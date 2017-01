Utile: Mersul in picioarele goale, remediul pentru o afectiune des intalnita; Alimente care te intineresc; Ce sa mananci daca vrei sa-ti creasca mai repede parul

Pana la varsta de patru ani, 96% dintre copii au piciorul plat, asa ca putem spune ca acest lucru poate fi definit ca o stare fiziologica. Piciorul plat consta in prabusirea boltilor longitudinale si transversale ale piciorului. Mersul in picioarele goale poate face minuni in acest caz. Copiilor cu platfus le face foarte bine mersul in picioarele goale si pe nisip uscat. Insa parintii trebuie sa-i fereasca de statul si mersul prelungit, activitati care obosesc membrele inferioare, scrie Gandul. "Evolutia depinde de fiecare caz in parte, lucrurile nefiind general valabile pentru toata lumea. Exista cazuri care se remediaza atunci cand copilul incepe sa mearga, in timp; dar exista si cazuri de picior plat mai grave, in fata carora nu este chiar indicat sa asteptam o minune", completeaza Valentina Ionita, citat de site-ul descopera.ro Consumul de alimente sanatoase nu doar ca te ajuta sa te mentii in forma, dar iti ofera si aportul optim de energie, buna-dispozitie si previne aparitia anumitor boli. Avocado are proprietati antioxidante. Bogat in vitamina E, esentiala pentru o piele sanatoasa, avocado este adesea folosit in prepararea produselor cosmetice. Reduce ridurile prin hidratarea pielii. In plus, mai contine si alte 12 vitamine si elemente nutritive precum antioxidanti, potasiu si grasimi mononesaturate. Imbunatateste vederea datorita continutului de luteina si mentine sanatatea sistemului cardiovascular prin complexul de vitamine B si acid folic, informeaza Click Dieta alimentara are o legatura stransa cu sanatatea podoabei capilare. Exista alimente care stimuleaza cresterea parului. Iata care sunt acestea. Mentinerea unui par sanatos este importanta pentru oricine, si ar trebui stiut ca dieta joaca un rol foarte important in ce priveste cresterea podoabei capilare. Sunt multe produse care stimuleaza cresterea parului, printre care somon, semintele de dovleac, avocado, citricele, ouale. Viciile precum fumatul si alcoolul, dar si stresul nu fac decat rau parului, pielii si intregului organism, relateaza Libertatea. Nu-ti mai poti aranja sub niciun chip parul, e prea fin, prea gras, se electrizeaza sau cade mult? Mai multi hairstylisti iti sar in ajutor si iti dezvaluie trucurile lor de ingrijire. Spala-ti parul exact atunci cand simti nevoia. "Daca se ingrasa zilnic, spala-l zilnic cu samponul potrivit. Daca scalpul e sensibil, foloseste un sampon fara parfum. Cel putin o data pe saptamana trebuie sa folosesti o masca nutritiva, iar in restul timpului sa aplici un balsam pentru a hidrata parul, a-l face mai usor de descurcat", spune hairstylistul Londa Professional, Dudu Cumpat, citat de Click. In caz contrar, corpul este supus unei senzatii de "stres" care favorizeaza depozitarea unei cantitati mai mare de grasime. De asemenea, cand suntem nedormite, capacitatea de a controla nivelul de stres este redusa la minimum. Astfel, intervine starea de irascibilitate, care, de cele mai multe ori este controlata cu ajutorul unor gustari nevinovate. Lipsa unui program bine organizat inseamna, de asemenea, mese luate la ore tarzii, altfel spus, calorii acumulate care nu pot fi "arse" noaptea, cand intreg organismul este in stare de repaos. Neplacerile insa, sunt mult mai extinse: o cina tarzie va cauza o stare de irascibilitate, oboseala excesiva si nervozitate a doua zi, arata Unica.