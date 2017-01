Utile: Ce se intampla atunci cand iti smulgi firele albe; Cinci obiceiuri banale care te pot lasa fara vedere; Dieta 5:5:5. Cum sa slabesti mancand 5 mese pe zi

50% din populatia lumii albeste la 50 de ani. Se pare ca etnicitatea este cea care face diferenta in acest caz, unii avand tendinta de a albi mai devreme, iar altii mai tarziu. Oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca roscatii albesc cel mai devreme, apoi caucazienii si asiaticii, urmati de africani si americani. De la o varsta, firele albe de par pot deveni un adevarat cosmar. Acest lucru ne determina de cele mai multe ori sa le smulgem, in speranta ca vom scapa de acestea. Principala cauza a aparitiei firelor albe se pare ca este stresul, factor ce determina multe afectiuni ale parului si ale pielii. De asemenea, stilul de viata si alimentatia influenteaza aparitia firelor albe, scrie Divahair Abuzul de cafea si fumatul strang vasele de sange, cresc presiunea oculara si, implicit, riscul de orbire. Si anumite medicamente uzuale, printre care anticonceptionalele, antidepresivele si Viagra, pot avea astfel de efecte secundare. Cafeaua tare - un studiu publicat recent in revista "Investigative Ophthalmology&Visual Science" arata ca cei care obisnuiesc sa bea zilnic trei sau mai multe cafele au un risc crescut de glaucom - boala degenerativa a nervului optic, care duce la pierderea vederii. "Aceste efecte sunt binecunoscute. Cafeaua face vasoconstrictie, adica strange vasele de sange, ducand la cresterea tensiunii arteriale si a presiunii intraoculare. E total contraindicata celor cu glaucom de orice tip sau cu boli vasculare, anunta doctorulzilei.ro.



Dieta presupune sa mananci 5 mese pe zi, la ore fixe, micsorand astfel portiile de mancare si senzatia de foame. Mai mult, acest regim promite sa slabesti pana la 5 kilograme in 2 saptamani, daca nu uiti sa consumi si cele 5 fructe si legume recomandate zilnic. Dieta, conceputa de un nutritionist american, Angela Dowden, incurajeaza adeptii sa manance de 5 ori pe zi si sa includa in regim 5 fructe si legume in fiecare zi. Astfel, in 14 zile, vei slabi 5 kilograme. Mananci mai multe fructe, slabesti mai mult Ideea de baza din spatele dietei 5: 5: 5 este foarte simpla - este vorba de a manca mai sanatos, mai multe fructe si legume (cel putin 5 portii pe zi) - cu un continut de fibre mare, care te ajuta sa scapi de senzatia de foame, potivit Click. Oamenii de stiinta studiaza corpul uman de mii de ani pentru a intelege cat mai multe din functiile sale, insa acesta se dovedeste a fi o masinarie mereu surprinzatoare. Banalul stranut, cu care toti suntem atat de familiarizati, ascunde un secret surprinzator. Specialistii au ajuns la concluzia ca in timpul stranutului, toate functiile corpului se opresc, inclusiv inima. Care este explicatia? Un stranut incepe cu o senzatie de gadilare la terminatia nervilor care trimite un mesaj creierului ca este nevoie de eliberare a unui lucru iritant ce se afla in mucoasa nasului, relateaza Unica. . Descoperita in urma cu peste 100 de ani, aceasta planta s-a dovedit eficienta in multe afectiuni la care sunt predispuse femeile, cum sunt problemele legate de menstruatie si menopauza. Provine din America de Nord si se foloseste in scop medicinal, deoarece contine un amestec de substante chimice terapeutice care aduc beneficii sanatatii femeilor. De cele mai multe ori, radacina de cresta-cocosului a fost utilizata pentru a ameliora simptomele menopauzei, in special bufeurile, informeaza Click pentru femei