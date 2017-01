Utile: Cum sa ne hidratam fata pe timpul iernii; Glicemie normala: care sunt valorile de referinta dupa care sa te ghidezi; Spune adio insomniei cu... miros de ceapa

Cum sa ne hidratam fata pe timpul iernii. Stim cu totii ca iarna trebuie sa acordam o atentie deosebita pielii si este foarte important sa folosim produse special pentru hidratarea pielii. Daca vrei sa ai un ten curat si luminos, trebuie sa te demachiezi in fiecare seara si dimineata pe fata, pentru a indeparta rezidurile lasate peste noapte sau zi pe piele. Dupa ce ai respectat acest aspect zilnic, trebuie sa ai la indemana intotdeauna o crema hidratanta, care sa-ti lase pielea sa respire si sa o hraneasca in acelasi timp. De altfel, pentru pielea sensibila din jurul ochilor trebuie sa te dai zilnic cu o cerma speciala, informeaza doctorulzilei.ro. Diabetul este o boala cu care foarte multi oameni se confrunta si care poate provoca mari neplaceri si multe alte probleme de sanatate, precum boli ale rinichilor, inimii sau nervilor. Chiar daca ai predispozitie genetica pentru aceasta boala sau pur si simplu esti o devoratoare impatimita de dulciuri si alimente interzise, este bine sa iti cunosti limitele si sa stii exact care sunt valorile normale ale glicemiei. Pentru sanatatea ta pe termen lung, afla mai multe despre glicemia normala si care sunt valorile peste care nu trebuie sa treci ca sa fii in siguranta, noteaza Divahair In viziunea medicinei traditionale chineze, insomnia poate fi o predispozitie genetica, dar si rezultatul unui mod de viata stresant. Medicina traditionala chineza va ofera cateva leacuri pe cat de inedite, pe atat de eficiente. Insomnia poate surveni si din cauza unei diete deficitare in calciu si magneziu, dar si a consumului excesiv de cafeina sau alte substante excitante nervoase continute in diverse alimente sau bauturi racoritoare si alcoolice, relateaza Click pentru femei. Esti una dintre acele persoane care are intotdeauna mainile si picioarele reci, chiar si atunci cand este cald? Aceasta senzatie este o afectiune care poate avea mai multe cauze posibile, una dintre ele fiind sindromul Raynaud. Specialistii au descoperit ca 5% din populatia SUA sufera de acest sindrom. Raynaud este caracterizat printr-o tulburare exagerata a vaselor de sange mici care iriga extremitatile (maini, picioare, nas, urechi) la variatiile de temperatura, in special la frig.Partile corpului care sunt afectate se pot albi initial din pricina spasmului vaselor de sange si apoi inrosi intens, pe masura ce vasele se destind, aducand o cantitate sporita de sange in zona, scrie Unica Sute si sute de persoane sunt chinuite de cumplitele dureri de rinichi. Exista anumite plante care imblanzesc durerile cauzate de pietrele la rinichi si care dizolva calculii renali. Unele plante, renumite pentru efectul lor terapeutic in afectiunile de rinichi, trebuie cunoscute de persoanele care se confrunta cu aceste dureri chinuitoare. Infuzia de coada-calului, de coada racului, decoctul de papadie, coacazul negru, mesteacanul, matasea de porumb , ienuperul in amestec de papalaul sunt cateva remedii excelente care imblanzesc durerile cauzate de pietrele la rinichi. Bolnavii cronici trebuie sa invete cum sa le prepare si cand sa le consume pentru a scapa de cumplitele dureri de rinichi, potrivit Click