Utile: 5 alimente pe care sa nu le incalzesti la microunde; Cum scapi de dependenta de dulce; Ce boli ascund sangerarile gingivale

Cuptorul cu microunde a fost facut parca special pentru a ne incalzi mancarea in el. E utilitatea lui principala, numai ca trebuie sa fii selectiv. Unele alimente, oricat de proaspete si de sanatoase ar fi, isi pierd proprietatile odata reincalzite la microunde. Ba chiar devin toxice sau dau probleme digestive. Unele alimente, oricat de proaspete si de sanatoase ar fi, isi pierd proprietatile odata reincalzite la microunde. Ba chiar devin toxice sau dau probleme digestive, informeaza Click. Este adevarat ca zaharul este indispensabil organismului, dar acesta este, de fapt, glucoza, si nu cel rafinat cum este zaharoza. Glucoza este unul dintre carburantii organismului, dar nu e singurul. Si proteinele si lipidele sunt surse de energie. Iata cum scapi de dependenta de dulce. Cele mai nocive sunt zaharurile industriale. In prima etapa ele trebuie inlocuite cu cele naturale, cum sunt mierea, siropul de agave sau de artar. Inlocuitorii de zahar trebuie evitati, fiindca nu sunt naturali. Fructoza care se gaseste in fructe si miere este benefica. In plus, fructele contin si fibre si nutrienti, uneori chiar proteine, care limiteaza cresterile bruste ale glicemiei, care apar in cazul zaharurilor industriale, scrie Libertatea Prima data cand vezi sange in chiuveta, dupa ce te speli pe dinti, te ingrijorezi, dar apoi decizi ca nu e vorba de nimic alarmant: cu siguranta ai apasat prea tare cu periuta de dinti sau e un semn ca trebuie sa o schimbi. Cu timpul, te obisnuiesti, mai ales ca multi dintre prietenii tai iti marturisesc ca s-au confruntat la randul lor cu aceasta problema, iar spuma rosiatica, rezultat al igienei tale dentare, nu ti se mai pare deloc neobisnuita. Desi, intr-adevar, periajul prea dur se numara printre cauzele sangerarilor gingivale (la fel ca fumatul, cariile sau consumul excesiv de dulciuri), sunt si boli care se fac remarcate prin inflamatii ale gingiilor, potrivit Divahair. Tusea, expectoratia, senzatia de sufocare. Sunt semne ca plamanul e in suferinta. Nu le ignorati, caci poate fi cancer, bronsita cronica obstructiva, astm sau alte infectii respiratorii. Se aude adesea in randul oamenilor o vaicareala care suna cam asa: "E ceva in neregula, ma doare plamanul!". Ei bine, zicerea asta nu prea e adevarata, fiindca plamanul doare rar, iar sperietura aceea ca este pericol de cancer fiindca doare plamanul se justifica doar in fazele avansate ale bolii canceroase, cand realmente maladia canceroasa a prins si coastele, si nervii intercostali. Aceeasi zicere gresita se refera de fapt si la ficat, auzindu-i pe multi: "Ce ma inteapa, ce ma doare ficatul!", anunta doctorulzilei.ro. Daca te simti extrem de demoralizata in ultima vreme, fara niciun motiv, atunci ai putea suferi de depresie. Astazi, depresia a devenit o boala comuna, deoarece majoritatea dintre noi cunosc pe cineva care s-a confruntat sau se confrunta cu ea. Unele dintre cele mai comune cauze ale depresiei sunt stilul de viata dezordonat, presiunea de la locul de munca, obiceiurile nesanatoase, relatiile disfunctionale, dezechilibrele chimice din creier, ereditatea, etc. Stiai ca obiceiurile zilnice ar putea creste riscul de depresie? Depresia este o afectiune in care victima sufera de un sentiment extrem de tristete si disperare si, poate fi tratata cu sesiuni intensive de terapie cognitiva, psihanaliza si medicamente prescrise, arata Click pentru femei.