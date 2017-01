Utile: Asa slabesti doar din grasime nu si din masa musculara in doar 10 zile; De ce trebuie sa adaugi zahar in sampon de fiecare data cand te speli pe cap; Un nou dispozitiv poate salva viata persoanelor cu afectiuni cardiace

Cele mai frecvente semne ale hipotensiunii sunt ametelile, tulburarile de echilibru, transpiratiile, senzatia de lesin sau lesinul. In mod normal, sportivii, nefumatorii, femeile mai slabe au tensiune arteriala mai mica. "Cei care au hipotensiune au un risc mai mic de boli de inima sau de rinchi, accidente vasculare, insa pot suferi traumatisme in timpul lesinului", subliniaza medicul cardiolog Florin Mitu. De regula, tensiunea arteriala scazuta, mai ales la o persoana tanara si sanatoasa nu este un motiv de panica, dar cauza trebuie lamurita. De regula, tensiunea scade in caz de deshidratare, boli cardiace (bradicardie-batai rare ale inimii, tahicardie-batai frecvente ale inimii), boli severe (soc anafilactic, septicemie, pancreatita), pe sistem nervos, scrie doctorulzilei.ro Zaharul nu mai este folosit demult doar in bucatarie, avand proprietati nebanuite asupra podoabei tale capilare. Iata cateva motive pentru care ar trebui sa adaugi zahar in sampon de fiecare data cand te speli pe cap: Exfoliaza scalpul De cand majoritatea femeilor au devenit dependende de folosirea samponului uscat, specialistii ne avertizeaza ca scalpul nostru are nevoie de o ingrijire speciala. Medicul dermatolog Francesca Fusco sustine ca scalpul are nevoie de aproape la fel de multa curatare, hidratare si exfoliere precum tenul nostru. Iar zaharul este ingredientul ideal pentru ingrijirea pielii capului, scrie Libertatea. In Ucraina s-a inregistrat o premiera medicala. Un cuplu infertil a reusit sa aiba un copil printr-o procedura de fertilizare in vitro, calificata de experti ca fiind experimentala, in care sunt implicate trei persoane. Aceasta metoda foloseste o tehnica denumita transfer pronuclear. Medicii din Kiev au fertilizat ovului mamei cu sperma tatalui si apoi au plasat celulele astfel combinate intr-un ovul donat de o a treia femeie. Ovulul final a fost implantat in uterul femeii in varsta de 34 de ani care a reusit astfel sa nasca natural, scrie Gandul. Un nou tip de maneca robotica din materiale moi a fost inventata pentru sustinerea unei inimi slabite. Inventia ar putea ajuta la salvarea vietii pacientilor care se afla pe lista de asteptare pentru un transplant de inima. Dispozitivul din silicon se infasoara in jurul organului afectat pentru a simula bataile inimii. In urma testelor pe animale, expertii au observat ca functiile inimii au fost restabilite la un nivel aproape de cel normal. "Cercetarea este semnificativa, deoarece foarte multi oameni sufera de probleme cardiace,'' spune Ellen Roche, de la Universitatea Nationala a Irlandei. ,"Dispozitivele din materiale moi sunt ideale deoarece pot interactiona cu tesutul uman,'' adauga ea, potrivit descopera.ro Umezeala, termoizolantele si temperatura scazuta din casa, de sub 20 de grade, se numara printre cei mai importanti factori declansatori ai mucegaiului. Scapa de mucegai! Iata de ce ai nevoie: - un dispozitiv tip spray; - 2 linguri de ulei din arbore de ceai (cu proprietati antibacteriene, antiseptice, antibiotice, vindeca ranile si este util in tratarea problemelor respiratorii, ceea ce il transforma intr-un remediu excelent impotriva mucegaiului); - 2 cani de apa, scrie Diva Hair. De obicei, atunci cand slabim, nu dam jos doar grasime ci si muschi, de aici aspectul lasat al pielii. Insa antrenorul personal Nicholas Polo spune ca se poate sa slabim doar din grasime, fara sa fie afectata masa musculara. Iata planul lui de 10 zile in care poti pierde 5% din grasimea corporala: 1. BEA CEAI DE GINSENG SAU CEAI VERDE. Daca stai sa verifici, orice dieta de slabit recomanda sa bei ceauri. Cele mai bune pentru topirea grasimii si combaterea balonarii sunt cel de ginseng si cel verde. 2. INCEPE DIETA DUPA CICLUL MENSTRUAL Femeile au tendinta sa manance diferit in functie de perioada ciclului menstrual. Schimbarile hormonale, baloanarea si scaderea nivelului de fier iti pot da peste cap planul de slabit, asa ca cel mai bine e sa incepi dieta de 10 zile dupa terminarea ciclului menstrual, scrie doctorulzilei.ro.