fata de ceilalti, cat si fata de tine insuti. Cu toate acestea, exista cateva nuante pe care doar foarte putini oameni le cunosc. Codul bunelor maniere este ceva mai subtil decat ti-ai imaginat, asa ca am adunat mai jos 16 dintre cele mai interesante reguli din codul bunelor maniere. Nu vizita niciodata pe cineva fara sa-l anunti in prealabil. Ti-ar placea sa dea buzna peste tine niste prieteni si sa te surprinda imbracat cu pijamalele pe care n-ai vrut sa le arati niciodata altora? Indiferent cat de bine te intelegi cu o anumita persoana, nu intotdeauna are chef de vizite si, cu atat mai putin, de vizite-surpriza, arata Libertatea. . Nas infundat, usturime in gat si febra - simptome cu care toti ne-am confruntat la un moment dat, insa fara sa stim daca este vorba de o simpla raceala, gripa sau o viroza de sezon. Care este diferenta intre aceste boli si mai ales cum le putem trata? Desi la prima vedere pot avea manifestari asemanatoare, aceste 3 tipuri de afectiuni impun remedii diferite pentru tratarea acestora, informeaza doctorulzilei.ro