Utile: Uite ce boli poti trata cu frunze de dafin; De ce legumele prajite sunt mai sanatoase decat cele fierte; De ce e bine sa facem copii la tinerete

Dau un gust aparte mancarurilor, dar pot fi utilizate si ca medicament natural pentru mai multe boli. Banalele frunze de dafin fac bine celor care sufera de diabet, reumatism sau boli digestive. Uite cateva leacuri naturiste cu acest condiment. Ceaiul din frunze de dafin amelioreaza problemele digestive, cum sunt arsurile la stomac sau flatulenta. In cazul indigestiei sau al balonarii poti lua 5 foi de dafin, peste care adaugi un pic de ghimbir si le fierbi in 200 ml de apa pana ramane doar un sfert din cantitate. Adaugi putina miere si consumi de doua ori pe zi, noteaza Click. Cand vine vorba de legume, toata lumea stie ca legumele proaspete sau fierte sunt cele mai sanatoase, iar cele prajite sunt nocive, desi au gust mult mai bun. Se pare ca tot ce stiam despre legumele prajite era gresit. Se pare ca legumele prajite sunt mai sanatoase decat legumele fierte. Un studiu facut la Universitatea din Granada, Spania a incercat sa identifice metodele de gatit care elimina proprietatile fenolilor si antioxidantilor din majoritatea legumelor mediteraneene, informeaza Unica Evolutia societatii, buna pe de-o parte, are si efecte colaterale mai putin favorabile, atunci cand vine vorba de fertilitate. Varsta la care oamenii au copii tot creste, alimentata poate si de tot felul de cazuri celebre. Spre exemplu, actritele de la Hollywood care au primul copil - unele - chiar si dupa 45 de ani. Daca e sau nu e bine, explica, pentru Doctorul zilei, dr. Cezara Bucur medic primar Obstetrica-Ginecologie, relateaza doctorulzilei.ro . Hipertensiunea arteriala este o boala cronica "tacuta", care se caracterizeaza prin valori crescute ale presiunii arteriale, adica inima pompeaza sange intr-un ritm mai accelerat fata de cel normal. Aproape 3 din 10 persoane sufera de aceasta afectiune, in special cele in etate, cu varste de peste 50 de ani, insa nici cele mai tinere nu ar trebui sa isi neglijeze sanatatea. Vestea buna este ca a fost descoperit cel mai bun tratament naturist pentru hipertensiune, noteaza Divahair Rooibos, cunoscut la noi sub denumirea de ceai rosu african, este un extras natural, fara cofeina, bogat in antioxidanti, cu numeroase virtuti medicinale. Licoarea cu gust dulce-acrisor are efecte antibacteriene, antiinflamatoare, anticancerigene si antispasmodice. Ceaiul rooibos (tufis rosu) se obtine din frunzele verzi si lucioase ale arbustului Aspalathus linearis. Dupa procesare, frunzele isi schimba culoarea in rosu. In Africa de Sud, locul de origine, bastinasii consuma ceaiul rosu de mii de ani, datorita proprietatilor sale medicinale, scrie Click pentru femei.