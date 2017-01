Utile: Adevarul despre colesterolul marit: 5 mituri desfiintate; Sapte simptome ca ai probleme cu fierea; Kaki, fructul care te scapa de durerile de stomac

De cand omenirea a inceput sa se confrunte tot mai mult cu problemele asociate cu colesterolul marit, au aparut tot felul de teorii despre regimuri sanatoase, iar unele dintre ele au intrat in constiinta colectiva, fiind considerate adevarate, neavand, de fapt, o baza stiintifica in spate. Exista multe mituri referitoare la colesterolul marit, dintre care ti le prezentam pe cele mai raspandite! Ouale iti fac rau daca ai colesterol mare. Ouale ocupa un loc de onoare in topul celor mai sanatoase alimente si totusi au fost "demonizate" de-a lungul timpului de nutritionisti, din cauza continutului ridicat de colesterol. De aceea, mult timp s-a crezut ca ele cauzeaza boli de inima si ca persoanele supraponderale ar trebui sa le evite complet, scrie Divahair Alimente cu multa Vitamina C - toata lumea le cauta in aceasta perioada rece, in care virozele sunt in floare. Asta deoarece toata lumea stie ca lamaile si portocalele contin multa Vitamina C, iar aceasta face bine la raceala. Dar, in afara citricelor, exista alte alimente cu multa Vitamina C, mai multa decat portocalele si pe care le gasesti usor pe tot parcursul anului. Vitamina C sau acidul ascorbic, numita si vitamina antiscorbutica, este o substanta vitala organismului, cu un puternic efect reducator. Prin aceasta insusire, participa la protejarea de oxidare a altor vitamine (A si E), la prevenirea acumularii de peroxizi si radicali liberi in organism si favorizeaza absorbtia fierului din intestin. O alta functie importanta a vitaminei C este cea legata de formarea colagenului, un component de baza al tesuturilor si celulelor, anunta Unica Are forma unei rosii, culoarea portocalei, textura piersicii si un gust delicios. Bogat in antioxidanti, vitamine si minerale, fructul kaki poate fi consumat proaspat, in salate sau chiar budinci. Creste nivelul de energie. Ca orice alt fruct, kaki reface energia organismului datorita continutului bogat de nutrienti. Pentru ca stimuleaza activitatea creierului, e recomandat in perioadele de suprasolicitare intelectu-ala si de convalescenta, deoarece revigoreaza organismul. Combate infectiile si inflamatiile. Bogat in antioxidanti si catechine, kaki detine proprietati antiinflamatorii si antiinfectioase. Un consum regulat al acestui fruct ne poate apara impotriva reactiilor inflamatorii si a infectiilor, potrivit Click Ai dureri de cap? Te trezesti cu gust amar in gura dimineata? Ai putea avea probleme cu fierea. In acest caz e bine sa ai un regim de viata cumpatat si sa eviti unele alimente. Iata ce spune medicul! "In cazul in care pacientul se confrunta cu o patologie a colecistului, se recomanda evitarea alimentelor care pot declansa o criza, cum ar fi grasimile, maionezele, tocaturile, salata de vinete, smantana, untul, prajelile, tochiturile, ouale sau ciocolata", subliniaza medicul de familie Ramona Andronache pentru Gandul. In general, tratamentul se stabileste in functie de patologia biliara cu care ne confruntam, informeaza doctorulzilei.ro. Ca sa scapi de durerea cumplita de cap incearca si remediile din plante inaintea analgezicelor puternice de la farmacie! Infuziile si decocturile te pot ajuta sa diminuezi durerile de cap provocate de oboseala sau de stres. Bea ceai sau fa bai cu menta. Durerile de cap nu-ti dau liniste si nu te poti concentra? Dimineata, pe stomacul gol, un ceai de menta iti reda puterile si energia de care ai nevoie sa incepi o zi bine. Prepari corect infuzia din 2 linguri de planta uscata la 500 ml de apa clocotita. Trebuie sa lasi amestecul deoparte 5-7 minute, ca sa se combine aromele si proprietatile, relateaza Click pentru femei.