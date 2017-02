Utile: Macesul - planta panaceu care combate alcoolismul si tabagismul; Cinci motive pentru care albesti mai devreme; Ce este si cum scapi de gingivita

De-a lungul timpului, specialistii europeni au constatat ca macesul poate sa faca parte din categoria plantelor-panaceu. Ca remediu in diferite boli: avitaminoze, enterocolite, calculoza renala, viroze respiratorii, tulburari de circulatie periferica, macesul poate fi folosit cu succes si in combaterea viciilor alcoolismul si tabagismul. Cura cu infuzie are rezultate foarte bune impotriva acestor vicii. Impotriva alcoolismului si tabagismului, cura cu macese da rezultate nesperat de bune. In acest caz, infuzia se prepara din doua linguri de macese pudra, care se adauga in clipa cand apa (500 ml) este calda, scrie Click Durerile vaginale nu sunt doar simple simptome, ci semne ale unor afectiuni genitale care se agraveaza odata cu trecerea timpului. In Romania, 2 din 5 femei experimenteaza astfel de simptome frecvent, iar aproximativ 80% dintre acestea au avut cel putin o data in viata lor astfel de dureri. Vaginul este, de fapt, canalul dintre vulva si colul uterin. Cele mai multe afectiuni apar la acest nivel din cauza bacteriilor care patrund si formeaza in interior mediul propice pentru dezvoltarea lor, relateaza Unica E sufi cient sa nu te speli pe dinti cateva zile ca gingia si se inroseste si se infl ameaza. Placa bacteriana este de vina, ne explica Dr. Smaranda Ionescu, medicul care a acceptat sa explice, pentru Doctorul zilei , care sunt consecintele nefaste ale igienei precare si cat de grav ne putem imbolnavi din aceasta cauza. I ncepem cu informatia de baza: ce este gingivita? Gingivita reprezinta o inflamatie de cauza microbiana a papilei interdentare si a gingiei care inconjoara dintele. Gingia sanatoasa are culoarea roz pal.. Se poarta parul gri si varianta sa si mai rebela, cel alb precum gheata (frosty hair), dar cu conditia ca alegerea sa iti apartina, nu sa fie o interventie din partea Mamei Naturi. Daca granny hair a impanzit Instagramul, convingand sute de mii de fete tinere sa ia o mostra din parul bunicii si sa incerce sa o replice intocmai in podoaba lor capilara, primele fire carunte in mod natural nu sunt nicidecum o veste buna! Momentul in care descoperi acesti inamici in oglinda se numara probabil printre cele mai mari socuri din viata oricarei femei, la egalitate cu clipa terifianta in care realizezi ca fata iti este umbrita de un rid buclucas, arata Divahair Datorita hormonilor pe care ii produce, glanda tiroida influenteaza aproape toate procesele metabolice din organism. Afectiunile tiroidei pot varia, de la aparitia unei guse inofensive pana la diverse forme de cancer care ne pot pune in pericol viata. Tiroida poate fi diagnosticata de medic prin testarea nivelului de hormoni tiroidieni din sange. Daca nivelul de hormoni este mai mare, atunci trebuie administrat un tratament medicamentos. In unele cazuri, este nevoie chiar si de interventii chirurgicale, informeaza Divahair. Pielea corpului este pusa la grea incercare in sezonul rece. Frigul este unul dintre cei mai mari dusmani ai ei - o lasa uscata, iritata si sensibila. Din acest motiv, pielea noastra are nevoie, iarna, de o ingrijire speciala Diana Marandiuc, trainer, spune ca sanatatea pielii tine, in primul rand, de cele doua conditii de baza ale starii generale de bine. Este vorba despre alimentatia sanatoasa, bogata in vitamine si minerale si hidratarea corespunzatoare, anunta Libertatea.