Utile: Nutritionisti: Va provoc sa renuntati o luna la acest obicei alimentar! Veti slabi garantat; Care este tensiunea arteriala normala in functie de varsta; Pentru 8.000 de dolari o companie iti poate umple venele cu sangele tinerilor. Care este scopul

Probabil stii deja ca tensiunea arteriala este exprimata de doua numere, dar cunosti semnificatia acestora? Primul numar (cel de sus) reprezinta tensiunea sistolica, acesta fiind nivelul cel mai ridicat de tensiune pe care il atinge sangele cand este pompat de inima. Al doilea numar (cel de jos) este tensiunea diastolica si reprezinta nivelul cel mai scazut de tensiune pe care il atinge sangele cand este impins de inima prin organism. Cea mai periculoasa si raspandita problema este de departe hipertensiunea arteriala, care provoaca foarte multe decese in randul oamenilor trecuti de prima tinerete, pentru ca acestia au vase de sange mult mai sensibile, iar tensiunea marita le poate sparge, scrie divahair.ro Remedii naturiste pentru diabetul de tip 1Injectiile cu insulina permit persoanelor care sufera de diabet sa isi gestioneze boala, dar exista mai multe remedii naturiste si modificari ale stilului de viata care pot ajuta la reducerea semnificativa a simptomelor diabetului. Avocado Conform unor studii, avocado poate reduce glucoza din sange in mod considerabil. Testele au fost realizate cu extract de avocado, dar cu siguranta includerea sa in alimentatie contribuie la reducerea glucozei sangvine. In plus, se considera ca avocado ar ajuta la regenerarea unor celule de la nivelul pancreasului care produc insulina. Studiile continua in speranta realizarii unui supliment alimentar pe baza de avocado care ar putea fi util diabeticilor, scrie Libertatea. Nutritionistul Mihaela Bilic ne invata cum sa reinventam gatitul in favoarea siluetei. Iata ce a scirs pe pagina sa de facebook: Nimic nu se compara cu mancarea gatita cand vine vorba de preparate echilibrate si sanatoase. Orice ai manca gata ambalat dintr-un pachet sau orice pui la repezeala pe paine din frigider are volum mic si multe calorii. Orice poti manca rece in picioare, in masina sau in canapea la televizor ingrasa mai tare decat o farfurie de ciorba sau de tocanita. Pentru cei care vor sa slabeasca exista chiar recomandarea sa nu aiba la indemana decat mancare care trebuie gatita/incalzita/mancata cu tacamuri. Dar si gatitul asta poate fi o capcana daca nu suntem atenti la ulei. Avem in traditiile culinare uleiul ca si ingredient obligatoriu in orice preparat, totul incepe cu "se pune ulei in cratita" (La 100cal/lingura pot sa va spun ca obiceiul asta ne "costa" silueta...", scrie doctorulzilei.ro Un barbat din California a deschis o noua afacere prin care doreste sa analizeze ce se intampla in organismul uman atunci cand primeste sange recoltat de la tineri. Jesse Karmazin si-a deschis o afacere in Monterey, California, pe care a denumit-o ,,Ambrosia''. Firma doreste sa recruteze oameni pentru primele teste clinice din Statele Unite ale Americii construite pentru analizarea modului in care sangele colectat de la persoanele tinere si introdus in venele persoanelor adulte influenteaza organismul acestora, informeaza Science Alert. O simpla transfuzie cu sange poate salva viata unei persoane care a suferit un accident de masina sau care trebuie sa treaca printr-o operatie complicata, scrie descopera.ro. Microsoft lucreaza la o noua tehnica de detectare timpurie a cancerului la plamani, iar istoricul cautarilor pe Internet ale utilizatorilor ar putea fi noua metoda de acest fel. Recentul studiu apare jurnalul JAMA Oncology si indica faptul ca "analiza de tipare bazata pe istoricul cautarilor ofera oportunitatea de identificare a factorilor de risc si de a pune la punct noi metode de descoperire timpurie a cancerului pulmonar." Cu alte cuvinte, cautarile pe care le facem zilnic i-ar putea ajuta pe doctori sa ne diagnosticheze cu pana la un an mai devreme decat folosind metodele standard. Cercetatorii Ryen White si Eric Horovitz au analizat o serie de cautari anonime efectuate in motorul de cautare Bing, scrie playtech.ro. Consumul de ardei iute poate contribui la scaderea mortalitatii, potrivit unei cercetari desfasurate de oameni de stiinta de la University of Vermont din SUA, scrie UPI.com. Cercetarea a demonstrat faptul ca se poate inregistra o reducere cu circa 13% a riscurilor de mortalitate, in special in cazul atacurilor de cord si al comotiilor cerebrale, la persoanele care consuma in mod regulat ardei iute. Concluziile unui studiu anterior, efectuat in 2015 in China, indicau de asemenea o scadere a mortalitatii la persoanele care au consumat ardei iute sau plante similare, scrie doctorulzilei.ro