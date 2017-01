Utile: Cum alegi corect un ou; Nu exista detox, pentru ca nu exista toxine. Nu stie nimeni formula chimica a acestor toxine; Seminte taranesti, oferite gratuit si in 2017. Cum poti cultiva soiuri vechi de legume

. Fiecare dintre noi are o anumita preferinta atunci cand vine vorba de oua. Unele dintre noi considera ca ouale cu coaja mai inchisa la culoare sunt mai sanatoase, in timp ce altii preferam ouale cu coaja alba. Culoarea oului determina si gustul acestuia? Ce oua ar trebui sa cumparam? Se pare ca nu culoarea oului ii determina valorile nutritionale si nici caracteristicile, calitatea si gustul. Totusi, de ce ouale care au coaja mai inchisa la culoare sunt mai scumpe? Diferenta de pret este explicata prin faptul ca ouale cu coaja maro sunt mult mai mari decat cele cu coaja alba. Acest lucru inseamna ca sunt si mai greu de produs, noteaza Divahair . Dr. Simona Tivadar, specialist in diabet si boli de nutritie, a avut amabilitatea de a-mi raspunde la cateva intrebari legate de detox, pseudostiinta care se ocupa cu "curatarea" organismului, operatiune care poate face rau, pentru ca ofera doar solutii iluzorii de sanatate vesnica, tinerete fara batranete si viata fara de moarte. Inainte de a realiza interviul, am intrebat cunostinte, prieteni si colegi daca fac detox si cu ce. Unii mi-au spus cu iaurt, fructe si cartof dulce, altii cu ceai verde, altii cu 4 cereale, iar altii cu... argila albastra, informeaza life.ro. Seminte gratuite de la cele mai cunoscute soiuri taranesti sunt disponibile tuturor celor care doresc sa isi cultive singuri legume sanatoase, cu acelasi gust ca pe vremea cand ele erau culese din gradina bunicii. Ca si in anii trecuti, Eco Ruralis Romania va lansa Catalogul de Seminte Taranesti, data anuntata pentru eveniment fiind 1 martie, data de la care se pot face si comenzi, in limita stocului disponibil de seminte., relateaza agrointel.ro. . Pentru a-ti mentine vederea agera pentru mai mult timp, poti face in fiecare zi sau de cateva ori pe saptamana cateva exercitii. Acestea imbunatatesc vederea. Iata despre ce este vorba! Clipitul poate sa pastreze o vedere buna. Acest lucru ajuta la lubrifierea si curatarea ochiului. Clipim in mod normal, la fiecare 5- 6 secunde, dar atunci cand ne concentram la un ecran sau pentru a citi un text, ochiul devine fix. Tine minte ca privirea fixa este inamicul ochilor. Fa-ti un obicei de a clipi in mod regulat cand esti in fata unui monitor, anunta Click . In functie de severitate, senzatia de nod in gat poate provoca dificultati la inghitire sau poate fi insotita de dureri in piept ori de senzatia de sufocare. Nu de putine ori se intampla ca "nodul" sa fie resimtit in zona marului lui Adam, alaturi de un muschi numit cricofaringian. De altfel, acest muschi este cel care impiedica mancarea ingerata sa revina in cavitatea bucala, iar contractura lui declanseaza senzatia de nod in gat. Specialistii spun ca, atunci cand aceasta problema apare la tineri care nu au probleme de sanatate, vinovat este, cel mai adesea, stresul sau un fond psihic mai labil. Insa senzatia de nod in gat poate precede si o laringita sau o raceala, putand fi si semnul unor probleme severe, scrie doctorulzilei.ro . V-ati despartit si te simti trista, singura sau furioasa? Iata cateva strategii sa treci mai usor peste o despartire. Accepta ca s-a terminat. Accepta realitatea si nu te astepta ca el sa se razgandeasca si sa se intoarca la tine. Nu faci decat sa-ti refuzi vindecarea si sa-ti agravezi suferinta, precizeaza Psychologies