Utile: Ce se intampla atunci cand combini medicamente si alcool; Paduchii nu tin cont de igiena. Cum scapi de ei; Alimente de evitat, ca sa dormi bine

Daca iei medicamente, o faci pentru ca ai o problema de sanatate, iar alcoolul nu este un produs care sa ajute in procesul de vindecare, dimpotriva. In afara de faptul ca poate diminua efectul medicamentelor, el reduce capacitatea de functionare a ficatului si perturba orarul de somn. Chiar daca ai impresia ca dormi adanc dupa ce consumi alcool, adevarul este ca somnul este unul foarte superficial - de aceea, de multe ori, te trezesti foarte obosita dupa cateva pahare de alcool. Poate ai auzit adesea ca nu este bine sa bei alcool atunci cand iei medicamente, dar te-ai intrebat vreodata de ce? Exista nenumarate povesti de-a dreptul inspaimantatoare despre efectele unei astfel de combinatii periculoase, asa ca nu este de mirare ca medicii si farmacistii ne avertizeaza in acest sens. Exista foarte multe tipuri de medicamente care, impreuna cu alcoolul, pot da organismul peste cap: antibiotice, antidepresive, analgezice, medicamentele pentru diabet, medicamentele pentru inima etc, relateaza DivaHair Oricine stie ca trebuie sa eviti cafeaua inainte de a merge la culcare, pentru ca altfel exista riscul sa nu te odihnesti bine, dar sunt bauturi si alimente pe care trebuie sa le eviti. Stresul la lucru, suprasolicitarea, grijile - toate sunt motive care te fac sa bei un pahar cu vin seara, la cina. Insa nu trebuie sa consumi mai mult de atat, pentru ca nu o sa te mai odihnesti la fel de bine. Alcoolul este metabolizat rapid in organism si provoaca deshidratare, de aceea va trebui sa te trezesti noaptea, ca sa iti potolesti setea. In schimb, dupa cina, poti bea un ceai care te ajuta sa adormi mai usor. Amesteci intr-o cana o lingurita de paducel, flori de tei si musetel, apoi torni apa clocotita. Lasi la infuzat 10 minute. Alimentele prajite au nevoie de mai mult timp pentru a fi digerate. Daca te culci dupa masa, s-ar putea suferi de crampe la stomac sau de reflux gastric. Un efect asemanator il au bauturile racoritoare. Pentru a avea un somn bun, alege la cina alimente precum codul, branzeturile si orezul, bogate in triptofan, un aminoacid necesar pentru sinteza serotoninei si neurotransmitator care regleaza somnul. Un studiu a aratat ca orezul mancat la masa de seara reduce la jumatate timpul necesar pentru a adormi, scrie ClickSanatate Hipertensiunea arteriala este o boala a epocii moderne care se asociaza cu stresul, lipsa de somn, obezitatea, alimentele sarate, fumatul si consumul de alcool crescut. Oricine are momente cand are tensiune arteriala crescuta. Sub influenta stresului sau a activitatii fizice excesive, muschii se incordeaza, vasele de sange se contracta, iar tensiunea arteriala creste. Ce trebuie sa facem pentru a aduce presiunea inapoi la normal? Este clar ca trebuie sa se relaxeze muchii. Dar cum? Medicul clubului de fotbal din Moscova "Spartak", Lu Huns, dezvaluie cateva trucuri foarte utile in reducerea rapida a tensiunii arteriale. Acesta prezinta doua puncte cheie in realizarea tratamentului. Primul punct explicat de medicul Lu Huns pentru reducerea hipertensiunii arteriale este mai degraba o linie. Ea trece in spatele lobului urechii la mijlocul claviculei. Linia nu are voie sa fie presata sau masata, ci trebuie atinsa foarte usor, cu o miscare aproape neobservabila a mainii de sus in jos, abia atingand cu varfurile degetelor. Procesul se repeta de 10 ori pe o parte si de 10 ori pe cealalta parte, relateaza Doctorul Zilei Paduchii inca reprezinta o problema si in zilele noastre. Sunt paraziti carora le plac oamenii, asa ca, atata vreme cat vom exista noi, vor trai in voie si ei pe planeta. Numai ca, desi ar trebui sa se stie ca nu tin cont nici de igiena, nici de rang, nici de nivelul de studii, pediculoza este ca un stigmat, punandu-si amprenta asupra copiilor, din cauza ideilor preconcepute. 1 din 5 romani crede ca pediculoza este o problema de igiena personala Din fericire, miturile legate de paduchii de cap sunt dezmintite de cercetarile stiintifice. Totusi, in ciuda multitudinii de preparate farmaceutice menite sa ne scape de pediculoza, oamenii inca se mai chinuie utilizand gazul ca principal "leac" impotriva paduchilor. Inainte de toate, trebuie precizat faptul ca paduchii sunt paraziti care prefera sangele omului. Prin urmare, se transmit de la om la om, nicidecum de la animale la oameni. Le este prielnic mediul de la radacina firului de par de pe cap, asa ca nu tin cont daca scalpul este igienizat sau nu, daca gazda locuieste la vila cu piscina sau intr-o baraca. Cu toate acestea, conform celui mai recent studiu la nivel urban comandat de Omega Pharma Romania si Paranix, implementat cu ajutorul Exact Cercetare si Consultanta, 79% dintre respondentii cu varste cuprinse intre 25 si 55 de ani declara ca au avut paduchi de cap, iar 21% cred ca pediculoza este o problema de igiena personala. Reactia majoritatii romanilor atunci cand afla ca au pediculoza este predominant una de jena, anunta Libertateapentrufemei.r o.Nu acordam o atentie prea mare amigdalelor noastre, cu exceptia momentului in care racim si incep sa ne doara. Dar imagineaza-ti scenariul urmator: daca intr-o zi te-ai privi in oglinda si ai descoperi ca una dintre amigdale este mai mare decat cealalta? Delicatele amigdale sunt o parte importata a sistemului nostru imunitar, avand rolul de a ne feri de infectii. Acesta este motivul pentru care, atunci cand esti racita, si amigdalele riposteaza, devin rosii si dureroase. Formate din tesut limfatic, cele doua amigdale palatine sunt "strajeri" impotriva microbilor, situati de o parte si de alta a omuletului, care contin anticorpi, reprezentand astfel primul organ de aparare a corpului in fata infectiilor. n mod normal, cele doua amigdale ar trebui sa fie egale ca marime, dar, precum sanii, se intampla sa difere in dimensiune la unele persoane. Daca ai avut intotdeauna o amigdala mai mare decat cealalta, nu este cazul sa te ingrijorezi, pentru ca nu e nimic in neregula cu tine. Problema intervine in momentul in care discrepanta dintre cele doua amigdale este noua, insotita de durere, disconfort sau iritatii. In acest caz, vestile noastre nu sunt la fel de bune, iar specialistii sunt de parere ca exista trei afectiuni care ar putea sa iti puna probleme, scrie DivaHair