Utile: Ce spune scrisul de mana despre sanatatea ta; Ce nu stiai despre pilula contraceptiva; Aceste obiceiuri scurteaza viata cu 23 de ani

Modul in care scrii nu ofera informatii pretioase doar despre tipul de personalitate pe care il ai, ci si despre starea ta de sanatate. Conform mai multor studii adunate laolalta intr-un raport publicat de National Pen Company, acesta reprezinta un indicator de incredere pentru depistarea din timp a anumitor afectiuni. Specialistii spun ca particularitatile scrisului scot la iveala diferite probleme de sanatate cu care te poti confrunta, cum ar fi: tensiune arteriala, boala Alzheimer, boala Parkinson si schizofrenie, conform dailymail.co.uk, citat de Divahair. Stiai ca, lansate pe piata in anii '50, initialul scop al pilulelor contraceptive era acela de a trata tulburarile menstruale? Tulburarile menstruale, adica acele simptome suparatoare cu care se confrunta milioane de femei: dureri abdominale, un flux menstrual crescut, un ciclu menstrual cu durata variabila, menstruatii prea lungi. La acel moment, efectul contraceptiv era numai un efect secundar. Insa, peste numai doi ani, jumatate de milion de femei deja le foloseau exclusiv pentru efectul contraceptiv. In anul urmator, primele pilule create special pentru efectul contraceptiv au fost aprobate de catre autoritatile competente, scrie Unica. Obiceiurile nesanatoase, inclusiv fumatul, consumul bauturilor alcoolice si kilogramele in plus, reduc speranta de viata cu pana la 32 de ani, spun cercetatorii. Combinatia dintre bolile de inima si diabet pot taia aproximativ 10 ani din viata. Iar o persoana care a fost diagnosticata cu diabet si a suferit si un accident vascular inainte de sa implineasca 40 de ani, poate trai cu 23 de ani mai putin. Cercetatorii au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au analizat date de la peste un milion de persoane. De asemenea, studiile au aratat ca atat bolile de inima cat si diabetul pot fi prevenite prin mentinerea unei greutati corporale echilibrate, o dieta sanatoasa, exercitiile fizice regulate si renuntarea la fumat, noteaza doctorulzilei.ro. Despre fructe, in general, se vorbeste numai de bine. Despre fructe de sezon avem de spus ceva in plus. De la superlativ in sus! Burdusite cu vitamina C, citricele au o puternica actiune antioxidanta si imunostimulatoare: ne feresc de infectiile respiratorii specifice iernii. Alti 200 de nutrienti continuti (flavonoizi, betacaroten, fier, calciu, magneziu, polifenoli etc.) ne apara de o paleta larga de afectiuni: tonifica vasele de sange, au actiune antihemoroidala, antiinflamatoare si antialergica, mentin in limite corecte colesterolul si trigliceridele, asigura sanatatea sistemului muscular si nervos, previn aparitia multor forme de cancer: bucal, laringian, faringian, de esofag, de stomac, de san, de prostata, de pancreas, relateaza Libertatea. In momentul in care emotiile se acumuleaza in fiinta noastra, din cauza unei atentii sporite si a timpului indelungat de mentinere a agitatiei mentale, acestea se defuleaza prin stari de anxietate, atacuri de panica sau prin depresie. Aceste tulburari apar deoarece organismul nostru are nevoie, conform instinctului de supravietuire, sa gaseasca un mod, fie si fortat, de a descarca ceea ce este periculos pentru sanatatea noastra. In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, in cazul in care acumularea de emotii depaseste pragul de suportabilitate, aceste descarcari emotionale ajung pana in planul fizic si incep sa se manifeste tot felul de afectiuni ale corpului, de la cele mai usoare pana la boli foarte grave, anunta Click pentru femei