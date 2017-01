Utile: Ce boli se pot ascunde in spatele poftelor aparute din senin; Trifoiul lupta cu racelile si intareste imunitatea; 5 fructe care iti pastreaza tineretea

Dorinta de neoprit de a manca ceva dulce poate fi asociata cu diabetul de tip II, iar pofta de migdale ori de nuci tradeaza boli de inima sau probleme cu tiroida Pe cand pofta de alimente dulci, sarate sau bogate in grasimi exprima o stare de stres cronica si o alimentatie dezechilibrata, dorinta de a consuma carne sau oleaginoase poate semnaliza lipsa unor nutrienti. Este bine sa tineti cont de poftele care va macina pentru ca satisfacerea lor poate insemna si o viata mai sanatoasa, informeaza doctorulzilei.ro. Il poti gasi in variantele alb, rosu, trifoiul rosu de munte si papanas. Indiferent de trifoi, fitoterapeutii spun ca aceasta planta are calitati terapeutice demne de luat in considerare. In sezonul rece, trifoiul combate gripa si a dovedit ca poate fi un aliat de nadejde cand vine vorba despre menstruatie si infertilitate. Trifoiul este adesea recomandat sub forma de ceaiuri, infuzii si suplimente cu extract de trifoi in caz de astm, colici renale si abdominale, raceala, iar studiile au aratat ca aduce beneficii sanatatii si in caz de rau de miscare. De asemenea, remediile din aceasta planta pot fortifica organismul, scrie Click pentru femei Orice femeie isi doreste sa se mentina tanara cat mai mult timp. Frumusetea este strict legata de starea de sanatate. Astfel, consumul cu precadere al anumitor alimente te poate ajuta sa iti mentii corpul sanatos si totodata sa ai un aspect general de invidiat in toate etapele vietii. Alimentele care se recomanda pentru ca o femeie sa isi mentina un aspect fizic tanar si sanatos in ciuda inaintarii in varsta sunt: merele, bananele, coacazele, murele si caisele. Iata ce beneficii aduce fiecare dintre ele corpului tau: 1. Merele sunt bogate in fibre si un singur mar consumat pe zi aduce un aport de 100% din necesarul zilnic al organismului. Mai mult, merele sunt benefice in evitarea constipatiei si a riscului atacurilor de cord, arata descopera.ro. Otetul este natural, elimina petele, ofera stralucire si poate fi folosit la curatarea multor lucruri. Folosirea otetului dezavantaj - mirosul puternic. 1. Folosirea otetului la curatenie - omoara bacteriile Ingredientul cheie este acidul acetic ce elimina bacteriile in mod natural. La curatenie il poti folosi diluat, in cele mai multe cazuri, doar daca nu ai de curatat lucruri mai murdare sau de dezinfectat, relateaza Libertatea. . Tensiunea nu se verifica doar la un singur brat, ci la ambele. In acest mod ne putem da seama daca avem probleme de sanatate. Insa aceasta practica nu este intreprinsa de toti doctorii, de cele mai multe ori din considerente de timp. Totusi, daca obisnuiesti sa faci acest lucru acasa, acorda mai mult timp sanatatii tale luandu-ti tensiunea la ambele brate. Facand asta, poti detecta o boala ascunsa de una singura si poti preveni evolutia acesteia ducandu-te imediat la doctor si semnalandu-i acest fenomen. Se pare ca tensiunea diferita la brate semnaleaza probleme grave de circulatie a sangelui. Cercetatorii britanici au comparat rezultatele a 20 de studii facute pe persoane cu diferente de tensiune, iar rezultatele au fost tulburatoare, anunta Divahair