Utile: Cum sa-ti albesti dintii - 6 metode simple si ieftine; Simptomele cancerului mamar. Cand sunt durerile de sani un semn de alarma?; Telefonul iti va putea spune daca suferi de cancer de piele

1. Banana - freaca dintii cu coaja unei banane timp de 2 minute. Poti repeta tratamentul de cate ori este nevoie pana ajungi la albul dorit. 2. Capsuni si bicarbonat de sodiu - zdrobeste fructele si adauga putin bicarbonat pana realizezi o pasta. Intinde-o pe dinti si stai asa 5 minute, dupa care te clatesti si te speli pe dinti normal. 3. Pasta de dinti de albire Daca ai cumparat o pasta de dinti pentru albire si nu vezi niciun efect incearca sa o lasi 2-3 minute sa actioneze, apoi clateste gura bine, scrie Libertatea Cele mai frecvente semne ale cancerului mamar sunt urmatoarele: un nodul dur, de forma neregulata, dureros sau nu. Motivul principal (70% din cazuri) pentru care se solicita un examen medical al sanului este descoperirea, frecvent accidentala, de catre pacienta a unui nodul mamar. In momentul prezentarii la medic, acesti noduli au in general dimensiuni de peste 2 cm. durerea prezenta la nivelul sanilor, desi un simptom rar la debut, este cel de-al doilea motiv de prezentare la consult (20% din cazuri). modificari cutanate: pielea de deasupra nodulului este inrosita, ingrosata, scrie doctorulzilei.ro Cu toate ca stim deja beneficiile inteligentei artificiale in ceea ce priveste utilitatea ei in domeniul medical si tehnologic, noul algoritm creat de oamenii de stiinta de la Universitatea din Stanford poate aduce medicina mai aproape de oameni. Astfel ca fie ca te afli departe de o institutie medicala, fie ca nu detii resursele materiale necesare pentru a dispune de o consultatie specializata, noua aparitie iti poate asigura informatiile cu privire la sanatatea ta. Ceea ce este totodata relevant este faptul ca aplicatia iti poate oferi un diagnostic la fel de specializat precum acela oferit de medicul dermatolog, potrivit Playtech Ginsengul si armurariul Sunt cunoscute pentru faptul ca stimuleaza metabolismul. Dintre ele, armurariul detoxifica ficatul si sustine eliminarea toxinelor. Oregano Asemenea armurariului, oregano stimuleaza corpul sa elimine toxinele si, in plus, sporeste nivelul de serotonina, asa-numitul hormon al fericirii, ceea ce iti aduce o stare de bine de care ai nevoie pe parcursul unei diete de slabit. Menta Pentru a elimina stresul, mai ales cel creat de privarea de a manca anumite alimente, bea ceai de menta, scrie Click. Daca ai avut intotdeauna o amigdala mai mare decat cealalta, nu este cazul sa te ingrijorezi, pentru ca nu e nimic in neregula cu tine. Problema intervine in momentul in care discrepanta dintre cele doua amigdale este noua, insotita de durere, disconfort sau iritatii. In acest caz, vestile noastre nu sunt la fel de bune, iar specialistii sunt de parere ca exista trei afectiuni care ar putea sa iti puna probleme! Pietre la amigdale Numite si amigdaliti, pietrele la amigdale sunt reprezentate de depozite mici de calciu aflate la suprafata sau in crapaturi ale amigdalelor, scrie divahair.ro 1. Nu mai amana alarma telefonului in fiecare dimineata. Este adevarat ca nu exista nimic mai placut decat cateva minute in plus de somn dimineata, insa amanarea alarmei nu este un obicei bun. Exista riscul ca, odata amanata alarma, sa cazi intr-un somn profund, al carui ciclu nu se poate incheia in 10-15 minute si, astfel, sa te simti mai obosit decat ar fi normal. 2. Nu iti verifica corespondenta electronica imediat ce te trezesti. Daca dormi cu telefonul langa tine si nu te ridici din pat inainte sa verifici e-mailul, nu mai face asta. Acest lucru poate fi cauzator de stres pentru ca in e-mailuri poti gasi informatii care sa te puna pe ganduri si sa te agite, scrie gandul.info